La gobernadora Wanda Vázquez Garced comenzó hoy su acercamiento a las estructuras políticas dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) al reunirse con un grupo de aspirantes a las alcaldías actualmente dominadas por el opositor PartidoPopular Democrático.

El excomisionado electoral del PNP, Jorge Dávila, quien ayudó a coordinar el evento, explicó que el encuentro, que se llevó a cabo a puerta cerrada en las facilidades de la Asociación de Miembros de la Policía en San Juan, era para que la gobernadora conociera a los aspirantes a las alcaldías y escuchar las necesidades en estos municipios, en este caso, en el aspecto político.

“Es un compartir de su visión como candidata y escuchar las necesidades de los presidentes municipales (del PNP) que tienen que hacer una tarea ardua para derrotar a los incumbentes del PPD”, dijo Dávila a El Nuevo Día poco antes que comenzara el encuentro que fue descrito como uno privado.

Dávila indicó que el encuentro no era en búsqueda de endosos para la gobernadora en su aspiración a mantenerse en la gobernación tras las elecciones generales del 2020. La mandataria se enfrentará en primarias al ex comisionado residente, Pedro Pierluisi Urrutia, quien en el verano fue nombrado secretario de Estado y sucesor del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, pero su ascenso al mando fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al no contar con el consejo y consentimiento del Senado.

“No es para pedir endosos de los candidatos municipales a las alcaldías. Todo presidente de comité municipal tiene el perfecto derecho de escoger a su candidato. La gobernadora respeta mucho el proceso. Esto es una reunión institucional en la que ella, como aspirante a la gobernación, va a querer interactuar con los organismos políticos (del PNP)”, dijo Dávila.

“Tenemos que reconocer que estamos en una contienda entre hermanos y que tenemos que llevar una campaña de altura”, añadió el ex comisionado electoral al hacer referencia a las primarias que se celebrarán en junio de este año.

El encuentro fue tramitado a través las estructuras oficiales del PNP. María Vega, presidenta de la Federación de Futuros Alcaldes, explicó que recibieron la convocatoria a través del equipo de campaña de la gobernadora. “Este es el primer encuentro que tenemos. A nivel político no tenemos conexión con ella porque no ha estado en las estructuras del partido”, dijo Vega. Previo a la entrada a la gobernación, como segunda en la línea de sucesión, Vázquez Garced era secretaria de Justicia.

“Yo creo que aquí todos quieren traer alguna preocupación que tengan a la gobernadora. Ahora mismo en los pueblos hay mucha problemática por las situaciones que dejó (el huracán) María y los daños del terremoto”, sostuvo.

Jorge Morales Wiscovitch, quien tendrá primarias para la candidatura a la alcaldía de Cabo Rojo, indicó que en su municipio la preocupación mayor es por la seguridad en las escuelas tras el terremoto de magnitud 6.4 y las réplicas subsiguientes.