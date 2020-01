La gobernadora Wanda Vázquez Garced expresó este jueves que "no es necesario" adelantar las elecciones como ha reclamado un sector de la población que también le ha solicitado la renuncia junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz por el manejo reciente de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 6.4 del pasado 7 de enero.

Vázquez Garced repasó su récord de acciones por los pasados cinco meses para luego expresar que ha brindado un gobierno "limpio y sin corrupción", por lo que no hay razón para adelantar los comicios del 3 de noviembre.

"Creo que eso es una determinación (propuesta de adelantar las elecciones) que han planteado y le corresponde a la rama legislativa. Pero eso no es necesario. El que haya hecho un acto impropio (en mi administración), he tomado las acciones. Vamos al récord. Hemos trabajado con los empleados públicos, hemos trabajado con las personas necesitadas, con los vulnerables hemos dado toda la asistencia a las personas del sur. Hemos trabajado en beneficio del pueblo", dijo la gobernadora en entrevista con Telenoticias (Telemundo).

Esta tarde se ha convocado una marcha que saldrá desde el Capitolio hasta La Fortaleza para protestar por la respuesta del gobierno de Vázquez Garced a la emergencia provocada por el terremoto ocurrido la madrugada del 7 de enero y que impactó a una gran cantidad de municipios de la zona suroeste. Parte de los reclamos van en la vía de pedir que se adelanten las elecciones y que la gobernadora abandone su cargo. Además, la gobernadora ha sido señalada por despedir funcionarios de su gabinete por motivaciones político-partidistas y no por desempeño.

En respuesta a esta manifestación, la primera ejecutiva reconoció que contra ella se ha levantado una nueva ola de reclamos de renuncia, pero dijo estar "acostumbrada a aguantar presión".

"Somos todos seres humanos el gobernador o gobernadora no deja de ser un ser humano. No deja de sentir, no deja también de tener frustración en algunos asuntos y muchas veces, en alguna presión, yo he sido una persona de carácter en algunas decisiones. He tomado mis decisiones, pero lo hago siempre pensando en que es lo mejor para la estabilidad del pueblo de Puerto Rico", expresó Vázquez Garced.

No obstante, la gobernadora aseguró que no pretende utilizar la fuerza contra los manifestantes tal y como ocurrió en el verano del 2019.

"Eso no va a ocurrir porque tengo fe en mi pueblo en que las cosas se van a hacer en orden. Ningún puertorriqueñ0o quiere ver las imágenes del verano del 2019 a nivel internacional, que nosotros perdamos todas las oportunidades que tenemos. Que el gobierno federal vuelva a perder la credibilidad", aseveró.