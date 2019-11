La gobernadora Wanda Vázquez indicó hoy, martes, que le tomó por sorpresa la presunta cancelación de decenas de cruceros por parte de la compañía Royal Caribbean para la temporada 2020-2021.

A esos efectos, instruyó a la jefatura de la Autoridad de los Puertos a enviarles una invitación a los directivos de la empresa para que vengan a Puerto Rico a “dialogar”.

“Verdaderamente, nos ha tomado por sorpresa la carta de Royal (Caribbean), porque en la reunión que hubo en octubre les solicitamos a ellos qué recomendaciones tenían para que fueran consideradas en la APP (alianza público-privada), a pesar de que no estaban en la APP”, dijo la primera ejecutiva, en referencia al proceso de privatización de los muelles de San Juan.

“Nos sorprendió la carta. De todas maneras, el diálogo está abierto. Di instrucciones al secretario interino de Puertos para que circule una invitación, nos reunamos y continuemos el diálogo”, agregó.

Esta mañana, en entrevista radial (WKAQ 580 AM), el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontánez, indicó que Royal Caribbean canceló decenas de cruceros que harían paradas en la isla en la temporada 2020-2021. Luego, un portavoz de la compañía aseguró a El Nuevo Día que los itinerarios de viajes se mantenían inalterados.

Por otro lado, Vázquez se apartó de lo expresado por varias fuentes de este diario, con relación a que al gobierno no debe sorprenderle la cancelación de viajes de cruceros, ya que así se lo habrían dejado entrever los altos ejecutivos de las principales líneas de barcos que estuvieron aquí recientemente en una convención.

“No voy a entrar en controversia porque no sé quién es la fuente. Allí, de lo que se habló con las personas de Royal (Caribbean) y Carnival (Cruises) fue de las recomendaciones. Les pregunté cuánto tiempo necesitaban para someter las recomendaciones”, sostuvo la gobernadora.

Añadió que, “en ningún momento, que yo sepa, del tiempo que estoy manejando esta situación”, ha escuchado que las compañías de cruceros quieran invertir en los muelles.

“Ellos (Royal Caribbean) mejoraron su puerto, que es donde estacionan sus cruceros. Pero los demás muelles, que están en pésimas condiciones, que no resisten ni siquiera que una persona se baje allí, sobre ese particular no había oferta de invertir un solo centavo en el pueblo puertorriqueño. Y yo tengo que mirar al futuro, donde hay muchísimos barcos que quieren venir a Puerto Rico y no los puedo traer porque no hay muelle para estacionarlos”, manifestó Vázquez.

Según las fuentes de este diario, Royal Caribbean está dispuesto a invertir en el Muelle Panamericano, Carnival Cruises en el Muelle 3, Norwegian Cruise Lines en el Navy Frontier y Viking Cruise Lines en el Muelle 1.