El senador y exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, dijo hoy desconocer quién en La Fortaleza ordenó que los vehículos que el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares alquiló para su campaña electoral fueran usados como transportes oficiales del Palacio de Santa Catalina sin que mediara contrato alguno de arrendamiento.

Villafañe, quien admitió que probablemente usó alguno de estos vehículos cuando se desempeñaba como secretario de la Gobernación, no precisó quién tenía la responsabilidad de hacer dicha transacción, más allá de mencionar que le correspondía a la administración de La Fortaleza.

“La secretaria de gobernación no administra la Fortaleza ni tramita este tipo de transacciones. Cuando sale la noticia yo hago mis indagaciones. La información que me han dado, y estoy hablando por terceras personas, es que desde enero de 2017 hasta que yo salgo, esos vehículos rindieron uso público y no político como se ha dicho allá afuera”, dijo el legislador por el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

El senador minimizó la controversia al alegar que el único problema es que no hubo un contrato formal con la empresa que alquiló los vehículos a la campaña de Rosselló Nevares. Sostuvo que este tipo de falta no es un delito y que, a lo sumo, implica un señalamiento de la Oficina de la Contralora.

“Lo otro que he escuchado es que lo que hubo fue la falta de un contrato, en cuyo caso no es un delito o algo por el estilo, sino un señalamiento en los informes”, sostuvo el legislador tras salir de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Indicó que cuando usó los vehículos ni contempló la posibilidad de que se estuviese incurriendo en una irregularidad.

“Lo que sí me consta es que desde el 2017 el vehículo rindió fin público… No me levantó sospechas. En todo momento se hace una representación de que hace conforme de ley”, dijo Villafañe.

Recientemente, el contralor electoral, Walter Vélez, ordenó al comité de campaña de Ricardo Rosselló Nevares restituir al Departamento de Hacienda $229,063 por concepto del alquiler de guaguas para la campaña de Rosselló Nevares, las que fueron pagadas con fondos públicos una vez el ahora exgobernador llegó a La Fortaleza.

Ante la controversia por el posible uso de fondos públicos para asuntos electorales, la gobernadora pidió públicamente que la Oficina de la Contralora Yesmín Valdivieso haga una auditoría de La Fortaleza.