El receptor boricua de los Cardinals de San Luis, Yadier Molina, y el cantante René Pérez “Residente”, convocaron a una marcha este próximo jueves desde el Capitolio hasta la calle Fortaleza, conocida desde el verano como la esquina de La Resistencia, frente al Palacio de Santa Catalina.

La marcha fue convocada desde las 5:00 p.m.

“Nos manifestamos primero porque tienen que entender que el pueblo es quien tiene el poder. El gobierno corrupto que no ha sabido hacer las cosas tiene que entender que nosotros somos los que decidimos, por eso hay que manifestarse”, señaló Residente en un vídeo.

La manifestación, según Residente, tiene como propósito principal exigir la renuncia de Wanda Vázquez como gobernadora y de Thomas Rivera Schatz como presidente del Senado.

"No los queremos porque se han portado mal con Puerto Rico, porque no merecen estar ahí. Hay tantas razones por las cuales ellos no deben seguir gobernando y estando en el puesto que tienen y todo Puerto Rico le tiene que dejar claro a ellos que no los queremos”, explicó sobre el pedido de renuncia a Vázquez Garced y Rivera Schatz.

"Las cosas tienen que cambiar y cambian manifestándose”, resaltó el intérprete de “Adentro”, al recordar el impacto de las manifestaciones del Verano del 19, que terminaron con la renuncia de Ricardo Rosselló.

“Saludos! Los espero este jueves, 23 de enero desde las 5:00 p.m. frente al Capitolio. Desde ahi marcharemos hacia la calle Fortaleza para demostrar nuestra indignacion y repudio al atropello!”, escribió, por su parte, Molina en Instagram.

Artistas, organizaciones y ciudadanos han expresado su indignación y rechazo al manejo de la emergencia por parte del gobierno tras el terremoto y la actividad sísmica que afecta al suroeste de la isla y luego del hallazgo de suministros en un almacén en Ponce.