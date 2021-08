Peligro a la vista. Varias visualizaciones de riesgo por el COVID-19 reflejaban ayer tanto la alta transmisión del virus como el elevado nivel de riesgo de contagio que impera en gran parte de Puerto Rico.

Uno de los mapas, confeccionado por The New York Times, advierte que el riesgo de exposición e infección del virus en el país para personas no vacunadas está “extremadamente alto”. Utilizando datos del Departamento de Salud, sus parámetros indican que diariamente ha habido más de 45 casos por 100,000 habitantes en las últimas dos semanas. En áreas del sureste del país, mientras tanto, el riesgo del virus para no inoculados se fijó en “muy alto”, con un promedio diario de aproximadamente 11 casos por 100,000 habitantes.

Según los cálculos los diez lugares con más casos, por 100,000 habitantes, en los últimos siete días, son los siguientes municipios: Vega Baja, Carolina, San Juan, Bayamón, Toa Baja, Vega Alta, Dorado, Cataño y Luquillo. A nivel isla, mientras tanto, se estima que hay un promedio diario de 980 casos.

Por otra parte, datos analizados por el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico indican que actualmente hay 50 municipios que tienen una tasa de positividad de COVID-19 mayor de 10%, incluyendo a Vieques y Culebra. Mientras, 23 municipios, principalmente en el sureste, tienen una positividad de 5 a 9.99%. Solo dos pueblos (Jayuya y Patillas) tienen de 3 a 4.99%, mientras uno, Maricao, tiene menos de 3%. Estos datos se calculan a base de pruebas positivas del virus en los últimos 14 días.

Y aunque hay pruebas positivas en todos los rangos de edad, el grueso es de los casos positivos son entre personas de 20 a 29 años, seguido el grupo que va 30 a 39 años. En tercer renglón están los de 40 a 49.

Datos analizados por el doctor Rafael Irizarry, mientras tanto, reflejaban que la tasa de positividad del virus a nivel isla estaba ayer en 10.1%.

Con 19 muertes por complicaciones vinculadas a infecciones de COVID-19 reportadas ayer ya se han acumulado 2,823 defunciones por el coronavirus. Asimismo, al día de ayer había 491 hospitalizaciones de personas contagiadas, incluyendo 31 menores de edad. De esas, 113 adultos y un menor estaban recibiendo cuidados en unidades de intensivo.

Ante este cuadro, varios expertos consultados por este diario emitieron una serie de recomendaciones sobre qué acciones debe tomar el gobierno para tratar de contener el alza de contagios por COVID-19, principalmente a causa de la variante delta.

Varios coincidieron en la imposición de medidas más drásticas, como la Ley Seca y la limitación de horarios de operación, principalmente en negocios que venden bebidas alcohólicas. Un toque de queda y más fiscalización en el uso de mascarillas y otras medidas para el control del virus fueron otras de las sugerencias.

Según se anunció, se espera que este lunes el gobernador Pedro Pierluisi informe sobre una nueva orden ejecutiva para contener el repunte del virus en la isla.

A continuación, las recomendaciones de 12 expertos:

Desde la esquina superior izquierda, y siguiendo las manecillas del reloj, los doctores Ángeles Rodríguez, Ricardo Fontanet, Carmen Suárez, Javier Morales, Ilia Toledo y Melissa Marzán.

Ángeles Rodríguez

La exepidemióloga del estado considera que se debe de limitar el horario de negocios que venden bebidas alcohólicas hasta aproximadamente medianoche y velar por que en estos lugares se guarde el distanciamiento entre personas y se requiera el uso de mascarillas.

También abogó por que se tomen medidas para evitar aglomeraciones en cualquier tipo de evento donde el flujo del aire esté restringido y el público esté junto en espacios cerrados, como festivales religiosos o conciertos.

Ricardo Fontanet

El pediatra urgió a que se establezca un protocolo uniforme para el control de contagios de COVID-19 en escuelas públicas y colegios privados y se vele su cumplimiento ya que actualmente se siguen distintos parámetros. También, dijo, se debe velar porque los estudiantes no estén todo el día en el salón de clases, sino que hagan actividades al aire libre.

Fiscalizar a supermercados y comercios para que no bajen la guardia y sigan adoptando protocolos de limpieza en áreas comunes.

Carmen Suárez

La presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría considera urgente que se limite el horario de comercios que vendan bebidas alcohólicas pues estos facilitan las aglomeraciones y el no uso de mascarillas, lo que propicia las infecciones de persona a persona.

También indicó es importante hacer cumplir el uso de mascarillas en todo lugar, además de velar por que su utilización sea la correcta ya que hay muchas personas que no la están usando como se debe, cubriendo nariz y boca.

Javier Morales

El infectólogo urgió a que se suspenda la celebración de eventos multitudinarios, como bodas y conciertos, por unas cuatro a seis semanas para cortar cadenas de contagio y controlar la propagación de más infecciones. Además, recomendó el cierre de chinchorros y barras durante los próximos cuatro fines de semana.

Exigir que madres y padres de menores de 12 años que aún no pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 estén inmunizados.

Ilia Toledo

La presidenta del Laboratorio Clínico Toledo advirtió que es importante que se vuelva a exigir el uso de mascarillas en personas vacunadas, incluso en espacios exteriores.

También sugirió que se reduzca la capacidad permitida en los establecimientos y que se impongan mayores controles en eventos multitudinarios, como limitar aún más la cantidad de personas permitidas y que se vele el cumplimiento de distanciamiento entre personas, incluso en lugares exteriores.

Melissa Marzán

La principal oficial de epidemiología de Salud resaltó que se deben establecer medidas que eviten aglomeraciones, aún en espacios abiertos. Además, resaltó en la importancia de dirigir campañas educativas para poblaciones de 20 a 39 años que ayuden a reforzar la vacunación.

Recomendó seguir esfuerzos de vacunación en adultos de 60 años o más e imponer medidas que ayuden a bajar la transmisión, hospitalizaciones y muertes.

Desde la esquina superior izquierda, y siguiendo las manecillas del reloj, los doctores Miguel Colón, Wanda Maldonado, Marcos Ramos Benítez, Iriz Velázquez Gómez y Roberta Lugo Robles

Miguel Colón

El infectólogo recomendó imponer un toque de queda a la medianoche para evitar que gente joven, entre 20 y 40 años, muchos de los cuales no están vacunados, se aglomeren fuera de estas horas y compartan sin usar mascarillas ni higiene de manos, propiciando casos.

También sugirió reducir a 50% el aforo en conciertos, cines y teatros para evitar aglomeraciones en lugares cerrados. Además, dijo, se debe permitir solo la entrada de personas vacunadas para minimizar riesgo de contagio.

Wanda Maldonado

La rectora interina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, urgió a disminuir el aforo permitido en los espacios cerrados, así como enfatizar en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas y desinfectantes de manos.

Sugirió, también, el establecer medidas para fiscalizar y cumplir las órdenes en los establecimientos, con claridad de lo que implican las excepciones aceptadas y quienes pueden emitirlas.

Marcos Ramos Benítez

El investigador y fundador de la organización Ciencia en tus Manos sugirió que el gobierno fortalezca la educación y los mandatos de vacunación para ayudar a detener el aumento de hospitalizaciones y muertes provocado por la variante delta.

Invertir para fortalecer y expandir la infraestructura de vigilancia genómica en Puerto Rico para agilizar el monitoreo de la variante delta en tiempo real, así como para identificar nuevas variantes

Iris Velázquez Gómez

La infectóloga recomendó evitar o posponer actividades multitudinarias en espacios cerrados (para vacunados y no vacunados) y reducir el aforo en restaurantes que solo tengan espacios cerrados para sus comensales, también irrespectivo del estatus de vacunación.

Además, urgió a la imposición de la Ley Seca y un toque de queda para ayudar a optimizar los recursos de salud ya que se anticipa un aumento de pacientes con COVID-19 complicados y no vacunados.

Roberta Lugo Robles

La epidemióloga enfatizó en la importancia de prevenir los contagios a través de la vacunación y medidas salubristas, como lavado de manos, uso correcto de mascarilla y distanciamiento.

También urgió a detectar a tiempo los casos de COVID-19 mediante sistemas de vigilancia para cortar cadenas de transmisión y prevenir brotes. Además, urgió a implantar campañas de vacunación y educación para fortalecer el conocimiento de las vacunas y el virus.

Brenda Rivera Reyes

La neumóloga pediátrica recomendó implantar una estrategia más abarcadora basada en la educación salubrista de la población que enfatice en medicina preventiva para tener mejor control de enfermedades crónicas, más aún en tiempos de pandemia.

También sugirió seguir educando sobre vacunación, muestreo y vigilancia genómica para crear múltiples capas de protección y estar un paso adelante del virus.