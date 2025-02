141 mujeres y 15 hombres se gradúan del Programa de Capacitación Empresarial del Centro para Puerto Rico

“Entré aquí con tres años en la industria y he aprendido demasiado. Luego del programa, he podido establecer mi negocio, le he dado formalidad, establecer los servicios con más concentración. En este punto, ya yo sé lo que quiero con mi negocio, lo he puesto formalmente, lo pude inscribir y he aprendido muchísimas cosas, a través del tiempo, que, si no hubiese sido por la Fundación, no hubiera podido aprender”, sostuvo la madre de dos niños, de 9 y 12 años.