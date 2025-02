“La UPR es un ente autónomo. Por lo tanto, sus procesos son autónomos. No me gustaría a mí pasar juicio sobre los asuntos. Ellos tienen su consejo, que es el que elige su presidente. Por lo tanto, me parece que las voces de afuera no debemos pasar juicio sobre las decisiones que toman”, dijo a El Nuevo Día, al concluir la graduación del Programa de Capacitación Empresarial del Centro para Puerto Rico.