La nueva ola en la pandemia, impulsada por la variante ómicron obligó al gobernador Pedro Pierluisi a imponer una serie de órdenes ejecutivas en semanas recientes, en busca de frenar la acelerada transmisión del COVID-19 en Puerto Rico.

El decreto más reciente, que entra en vigor el martes, 4 de enero, responde a que “los datos científicos indican que es necesario tomar acciones afirmativas adicionales”, según lee el documento.

La Orden Ejecutiva 2021-086 hace referencia a los datos históricos reportados durante diciembre en renglones como la tasa de positividad y los casos diarios. En la isla se confirmaron más de 113,000 contagios en el mes que acaba de concluir, lo que representa un tercio de todos los casos detectados en la isla desde el inicio de la pandemia, según el doctor Rafael Irizarry, catedrático de bioestadística en la Universidad de Harvard.

De acuerdo con los datos de la vigilancia genómica del COVID-19, en la isla se han confirmado 134 casos de ómicron. En el periodo del 12 al 25 de diciembre fue la variante dominante, representando el 87.16% de las muestras secuenciadas.

¿Qué dice la nueva orden? Aquí te explicamos:

1. Limitación de horario

Hasta el 18 de enero, se ordena el cierre de todas las operaciones privadas que atiendan público durante el horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. Esto aplica a operaciones comerciales, profesionales, no profesionales, de servicios al consumidor, de ventas, financieras, de recreación o entretenimiento, deportivas, entre otras.

2. Ley Seca

En ese periodo de madrugada estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos que permanezcan abiertos, entre ellos farmacias, gasolineras, hoteles, paradores, supermercados, colmados, entre otros.

La orden ejecutiva también prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos durante el horario de cierre establecido.

Tampoco estará permitido llevar a cabo o continuar aglomeraciones de personas y actividades sociales en establecimientos privados o públicos, según la orden. Esto incluye bodas, aniversarios, cumpleaños, quinceañeros, baby showers, bailes, gender reveals y eventos familiares, entre otros.

3. Actividades multitudinarias

El nuevo decreto prohíbe la celebración de toda actividad multitudinaria que aglomere a más de 250 personas, independiente del lugar —sea exterior o interior— y el horario. Esta medida temporal mantiene en suspenso la Sección 5 de la OE-2021-075, que regula las actividades de 500 personas o más.

4. Multas por incumplimiento

Cualquier persona o empresa que incumpla con lo decretado en esta orden ejecutiva incurrirá en delito menos grave y se expone a una pena de reclusión que no excederá de seis meses o una multa de hasta $5,000, o ambas penas a discreción del tribunal. “Se ordena la intervención con aquellos ciudadanos que incumplan con las medidas cautelares descritas en esta orden, incluyendo el uso obligatorio de mascarilla”, precisa la orden.

Otras medidas en vigor

Desde el 19 de diciembre, el gobernador ha impuesto varias restricciones relacionadas con eventos multitudinarios, viajeros y el aforo en los comercios. También hizo compulsoria la dosis de refuerzo en todo personal que labore en los sectores de la salud y la educación.

La OE-2021-085, en vigor desde el 30 de diciembre, reduce el aforo a un 50% en establecimientos cerrados y a un 75% en espacios al aire libre. Aplica a restaurantes, barras, chinchorros, cafetines, sport bars, cines, teatros, anfiteatros, estadios, coliseos, casinos y cualquier otro lugar “que sirva bebida o comida”.

Mientras, para entrar a un establecimiento de comida o bebida se deberá presentar evidencia completa de vacunación contra el COVID-19 o un resultado negativo a una prueba de coronavirus realizada 48 horas antes o menos. Esta orden incluye las terrazas de restaurantes de comida, conocidas como food courts.

Todo pasajero —vacunado o no— que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico deberá presentar una prueba negativa de COVID-19 hecha 48 horas o antes de llegar al país. Quienes no se presenten una prueba negativa tendrán 48 horas para hacérsela en la isla o serán multadas.