A pocas horas para el regreso a los salones de clase en cientos de escuelas cerradas desde hace más de un año por la pandemia, muchos padres y encargados no saben qué esperar del primer día de educación presencial que estará marcado por un repunte del COVID-19.

Sobre 261,000 estudiantes del sistema de educación pública volverán a sus escuelas a partir del miércoles, 18 de agosto. Unos 756 planteles están aptos para recibirlos, en su mayoría cinco días a la semana y otros en formato híbrido, según datos del Departamento de Educación. Varias escuelas permanecerán en modalidad virtual por varias semanas, principalmente por retos de infraestructura.

“Todos nos tenemos que preparar para un regreso completo al plantel escolar. Reconozco que hay preocupación, y lo que queremos es ir atendiendo esas preocupaciones y generar confianza en los padres a la hora de llevar a sus hijos al plantel escolar”, expresó a El Nuevo Día el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Pero, ¿qué dice el protocolo del Departamento de Salud y cuán seguro estarán los menores en las aulas? Aquí te explicamos:

1. ¿Cuáles son las medidas de seguridad?

Cerca del 88% de la matrícula tomará clases presenciales los cinco días a la semana. Los demás iniciarán su año escolar en modalidad híbrida, asistiendo físicamente entre uno y cuatro días a la semana. Según el portal interactivo de Educación, 11 escuelas permanecerán en modalidad virtual y otras 72 estarán en modalidad de “interlocking”.

Las escuelas deberán: exigir el uso universal de mascarillas, establecer políticas de distanciamiento físico en los salones -seis pies de distancia o un mínimo de tres pies en caso de ser necesario-, proveer suministros de higiene como “hand sanitizer”, limpiar las superficies con frecuencia y rotular las áreas comunes, entre otros detalles en la guía de Salud.

2. ¿Tengo que vacunar a mi hijo o hija?

Si tiene 12 años o más, sí. El Departamento de Salud lo estableció como requisito el pasado 22 de julio. Este grupo de estudiantes deberá evidenciar que está vacunado contra el COVID-19 para poder asistir de forma presencial. Solo estarán exentos aquellos menores cuyos sistemas inmunes estén comprometidos, si son alérgicos a las vacunas o por motivos religiosos. Se estima que unos 70,000 jóvenes de entre 12 y 19 años no han recibido ninguna dosis de las vacunas autorizadas.

El secretario interino de Educación reiteró que la vacunación es un requisito para toda la población escolar a partir de los 12 años y que solo se permitirá la excepción en casos de condiciones médicas o una declaración jurada por motivos religiosos. Quienes no quieran vacunarse -incluidos estudiantes y personal educativo- no podrán ir físicamente a las escuelas.

3. ¿Cómo se validará la información de vacunación?

El protocolo dispone que los estudiantes deberán presentar el certificado o documentos de vacunación con la primera dosis el primer día del comienzo de clases presenciales. Las escuelas públicas y privadas tendrán la obligación de asegurar que se solicite y entregue evidencia de la segunda dosis dentro de los próximos 30 días calendario siguientes al inicio escolar.

4. ¿Qué pasará con los menores de 12 años?

La guía de Salud recuerda que los menores de 12 años no están autorizados a vacunarse contra el coronavirus, por lo que las escuelas deben seguir implementando medidas preventivas como el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Las mascarillas deberán utilizarse en todo momento, incluido en salones, pasillos, oficinas, baños y gimnasios.

5. ¿Quiénes tendrán que someterse a pruebas de cernimiento?

Ramos Parés aclaró que el Departamento de Salud realizará pruebas periódicas -cada siete a 14 días- a una muestra del 10% de la población escolar. El personal bajo las excepciones está obligado a participar en las pruebas. “Todos los maestros se tienen que someter, la muestra la determina Salud. Todos tienen que estar disponibles para el muestreo”.

6. ¿Cerrarán las escuelas o salones de reportarse un brote?

Salud define un brote escolar como “dos o más casos de COVID-19 confirmados por prueba de laboratorio entre estudiantes o empleados con inicio de enfermedad dentro de un periodo de 14 días, que no son del mismo hogar y que no fueron identificados como personas expuestas en otros escenarios”.

Se podrá considerar el cierre temporero de escuelas o de partes -como un salón o un grado- después de haberlo consultado con Salud y tras “una consideración cuidadosa”. “En esos casos, las escuelas deben hacer lo posible por continuar las clases a través del aprendizaje remoto… Se podrían suspender de manera temporera las clases presenciales si hay propagación descontrolada en la escuela”, lee la guía.

El presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, Daniel Colón Ramos, opina que el cerrar una escuela por un caso positivo a coronavirus no debe ser la estrategia a seguir, pues estos espacios deben ser “los primeros en abrir y los últimos en cerrar”. “La estrategia debe ser hacer de la escuela el lugar social más seguro para los niños fuera del hogar, con cernimiento para identificar casos positivos y evitar contagios en la escuela. Los contagios fuera de la escuela van a ocurrir. Ya están ocurriendo”, escribió en Twitter.

7. ¿Cómo funcionarán los comedores escolares?

Estos espacios deberán implementar el distanciamiento físico en las filas de servicio y los asientos. Las medidas dependerán de si los alimentos se servirán para ingerir en espacios cerrados o si se entregarán para llevar y comer al aire libre. Algunas medidas son: colocar barreras físicas en áreas de alto tránsito; escalonar los horarios en los que se distribuirán alimentos; limpiar las superficies constantemente; y utilizar utensilios desechables.

8. ¿Cuál es el protocolo en caso de presentar síntomas?

Los estudiantes, maestros y miembros del personal que estén enfermos o presenten síntomas deben quedarse en casa y ser referidos para someterse a una prueba de COVID-19. La directriz aplica a quienes no estén completamente vacunados y que hayan tenido contacto cercano -menos de seis pies de distancia durante 15 minutos- con una persona positiva. Las personas completamente vacunadas con síntomas también deberán aislarse, pero los que no presenten síntomas tras un contacto con un positivo no tienen que hacer cuarentena ni realizarse una prueba diagnóstica.

9. ¿Qué opciones tengo si no quiero enviar a mi hijo o hija a la escuela?

El titular interino de Educación informó que se emitieron instrucciones a las escuelas con alternativas y reconociendo distintas situaciones, como la pandemia y otras emergencias. “La invitación que hacemos al padre es acercarse a la escuela, dejar saber su situación y solicitar alguna herramienta”. Algunas de las opciones son que los maestros estén disponibles para atender las dudas de los estudiantes que no puedan llegar los primeros días, conectarse de forma virtual a la par con la clase presencial y proveer el material discutido en clase a los padres o encargados.