La Asociación de Maestros calificó hoy como “bochornoso” e “injustificable” que una gran cantidad de escuelas públicas no hayan recibido ni siquiera el mantenimiento mínimo de su planta física en los meses previos al inicio de clases presenciales, pautado para mañana.

Ante esto, el presidente de la organización magisterial, Víctor Bonilla Sánchez, manifestó que el Departamento de Educación debería establecer un plan de educación a distancia para atender durante todo el semestre a los alumnos de los planteles que están en peores condiciones, de modo que no estén sujetos a la incertidumbre de no saber en qué momento regresarán de forma presencial.

“Aun cuando tuvieron el periodo inicial desde la pandemia, el verano y unos días que les concedió el gobernador de gracia por el paso de la tormenta Grace, Educación, una vez más, falla en lo básico. Falla en lo básico. Hemos visitado varios planteles de la zona sur, este y norte, nuestros coordinadores han estado alrededor de la isla y es indignante y vergonzoso entrar a algunas de las escuelas de este país”, expresó Bonilla Sánchez, al destacar que se trata de una responsabilidad compartida entre el Departamento de Educación, la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

“¿Qué ha pasado con todo el dinero que ha recibido Educación? ¿Dónde está todo ese dinero?”, añadió.

La Asociación de Maestros ha visitado y recopilado información de 349 de los 855 planteles en el sistema escolar. De acuerdo con Bonilla Sánchez, de estas 349 escuelas, entre el 15% y el 20% no están aptas para recibir alumnos dado a que en ellas no se realizaron labores de mantenimiento. Solo 20% está lista para recibir alumnos y empleados de forma presencial, sostuvo.

El líder magisterial destacó que se han topado con problemas como filtraciones en los techos, problemas eléctricos, presencia de plagas de insectos y roedores, ventanas rotas y falta de poda de áreas verdes, entre otros.

“Hay escuelas que no deben abrir”, manifestó Bonilla Sánchez. “Una que no esté preparada es imperdonable porque tuvieron tiempo de más para hacer un plan estructurado y ordenado de las agencias que tienen que ver con el mantenimiento básico, porque cambiar un inodoro, cambiar una llave para abrir la pluma, para cambiar una ventana, para una filtración, eso se pudo haber corregido desde hace más de dos años”, agregó, quien indicó que prevé completar para la semana que viene las inspecciones de todas las escuelas.

La secretaria general de la Asociación de Maestros de la Local Sindical, Grichelle Toledo Correa, señaló que la situación se debe, en parte, a la falta de empleados de mantenimiento en las escuelas públicas. Esto, destacó, representa un riesgo una vez comiencen mañana las clases pues son los conserjes escolares quienes tendrían a su cargo las labores de limpieza y desinfección de los planteles para minimizar los riesgos de contagio con COVID-19 dentro de los ambientes escolares.

“Nosotros no estamos diciendo no a la educación, nosotros estamos diciendo presente a la educación. Ahora bien, no podemos decir presente a una educación irresponsable, tiene que ser una educación que sea lo que nuestros estudiantes merecen”, señaló, por su parte, la coordinadora de la región de San Juan de la Local Sindical, Sybaris Morales.

“Lo que es triste en nuestro país es que el 16 de marzo (de 2020) cerramos, y hoy todavía estamos en una situación similar”, añadió Morales.

Desde que se oficializó el inicio de clases presenciales en julio pasado, el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, ha reconocido las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de las escuelas a causa de la falta de mantenimiento y de los daños, aún no atendidos, provocados por los huracanes Irma y María en 2017 y los terremotos que afectaron, principalmente, la zona sur desde inicios de 2020. El gobierno ha establecido un plan para atender algunas de estas situaciones mediante fondos asignados por el gobierno federal, pero los trabajos comenzarán este año académico.

Educación prevé que 751 escuelas públicas abrirán mañana. Para atender a las matrículas de todos los planteles, la agencia implementará un plan para reubicar comunidades escolares en otras escuelas o en instalaciones alquiladas, establecer horarios alternos (“interlocking”) y continuar con la enseñanza híbrida.

Toledo Correa además expresó preocupación con la puesta en práctica de la guía establecida por el Departamento de Salud para prevenir los contagios de COVID-19 en las escuelas. Por ejemplo, cuestionó cómo se desinfectarán los espacios en escuelas que estarán en “interlocking”, en las que apenas habrá un período de 30 minutos entre la salida de un grupo de estudiantes y la llegada de otro. Tampoco queda claro, señaló, quiénes estarán a cargo de supervisar a los estudiantes durante el periodo de almuerzo para asegurar que cumplen con las medidas de distanciamiento físico o uso de mascarillas, entre otros.

Como parte del regreso presencial a las escuelas, el Departamento de Salud estableció que los estudiantes mayores de 12 años y todo el personal de Educación debe estar vacunado, salvo contadas excepciones. Hace unas tres semanas, Ramos Parés informó al sindicato que el 61% de los estudiantes mayores de 12 años había recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra el COVID-19, indicó Bonilla Sánchez. No obstante, no han recibido una cifra actualizada.

Tampoco tienen datos sobre la cantidad de maestros inoculados, pues solo se les indicó que el 95% de todo el personal de Educación está vacunado, apuntó Toledo Correa.

Tanto para reducir los riesgos de contagio con coronavirus, como para atender los rezagos académicos que sean identificados, Toledo Correa adelantó que mañana la Asociación de Maestros participará de una vista pública en el Senado en la cual respaldarán que se establezca un tope en la cantidad máxima de estudiantes por salón. La propuesta es de 12 estudiantes en salones de preescolar y grados primarios, y hasta 15 alumnos por grupo en nivel superior.