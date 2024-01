Fotos: la reedificación de Mayagüez tras el "Fuego Grande" de 1841. El “Fuego Grande” de Mayagüez, el 30 de enero de 1841, ha sido el incendio más notorio en la historia de la ciudad y transformó para siempre el entorno urbano del municipio. Aunque no hay fotos del momento del incendio, sí hay fotos que resaltan cómo fue reedificándose la ciudad luego del mismo. En la foto, una toma de 1899 muestra la Plaza del Mercado en la playa.

“Una de las cosas que más impactan del fuego es que no hacía mucho Mayagüez se presentó ante las autoridades españolas pidiendo el título de villa, que luego se le otorgó en demostración de lo mucho que habían adelantado como poblado en el aspecto económico y social [...] y luego sucede el fuego”, contó la profesora a El Nuevo Día .

¿Cómo comenzó el fuego?

El fuego se propagó con tal rapidez que pese a que acudieron autoridades de poblados vecinos como San Germán, Aguada, Cabo Rojo, Añasco y Aguadilla, no pudieron contener el voraz incendio que terminó por consumirse solo. No obstante, la catedrática precisó que el recuento histórico no documenta víctimas fatales del siniestro.