NARANJITO.- La inminente pérdida de sus hogares, espacios que algunos han ocupado por toda una vida –incluso dando allí su primer respiro–, mantiene con el alma en vilo a más de una docena de residentes de la barriada La Marina en este pueblo de la montaña, que ahora buscan respuestas a una gran pregunta: “¿Para dónde vamos?”.

Rubén Marrero es uno de esos vecinos. El sol inclemente del mediodía no lo cohíbe de salir de su hogar –última en una calle sin salida que comparte con otro puñado de estructuras– para compartir su frustración.

“Ahora lo que están pintando es que nos quieren sacar de aquí. ¿A dónde nosotros vamos a ir, a esta edad?”, lamentó Marrero, de 52 años. “Que vengan de la noche a la mañana a decirte, ‘te tienes que ir de aquí, porque están en peligro’. Pero, ¿para dónde vamos a coger? No tenemos el dinero para alquilar casa, para comprar otra vivienda”.

La angustia para estas familias inició el 28 de abril, cuando un evento de lluvias torrenciales provocó que colapsaran varias tuberías troncales construidas hace más de cuatro décadas en la entrada al hospital de Naranjito, en la carretera PR-5. Eso, a su vez, formó un socavón que causó el colapso de parte de la vía.

El sumidero, donde han quedado aguas estancadas, no solo amenaza con alterar seriamente el acceso de los naranjiteños al área metropolitana, sino que, según las autoridades, supone un “peligro inminente” para al menos siete residencias de la mencionada barriada, pues las aguas han puesto en riesgo un muro de gavión, lo que podría dar paso a un deslizamiento.

Ante la situación, el gobernador Pedro Pierluisi decretó este lunes un estado de emergencia en el municipio de Naranjito, y que delega en el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres –como Oficial de Enlace Estatal–, efectuar las labores que sean necesarias para atender la situación.

“De colapsar el terreno por un deslizamiento, el municipio de Naranjito podría quedar incomunicado, ya que no existen alternativas viables para el tránsito de camiones. Ello afectaría a los comercios, negocios, supermercados, estaciones de gasolina, entre otros. Además, tendría un impacto incidental en la ciudadanía de municipios cercanos, tales como Barranquitas, Corozal, Comerío y Orocovis”, lee la orden ejecutiva firmada por Pierluisi.

El sumidero en la PR-5 se suma a los problemas de tránsito desde el cierre del puente atirantado, que trastocó el diario vivir de miles de residentes y de ciudadanos de municipios aledaños.

Pese al riesgo que representa otro posible evento de lluvias, los residentes de la barriada no están dispuestos a mudarse de sus viviendas.

“Estamos todos emocionalmente afectados, espero que esto se solucione lo más pronto posible y que no nos tengan que sacar de aquí… No estoy dispuesto (a mudarse), quiero ir hasta donde haya que ir, tanto mi familia como mis vecinos… Mi nieto tiene 4 años, se pasa diciendo, ‘abuelito, ‘¿para dónde vamos?’”, compartió Marrero con El Nuevo Día.

Su esposa, María de los Ángeles Rivera Rivera, de 70 años y quien nació allí mismo, opina igual. Frente a su hogar, mientras su nieto juega a sus pies con un plato lleno de canicas, sus manos tiemblan de angustia.

“Eso es lo más que me pidió mi madre antes de morir, ‘nunca la dejen, siempre luchen por la casa, no la dejen’. Porque mi madre, cuando estaba embarazada, perdió un bebé ayudando a hacer la casa. Y nos dijo antes de morir, ‘nunca dejen la casa, nunca, nunca, nunca dejen la casa, peléenla, lúchenla con uñas y dientes, pero nunca la dejen’. Y no la vamos a dejar. A mí me sacan muerta de ahí”, expresó con la voz quebrantada.

Tarea “difícil”

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, reconoció la difícil posición de las familias de la barriada ubicada en el casco urbano. Sin embargo, fue enfático en que su prioridad es salvaguardar la vida de estos residentes, ante la posibilidad de una tragedia.

“Lo que nos dicen los ingenieros es que estas familias corren riesgo y no queremos que les pase nada. La seguridad de las familias es la prioridad”, puntualizó vía telefónica con este diario. Precisamente, el alcalde tenía planificado visitar anoche la comunidad, para explicar a los vecinos la situación y cuáles son sus alternativas.

“Son personas que llevan décadas viviendo en esa comunidad y que de la noche a la mañana se tenga que venir con una notificación de desalojo y reubicación es bien fuerte en cualquier circunstancia, pero la prioridad es la protección de la vida”, agregó, al indicar que ha estado en comunicación con el Departamento de la Vivienda para evaluar las opciones.

Ortiz Chevres dijo que el miércoles participó en una reunión entre el personal a cargo de las labores, el contratista –CJO Construction Corp.– y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), en la que discutieron los próximos pasos de construcción, que incluye el diseño de un plan “que va a resultar en obra permanente”.

Al momento, precisó, no están en riesgo los dos carriles que siguen abiertos al tránsito. Sin embargo, anticipó que cualquier evento de lluvia podría complicar el panorama.

“A las familias, quiero dejarles saber que sé que están pasando por este momento de preocupación, entiendo su frustración y sus preocupaciones, pero sepan que nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que ellos estén seguros y que sus vidas no estén en riesgo. Los voy a seguir escuchando”, aseguró.

El director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, señaló que la complejidad del socavón requiere realizar diferentes estudios y un diseño detallado que contemple el reemplazo de la tubería afectada.

“Lo que hay allí (en el sumidero) son dos charcas que están reteniendo agua, y hay otras tuberías de otros lugares que entonces hay que hacer la obra pluvial para recoger esto. Lo que estamos vislumbrando es una atarjea, (para) poder canalizar estas aguas pluviales hacia el río que está en el pueblo para que baje de una forma controlada y se canalice hacia allá”, explicó.

El funcionario añadió que, por tratarse de un impacto directo a múltiples unidades familiares, se activó un grupo interagencial que incluye al DSP –y su Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres–, la ACT y los departamentos de la Familia y de la Vivienda, entre otros.

Por otro lado, afirmó que trabajan “con toda la premura necesaria”, pero mencionó que aún no hay un estimado de cuánto tiempo podrían tomar las labores. Tampoco hay un estimado de costos, pero adelantó que la declaración de emergencia viabiliza la disponibilidad de fondos locales y federales, que podría incluir dinero de la Administración Federal de Carreteras.

“Lección aprendida luego de (los huracanes) Irma y María, lo hicimos en Fiona. Nosotros no esperamos dentro de ese trámite para empezar a trabajar, lo comenzamos a atender con fondos estatales. Se trabaja el diseño si fuese necesario, como es en este caso, y empezamos a movilizar con fondos estatales todos los esfuerzos en lo que llegan los fondos federales. Es algo que estamos atendiendo con muchísima seriedad”, acotó.

Una vida en comunidad

El muro de gavión que ahora amenaza nuevamente a estas familias naranjiteñas colapsó en parte con el paso del huracán María, en septiembre de 2017, lo que provocó que los vecinos quedaran incomunicados por casi dos semanas.

En ese momento, según esbozaron, ni el alcalde ni la ACT tomó acción por entender que no representaba un peligro inminente.

Antes de eso, Marilyn Serrano, de 49 años, vivía en la residencia de su abuela en la barriada, junto a su madre, su hermana y sus tíos. La estructura, ubicada justo al lado de la quebrada que pasa por la comunidad, lleva varios años “en el aire”, imposible de habitar, pues en cualquier momento podría ceder.

“Treinta y dos años viví ahí. Mi mamá falleció por el sufrimiento, porque ella quería venir para su casita y falleció… Ella se me fue, ella estaba bien sentida, se me fue. No pudo volver a su casa… Eso no es fácil”, contó.

Para algunos de los vecinos, una opción viable para abandonar sus hogares sería que las autoridades les permitan a todas las familias mudarse a residencias localizadas en un mismo espacio, sin costo –pues sus viviendas están saldas– y con la entrega de títulos de propiedad.

“La preocupación de todos nosotros es que el desvío se caiga, que el desvío vaya a colapsar. Si no hacen lo que tienen que hacer ahí, nosotros tenemos miedo que eso se caiga para acá. Y eso es todo a las construcciones que hicieron allá arriba”, opinó Serrano, en referencia a la construcción que inició hace unos años de las nuevas instalaciones de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, a poca distancia de donde se formó el sumidero.