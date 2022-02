Isabela – El hombre cruza la calle a pasos cansados, entra al solar baldío que hay frente a su casa y observa, con una mirada de tremenda melancolía, un flamboyán que cubre con sombras intermitentes y movedizas casi todo el terreno.

“Yo veo ese palo, y la veo a ella”, dice.

El hombre es Isaías Roldán, un jubilado de 72 años, residente en la urbanización Jardín Caribe, en Isabela. A quien ve en el árbol es a su hija, Rebecca Joanne Roldán Nieves.

Cuando niña, a ella le regalaron el árbol en una feria escolar. Quiso sembrarlo, y él la complació. “Yo hice el hoyo, y ella lo sembró”, cuenta Isaías. Con el paso de algunos años, creció el árbol regio, grande, fuerte, frondoso, que, al florecer, se pinta de rojo y que resistió, bravíamente, los recios vientos del huracán María en el 2017.

Rebecca Joanne, en cambio, ya no está. Desapareció hace más de tres años. No se sabe hoy nada de ella. El 16 de diciembre de 2018, se encontró con su esposo, Conrad Cruz Rodríguez, de quien estaba separada y del que esperaba formalizar el divorcio al día siguiente. Tenían un hijo de tres años. Se les vio aquella noche por el sector Villa Pesquera de Isabela, según algunas versiones, discutiendo.

Jamás se ha vuelto a saber de ella. No ha dado, desde entonces, señales ni de vida, ni de muerte. Tenía solo 22 años.

“Yo quisiera que apareciera viva. No le voy a preguntar ni por qué se fue. Yo no he podido aprender a vivir sin ella. No sé si algún día podré”, dice la madre, Carmen Judith Nieves, de 67 años, manifestando una esperanza muy vaga, que aún mantiene a veces, de que Rebecca Joanne no haya muerto.

Isaías Roldán observa el flamboyán que sembró junto a su hija desaparecida, Rebecca Joanne Roldán Nieves. (Jorge A. Ramírez Portela)

La Policía fija en cerca de cien la cantidad de personas desaparecidas. Son pocos, sin embargo, los casos como el de Rebecca Joanne: desaparecida sin dejar rastro alguno horas antes de completar el divorcio del hombre con el que fue vista por última vez, que días antes le había enviado a través de una amiga lo que pueden entenderse como amenazas y, además, con historial de violencia de género.

“No estamos preparados para perderla”

A la pena infinita de perder un hijo, se agregan en este caso elementos, incluso, peores. No hubo velorio al despedirse. No hay una tumba a la cual llevarle flores ni una urna de cenizas con la cual hablar cuestiones del diario vivir.

“No estamos preparados para perderla, mucho menos, sin saber qué pasó”, dice, suspirando, Carmen Judith.

Los familiares de Rebecca Joanne no comprenden por qué no se han radicado cargos y creen que la Policía arrastra los pies con la pesquisa. Lamentan que solo saben del curso de la investigación cuando llaman al agente a cargo, Juan López, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla. “Ellos nunca nos han llamado a nosotros”, sostiene Isaías.

Han obtenido información interna de la pesquisa, que no se ha divulgado públicamente, que abona a las sospechas contra Cruz Rodríguez, de 31 años y quien el 10 de agosto de 2019, menos de un año después de la desaparición de Rebecca Joanne, fue arrestado vendiéndole drogas a un menor. Hoy está en probatoria por ese caso.

La Policía dice que tiene “un sospechoso” por la desaparición de Rebecca Joanne. Pero no niega ni confirma que sea Cruz Rodríguez. “Tenemos un sospechoso, pero no tenemos evidencia para imputarle algún delito, que en ese caso pudiera ser secuestro. Nos faltan algunas piezas para poder radicarlo”, relató el teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla.

Carmen Judith Nieves junto a una serie de fotos de su hija, Rebecca Joanne Roldán Nieves. (Jorge A. Ramírez Portela)

Según versiones que trascendieron los primeros días del caso, el día de la desaparición, Cruz Rodríguez llamó a Rebecca Joanne diciéndole que el hijo de ambos se había caído. La recogió en la plaza de Isabela y fueron a la casa de los padres de él, donde ella se percató que el niño no había sufrido ninguna caída. Sin embargo, estuvo varias horas allí compartiendo con él y familiares de él.

Más tarde en la noche, se les vio en el sector Villa Pesquera, al parecer, discutiendo. Cruz Rodríguez dio dos versiones a la Policía: que dejó a Rebecca Joanne en Villa Pesquera o frente al coliseo José “Buga” Abreu, en Isabela.

La Policía ocupó su carro, al que sometió a exámenes periciales. También allanó un cuarto en el que él vivía, en el patio de la casa de los padres, donde ocupó material adicional. La evidencia fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La playa en el sector Villa Pesquera y otros lugares donde se creía que podía estar Rebecca Joanne o su cadáver fueron rastreados con equipo especializado, incluyendo perros. No encontraron rastro alguno de la joven. Agencias federales han asistido a la Policía en el análisis de la evidencia, según la Uniformada.

Sin embargo, no hay certeza de cuándo, si en algún momento, se radicarán cargos. “Nosotros no radicamos casos que no estén completos. Le haríamos un flaco servicio a la familia si radicamos un caso que no esté completo. Tenemos bastante evidencia. Tenemos un sospechoso. Una vez lo completemos, vamos a someter”, asegura Camacho.

Se defiende la Policía

El teniente rechaza las versiones de que la Policía arrastra los pies en este caso. “Mi mensaje a la familia es que nosotros seguimos trabajando el caso como el primer día. Cuando la investigación esté completa y radiquemos, lo vamos a celebrar con ellos”, sostuvo.

Mientras tanto, Isaías y Carmen Judith viven entre pesadillas, ansiedad, tristeza, llanto y, a veces, solo a veces, una débil esperanza de que la hija desaparecida vuelva un día a su casa como si nada hubiera pasado.

Los familiares de Rebecca Joanne no comprenden por qué no se han radicado cargos y creen que la Policía arrastra los pies con la pesquisa. (Jorge A. Ramírez Portela)

Para ellos, Rebecca Joanne les duró muy poco. Isaías y Carmen Judith tenían un hijo ya de 14 años cuando conocieron a la niña, entonces de 11 meses, en un hogar para menores abandonados al que ella daba servicios de contabilidad.

“Nunca tuve en mis planes adoptar. Sin embargo, cuando me encuentro con ella, fue como si hubiese sido un ángel con un mandato de Dios. Eso me tocó, y la cogí”, recuerda Carmen Judith. “Desde que la vi, me gustó. Decidí quedarme con ella. Fue como cuando uno se enamora”, dice.

Isaías y el hijo mayor estuvieron de acuerdo en el acto. De inmediato, estaban llevándose la niña a su casa los fines de semana, feriados y vacaciones. A los cuatro años, la niña vivía con ellos bajo el modelo de hogar de crianza. Los trámites de adopción fueron largos y tediosos. Terminaron cuando la niña tenía siete u ocho años.

Para ese entonces, Rebecca Joanne, que originalmente se llamaba Joanne Marie, era consciente de su situación. Cuando se produjo la adopción, ella misma escogió llamarse Rebecca, por una telenovela que veía junto a la mamá. “Mi intención era dejarle el mismo nombre. Yo la llamaba a ella Joanne Marie. No aprendí a decirle otro nombre. Pero ella misma quiso ponerse Rebecca”, recuerda Carmen Judith.

Pesadillas y dolor

La pareja intenta continuar su vida, pero los recuerdos, el dolor y la incertidumbre son como telarañas que los enredan y les dificultan el camino. Al hijo de Rebecca Joanne, que hoy tiene seis años, apenas lo ven. Está con sus abuelos paternos, con quienes la comunicación no es buena.

Isaías dice que continuamente tiene pesadillas. “Siento que el mundo se me trepa en la cama”, dice.

Carmen Judith pierde noches pensando y pensando. “Yo no he soñado que la pueda ver. Yo quisiera soñar y verla. Lo que me da es mucha ansiedad, mucha ansiedad. No puedo dormir pensando, haciéndome películas de todas las cosas que pudieran haber pasado, haciéndome películas de todas las cosas que, tal vez, pude yo también haber hecho. Una siempre piensa: ¿si yo hubiese estado allí?”, cuenta.

Carmen Judith y Rebecca Joanne eran inseparables. Cuando niña, a Rebecca Joanne le decían “la altrusita” porque siempre acompañaba a la mamá a las reuniones del Club Social Altrusas. “Ella estaba conmigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo…”, recuerda.

Carmen Judith y Rebecca Joanne eran inseparables. (Jorge A. Ramírez Portela)

Isaías recuerda la vez que la amenazó con sacarle el televisor del cuarto si no estudiaba. “Cuando vengo, encuentro en el pasillo el televisor. Ella misma lo sacó. En aquel momento, me dio coraje. Pero, ahora mismo, lo miro y quisiera verla haciendo eso”, dice, con una sonrisa triste.

Carmen Judith recuerda cuando salió de su casa a buscarla durante el ojo del huracán María porque sabía que la casa donde ella vivía con su pareja de aquel momento no podía haber resistido los vientos. Saltando postes y árboles caídos en su Kia Río –”eso fue el señor que me hizo brincar el carro”, dice– llegó a donde ella. La casa estaba sin techo, y Rebecca Joanne, refugiada con unos vecinos.

Al volver, ya los vientos habían regresado. Rebecca Joanne vio, desde la casa en que creció, cómo el flamboyán que había sembrado junto a su papá resistía el embate del huracán. El mismo flamboyán que es hoy el símbolo más vivo que tiene el padre del amor sin límites que compartieron.

“A ese palo, yo lo quiero como…”, dice Isaías, sin poder terminar.