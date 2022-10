De las 2,877 personas que aparecían como infectadas con influenza –en el registro del Departamento de Salud– hasta el pasado 8 de octubre, solo 41 se habían vacunado contra el virus en esta temporada.

Según datos de Salud, durante la temporada 2021-22, en Puerto Rico, se registraron ocho fatalidades provocadas por esta enfermedad. En lo que va de la temporada 2022-23, no se han reportado muertes asociadas.

“La vacunación contra la influenza va bien lenta, aún entre los profesionales de la salud. A esta fecha, menos del 70% ya se ha vacunado”, dijo el infectólogo Miguel Colón.

“Parece que la gente, con tanta vacuna de COVID-19, se han echado para atrás (con la vacuna contra la influenza). Nos preocupa, porque la influenza es una enfermedad potencialmente severa; preocupa, especialmente, en niños. Ahora mismo, te diría que es más importante la vacuna de influenza que la bivalente (contra el COVID-19) porque hay muy pocas hospitalizaciones de COVID-19″, sostuvo.

De acuerdo con Colón, este año ha habido hospitalizaciones de personas contagiadas con influenza y COVID-19 simultáneamente. Advirtió que la Comisión Conjunta de Acreditación de Hospitales (”Joint Commission”) les requiere a estas instituciones que un 90% de su personal esté vacunado.

Del 1 de julio al 17 de octubre, se han administrado 148,865 vacunas contra la influenza en Puerto Rico, según Salud.

La tendencia observada en la isla también se refleja en Estados Unidos. Una encuesta realizada por la Fundación Nacional para Enfermedades Infecciosas (NFID, en inglés) reveló que solo 49% de los estadounidenses adultos planifican recibir la vacuna esta temporada 2022-23, que inició en julio. Sin embargo, 69% considera que la vacuna anual de influenza es la mejor medida preventiva para evitar hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad.

Esta encuesta se realizó del 11 al 15 de agosto y participaron 1,105 personas de 18 años o más. No hubo puertorriqueños en la muestra del estudio.

Algunas de las razones que indicaron para no vacunarse fueron que las vacunas contra la influenza no funcionan (41%), les preocupan los efectos secundarios (39%), nunca la han recibido (28%), les preocupa que enfermen de influenza a raíz de la vacuna (24%) o no piensan que la influenza es una enfermedad seria (20%).

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa, provocada por los virus de la influenza, que infectan la nariz, la garganta y, en algunos casos, los pulmones. Este virus puede causar enfermedad leve o grave, ocasionando en algunos la muerte.

Los CDC recomiendan la vacunación anual para todas las personas a partir de los seis meses de edad. Dolor de cabeza y muscular, inflamación o enrojecimiento en el área donde se administró la vacuna son algunos de los efectos secundarios más reportados. Se estima que la vacuna ofrece protección contra los virus de la influenza que más circularon en la temporada anterior a las dos semanas de ser administrada.

De otra parte, Lilliam Rodríguez, presidenta de VOCES Coalición de Vacunación, informó que la organización está ofreciendo la vacuna contra la influenza para personas de 19 años en adelante en su clínica de Plaza las Américas.

“Es los sábados, por cita, porque nos dan una cantidad limitada de unas 200 a 300 (vacunas) a la semana”, dijo.

Según Rodríguez, VOCES también está coordinando la vacunación en personas encamadas. “Esta vacuna no requiere ni referido ni receta”, indicó.

Por su parte, Eileen Ortega, directora de Operaciones para Walgreens Puerto Rico, detalló que sus 104 farmacias en la isla están ofreciendo la vacuna. Debido a la pandemia de COVID-19, explicó, las farmacias están autorizadas a administrar la vacuna contra la influenza a partir de los 3 años, mientras dure esta emergencia.

En el caso de sus farmacias, dijo, ha habido un interés hacia esta vacuna, pero mayormente en la población adulta.

Informó que los interesados en recibir la vacuna en Walgreens deben sacar cita a través de su aplicación o walgreens.com.