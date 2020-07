A 10 días de firmada la orden administrativa que regula el uso del agua durante el estado de emergencia por sequía, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ya ha emitido 200 multas de orientación por malgasto del recurso, detalló hoy, miércoles, la presidenta ejecutiva de la corporación pública, Doriel Pagán.

En entrevista con El Nuevo Día, Pagán indicó que las faltas más comunes son ciudadanos llenando piscinas, lavando carros o limpiando con máquinas a presión.

Añadió que las multas de orientación han sido resultado de visitas de empleados de la AAA a diferentes partes de la isla o por confidencias (referidos) recibidas en la corporación pública.

“Seguimos con el proceso de orientación para limitar el uso del agua en estos momentos”, dijo Pagán, al recordar que el 16 de julio comienza la imposición de multas, de entre $250 y $4,500, a aquellos clientes residenciales, comerciales, industriales o del gobierno que hagan uso indebido del agua.

Entre las actividades prohibidas por la orden están regar plantas, jardines, siembras, cementerios o campos de golf, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; lavar con manguera o equipo a presión superficies impermeables; lavar automóviles, motoras y camiones con manguera o artefactos similares o donde el agua que se utilice para esos fines no se recircule y recicle; y operar o rellenar fuentes de agua, estanques o cualquier otro tipo de estructura decorativa que no recircule el agua.

También, está prohibido llenar o rellenar piscinas, jacuzzis o estructuras similares para fines recreacionales; dar mantenimiento a cisternas o tanques si conlleva descartar más del 15% del agua almacenada sin reutilizarla; usar agua con fines recreacionales; tener salideros o cualquier defecto en el sistema de plomería que produzca escapes y que puedan determinarse a simple vista sin tomar las medidas para su reparación; y dejar correr el agua de manera indiscriminada.

Por el momento, dijo Pagán, la fiscalización de la orden –y, por ende, la imposición de las multas– recae sobre los empleados de la AAA.

Resaltó, no obstante, que la orden fue distribuida entre los 50 alcaldes de los municipios en donde aplica –por estar en sequía­–, con la expectativa de que destinen recursos que ayuden a hacerla cumplir.

“Esperamos que aquellos alcaldes que tengan los recursos y les sea factible movilizarlos, nos ayuden con la orden. Pero, por ahora, es responsabilidad del personal de la Autoridad”, señaló.

A partir del 16 de julio, los clientes multados tendrán 10 días para pedir una revisión administrativa. Finalizado ese proceso y si la infracción se sostiene, tendrán 30 días para pagarla o, de lo contrario, el monto pasará a su cuenta de servicio.