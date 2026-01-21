Opinión
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AARP Puerto Rico abre convocatoria de fondos para el Community Challenge 2026

El programa promueve iniciativas de acción rápida que fortalezcan la calidad de vida en las comunidades

21 de enero de 2026 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En 2025, el programa otorgó cerca de $57,000 a cuatro proyectos en Loíza, Aibonito, Toa Baja y Ponce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La organización AARP Puerto Rico anunció la apertura de la convocatoria de propuestas de fondos dirigidos al desarrollo de proyectos comunitarios locales bajo el programa AARP Community Challenge 2026, que promueve iniciativas de acción rápida que fortalezcan la calidad de vida en las comunidades a través de espacios públicos, transportación y vivienda, la labor cívica y voluntaria, conexiones digitales y el empoderamiento comunitario.

RELACIONADAS

“El AARP Community Challenge es la oportunidad para que toda organización elegible someta su propuesta con el potencial de transformar su comunidad, para que esta sea más vibrante, amigable y participativa impulsando la conexión social entre su gente de todas las edades, en especial las personas 50+”, expresó el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón, al anticipar que “estos fondos se otorgan rápidamente en verano con el fin de que el proyecto se complete antes que finalice el 2026”.

En 2025, el programa otorgó cerca de $57,000 a cuatro proyectos impulsados por PAYE PR en Loíza, el Municipio de Aibonito, el Municipio de Toa Baja y Ruta Borinquen en Ponce, con el fin de revitalizar espacios urbanos promoviendo la conexión social de los adultos mayores.

En esta edición del programa para promover Comunidades Habitables de AARP, que impulsa el desarrollo de entornos amigables, la fecha límite para someter propuestas es el miércoles, 4 de marzo de 2026, a las 5:00 p.m.

AARP Puerto Rico dará prioridad a proyectos que promuevan la inclusividad de las diferentes poblaciones, que vayan dirigidos a atender disparidades sociales, que involucren directamente a voluntarios, y que apoyen a los residentes de 50 años o más.

Los proyectos deben tener como propósito lograr uno o varios de los siguientes objetivos:
Crear lugares públicos vibrantes en la comunidad a través de soluciones permanentes o temporales que activen los espacios abiertos, mejoren los parques y mejoren el acceso a ciertas comodidades.
Ofrecer una amplia variedad de opciones de transporte y conectividad en la comunidad a través de soluciones que aumenten la capacidad de caminar o andar en bicicleta, los indicadores de caminos, el acceso a opciones de transporte y las mejoras de las carreteras.
Apoyar la disponibilidad de una variedad de opciones de vivienda en la comunidad a través de soluciones que aumenten las opciones de viviendas accesibles y asequibles.
Asegurar un enfoque en la diversidad, equidad e inclusión, a la vez que se mejora y promueve el ambiente social de la comunidad.
Incrementar el involucramiento cívico mediante proyectos innovadores y tangibles que unan a los líderes locales para trabajar retos comunes y facilitar un mayor sentido de inclusión en la comunidad.
Otros proyectos innovadores, incluyendo iniciativas que promuevan las conexiones digitales, empoderamiento comunitario en las áreas de la salud y economía, y la resiliencia comunitaria.

Los proyectos pueden variar, desde actividades pequeñas y a corto plazo hasta proyectos de mayor envergadura. El AARP Community Challenge está abierto a organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3), 501(c)(4) y 501(c)(6), además de organizaciones gubernamentales y municipios. Otro tipo de organizaciones serían evaluadas de caso a caso.

Según AARP Puerto Rico, todos los proyectos deben estar terminados en o antes del 15 de diciembre de 2026.

Desde el 2017, AARP ha otorgado sobre 2,100 subsidios para proyectos, a través del Community Challenge, a organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales a través de todo Estados Unidos y sus jurisdicciones. En Puerto Rico han sido 18 desde el 2018, totalizando $264,760 en fondos.

Los interesados tienen que presentar su solicitud en línea a través de este enlace. Para más información, los interesados se pueden comunicar con María Isabel Colom, llamando al 202-802-4251 o escribiendo a mcolom@aarp.org.

AARP Puerto RicoAdultos mayores
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
