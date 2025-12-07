AARP Puerto Rico promueve el pickleball como herramienta para mejorar la salud

Consciente de los beneficios del deporte para la población de adultos mayores, la organización AARP Puerto Rico organizó una clínica de pickleball en las canchas del Mall of San Juan, a la que acudieron unas 70 personas.

José R. Acarón Rodríguez, director de la organización sin fines de lucro en Puerto Rico, destacó los beneficios que esta actividad tuvo en sus socios.

“El pickleball está creciendo como deporte, especialmente entre los adultos mayores en Estados Unidos porque es de menos impacto que el tenis y no hay que correr tanto porque la cancha es más pequeña”, compartió Acarón Rodríguez.

“Es un deporte que facilita hacer ejercicio porque no requiere tanta exigencia física. Por eso AARP lo incorpora, porque ayuda a promover estilos de vida más saludables y a socializar”, agregó el directivo.

Acarón Rodríguez adelantó que la organización que dirige planifica hacer más clínicas durant el próximo año en conjunto con la Asociación de Pickleball de Puerto Rico.

“Mi meta sería hacer una clínica mensual y aspiramos a hacerlas en otros pueblos que tengan canchas bajo techo y con suficiente espacio porque es más fácil aprender en espacios controlados”, articuló Acarón Rodríguez, quien añadió que cuentan con 50 raquetas nuevas y bolas adquiridas por AARP.