Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AARP Puerto Rico promueve el pickleball como herramienta para mejorar la salud

Dicha organización realizó una clínica de este deporte para adultos mayores en las canchas del Mall of San Juan

7 de diciembre de 2025 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La organización AARP Puerto Rico organizó una clínica de pickleball. (Suministrada / AARP Puerto Rico)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Consciente de los beneficios del deporte para la población de adultos mayores, la organización AARP Puerto Rico organizó una clínica de pickleball en las canchas del Mall of San Juan, a la que acudieron unas 70 personas.

RELACIONADAS

José R. Acarón Rodríguez, director de la organización sin fines de lucro en Puerto Rico, destacó los beneficios que esta actividad tuvo en sus socios.

El pickleball está creciendo como deporte, especialmente entre los adultos mayores en Estados Unidos porque es de menos impacto que el tenis y no hay que correr tanto porque la cancha es más pequeña”, compartió Acarón Rodríguez.

“Es un deporte que facilita hacer ejercicio porque no requiere tanta exigencia física. Por eso AARP lo incorpora, porque ayuda a promover estilos de vida más saludables y a socializar”, agregó el directivo.

Acarón Rodríguez adelantó que la organización que dirige planifica hacer más clínicas durant el próximo año en conjunto con la Asociación de Pickleball de Puerto Rico.

Mi meta sería hacer una clínica mensual y aspiramos a hacerlas en otros pueblos que tengan canchas bajo techo y con suficiente espacio porque es más fácil aprender en espacios controlados”, articuló Acarón Rodríguez, quien añadió que cuentan con 50 raquetas nuevas y bolas adquiridas por AARP.

“Fue tan gratificante ver a la gente disfrutando y aprendiendo un deporte nuevo. Acompañándose uno al otro, personas que nunca se habían conocido jugando en pareja. El evento cumplió el objetivo: inspirar a la gente a salir y tener un estilo de vida más saludable y divertido”.

Tags
AARP Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: