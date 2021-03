El exsenador y exalcalde de Yauco Abel Nazario expresó este lunes sentirse “totalmente tranquilo”, luego que el viernes pasado un juez federal lo sentenció a 18 meses de cárcel por haber hecho declaraciones falsas ante el gobierno de Estados Unidos.

Nazario sería ingresado a prisión el 19 de mayo en una prisión que estaría localizada en las ciudades de Miami o Tallahassee, en Florida.

“Totalmente tranquilo. Yo estoy tranquilo con mi conciencia y como dije el día en sala, lógicamente estoy en ese proceso de dejar todo en orden para que mi papá tenga los aspectos más básicos que necesita y tranquilo, totalmente tranquilo. Cuando uno está tranquilo con su conciencia y uno sabe lo que ha hecho uno debe entrar en un debate emocional”, aseguró en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

“He estado así (tranquilo) durante todo el proceso y siento que Dios me ha reconfortado. He vivido mi vida normal. Desde que salí el viernes he seguido mi vida normal y tranquilo”, añadió.

Nazario fue arrestado en septiembre de 2018 por agentes federales. Posteriormente, en marzo de 2020, un jurado le encontró culpable de 23 cargos por hacer declaraciones falsas y cinco cargos de fraude electrónico.

Mientras, en septiembre, el juez Joseph Laplante le desestimó los cinco cargos de fraude durante un proceso de moción de absolución perentoria, que presentó la defensa para plantear la inexistencia de prueba para sostener la convicción.

El jurado le encontró culpable de haber mentido en formularios ante el Departamento del Trabajo federal donde debía jurar que no iba a tomar represalias contra 117 empleados municipales a quienes tuvo que pagar aceptar compensaciones laborales de forma retroactiva.

Cuestionado sobre si iba a la cárcel por corrupto, Nazario defendió que “esa palabra es muy amplia y a mí no me aplica”.

“Aquí no hay un robo de un centavo, aquí no hay una apropiación de un centavo, aquí no hay un soborno. La cuestión administrativa se criminalizó por primera vez en toda la historia americana. Esa es la realidad”, aseguró.

Nazario no descartó que sus abogados determinen apelar la sentencia en los próximos 14 días y aseguró que en lo que entra a la cárcel se mantendrá trabajando para Farmasi, una compañía dedicada a la venta de productos para el cuidado de belleza. Anteriormente, trabajó como mesero en un restaurante de la zona oeste de Puerto Rico.

“Los abogados están haciendo su trámite y tienen 14 días para ver todos los elementos, tanto del proceso judicial como del proceso de la sentencia, en términos de la cantidad. Pero son cuestiones técnicas que ellos están trabajando y les corresponde a ellos”, acotó.