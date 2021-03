El exsenador y exalcalde de Yauco durante cuatro términos consecutivos Abel Nazario fue sentenciado hoy, viernes, a un año y seis meses de prisión por haber hecho declaraciones falsas ante el gobierno de Estados Unidos.

El juez Joseph Laplante dictó la sentencia mediante una conferencia virtual y dijo que consideró la seriedad del crimen, a la vez que su trayectoria y las cartas de carácter que enviaron al tribunal.

“Sé que no podré hacer lo que siempre he amado, que es el servicio público, pero le estoy pidiendo que me dé la oportunidad de estar con mi padre en sus últimos días de vida”, suplicó Nazario minutos antes de la sentencia.

El exalcalde indicó también que aceptaba la decisión del jurado, pero reiteró que durante su carrera siempre tuvo “la voluntad de hacer bien porque es lo que me enseñaron mis padres”.

“Serví por 30 años consecutivos (en el gobierno) y pude lograr los sueños de mucha gente y tratar de hacer lo mejor para mi querido pueblo de Yauco”, insistió Nazario durante los breves minutos de alocución.

Laplante, por su parte, cuestionó cómo Nazario podía simultáneamente aceptar el veredicto y mantener su conciencia tranquila, pero le dijo que no le daría mucho pensamiento a eso porque no necesariamente eran mutuamente excluyentes.

“Me impactó una foto que vi de usted repartiendo los cheques directamente a sus empleados. Parecía que quería presentarse ante la comunidad como un benefactor, salvador o proveedor. Eso no es apropiado porque no es su dinero ni son sus puestos. Es el dinero y son los puestos del público”, le expresó el juez durante la vista judicial.

Nazario fue arrestado en septiembre de 2018. En marzo de 2020, un jurado le encontró culpable de 23 cargos por hacer declaraciones falsas y cinco cargos de fraude electrónico. Posteriormente, en septiembre, el juez Laplante le desestimó los cinco cargos de fraude durante un proceso de moción de absolución perentoria, que presentó la defensa para plantear la inexistencia de prueba para sostener la convicción.

El jurado le encontró culpable de haber mentido en formularios ante el Departamento del Trabajo federal donde debía jurar que no iba a tomar represalias contra 117 empleados municipales a quienes tuvo que pagar aceptar compensaciones laborales de forma retroactiva. El gobierno federal obligó a Nazario a pagar de forma retroactiva $588,961 en salarios adeudados a estos 117 empleados a quienes había exigido ilegalmente que hicieran trabajo gratuito. Sin embargo, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el gobierno federal encontraron, en auditorías separadas, que el municipio comenzó a retener unilateralmente los salarios de algunos de estos empleados, lo cual constituyó represalia.

La abogada de defensa y exfiscal, María Domínguez, pidió una sentencia menor al argumentar que Nazario no se benefició económicamente de estos delitos y que durante su ejecutoria como alcalde tenía un interés genuino por hacer el bien sacando dinero de su bolsillo para dar a otros, trabajando los siete días de la semana y disminuyendo su propio salario.

“Ya ha sido castigado suficiente: perdió la oportunidad de ser un servidor público. Desde marzo, ha estado trabajando como mesero... No está avergonzado por eso, pero perdió la oportunidad de servir al pueblo de Puerto Rico de otras maneras”, puntualizó Domínguez.

Domínguez narró también que decenas de personas sometieron cartas al tribunal para hablar favorablemente del carácter de Nazario. El juez leyó la larga lista de personas quienes redactaron cartas, incluyendo a gran cantidad de legisladores y exlegisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), exempleados del Municipio de Yauco y al exsenador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia.

Durante la dilucidación de las guías de sentencia, el juez expresó que durante el desfile de prueba y testimonios contra Nazario no vio una persona necesariamente avariciosa o malévola, sino “una persona administrando un municipio bajo condiciones críticas y usando pobre juicio... Encuentro que hubo falsedad”, expresó Laplante.

El fiscal Scott Anderson argumentó, por su parte, que la única razón por la cual Nazario hizo buenas obras era porque “era su obligación como alcalde” y buscaba votos para mantener el poder político. En su interés por buscar la sentencia más alta, Anderson añadió que Nazario “no tuvo problema mintiendo a sus empleados quienes ganaban $7.25 limpiando parques, para su propio beneficio”.

Insistió que la estabilidad del sistema gubernamental depende de la honradez. “Es la oportunidad del tribunal para decirle a la gente que si mienten al gobierno federal y a las instituciones, van a prisión”, reiteró.

El nivel de ofensa de los delitos cometidos por Nazario le colocaba al juez dentro de un margen de entre 15 a 20 meses de prisión, en su sentencia.