La cercanía de las elecciones generales del 3 de noviembre y un proceso de transición de gobierno podrían ser un obstáculo para la implementación del nuevo Plan Estratégico del Departamento de Salud (DS), que contempla un mapa de acción por los próximos cinco años y que llega “a destiempo”, opinó la exepidemióloga del Estado Ángeles Rodríguez.

“Establecer un plan a cinco años a menos de dos meses de que sean las elecciones, me parece a destiempo, me parece que es algo que debió haber hecho antes”, sostuvo la doctora, aunque manifestó que la administración gubernamental entrante “tiene que mirar todas esas sugerencias”.

Tras reconocer una necesidad de recuperar la confianza del pueblo en las gestiones que realiza, Salud elaboró un ambicioso plan que prioriza establecer rigurosas medidas de transparencia en los procesos administrativos y aumentar el tráfico de información desde y hacia la ciudadanía. El propio plan presentado en exclusiva a El Nuevo Día reconoce que en la agencia “una de las amenazas de mayor impacto es el factor ideológico-político”, un mal que ha provocado que se sumen iniciativas inconclusas al final de cada cuatrienio.

Rodríguez llamó a dar prioridad a la profesionalización de las personas que ocupen puestos claves en la agencia como parte de la nueva conceptualización de Salud. “Las acciones de atornillar personas basadas en criterios políticos va en contra del propósito de profesionalizar, no solamente en Salud, las agencias en términos generales”, planteó la doctora.

“El problema principal que tenemos tanto en Salud como en las demás agencias es que a través de las décadas se ha estado sustituyendo personal diestro por personas sin credenciales, sin conocimiento, simplemente por el hecho de que comparten ideologías políticas o que han trabajado para el partido”, manifestó la exepidemióloga del Estado.

Asimismo, planteó que no solo el periodo particular electoral puede afectar la implementación del plan, sino que la propia ejecutoria de la agencia en los pasados meses pone en entredicho la capacidad de implementación. “Antes de hacer un plan estratégico se debió haber trabajado en un plan de emergencia, porque son cosas que no esperan, tiene que haber un plan de emergencia con métricas específicas, responsabilidades adjudicadas en base a la posición, no a la persona, y las personas en posiciones de autoridad deben ser personas que puedan tomar las decisiones correctas en el momento correcto porque tienen el conocimiento y las credenciales para poder liderar una respuesta. Hay cosas en las que no se puede improvisar”, señaló.

Junto con este plan, Salud inició un proceso de solicitud de acreditación por parte de la Junta de Acreditación de Salud Pública de los Estados Unidos (PHAB, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro dedicada a promover la mejora continua de la calidad de los departamentos de salud pública, estatales, locales y territoriales. La acreditación por parte de la PHAB es voluntaria. Eso es visto con buenos ojos por Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, una de las entidades que ofreció sus recomendaciones a Salud para la elaboración del plan.

“Definitivamente eso había que hacerlo hace mucho tiempo, le da credibilidad al Departamento si se logra conseguir la acreditación, le obliga a tener que hacer las cosas bien porque si no, no vas a pasar la acreditación”, subrayó Ramos.

La agencia asegura en su Plan Estratégico que busca propiciar un sistema con mayor acceso a la salud, ampliar los servicios dirigidos a las poblaciones vulneradas, impulsar la participación e inclusión de grupos de interés, y fortalecer y expandir la cobertura, calidad y efectividad de los servicios de salud, enfatizando en la necesidad de fortalecer las oficinas regionales de la agencia.

Otro de los principales ejes es la preparación ante emergencias y desastres, reconociendo la necesidad de fortalecer los procesos de respuesta, partiendo de las experiencias con el huracán María, los terremotos en el sur de la isla y la pandemia de COVID-19.

Sobre esto último, Ramos indicó que entre las recomendaciones del Colegio enfatizaron en que “la agilidad en la respuesta (a las emergencias) era importante, la comunicación de lo que se hacía era importante, que había que descentralizar. El problema es que la gente no puede acceder a los servicios que dan las agencias, eso es algo general que ocurre en Puerto Rico”.

La necesidad de agilizar la respuesta de Salud durante las emergencias y despolitizar la agencia son dos asuntos prioritarios, consideró también el infectólogo Miguel Colón, médico del Hospital Auxilio Mutuo, así como del Hospital Municipal de San Juan y el Ashford Presbyterian Community.

“Yo espero que sí lo hagan y que tumben la politización del Departamento de Salud, porque con la salud del pueblo no se juega”, el especialista, que atiende pacientes de COVID-19, en reacción al Plan Estratégico. Colón también enfatizó en la urgencia de que Salud sea transparente en la información que ofrece a la ciudadanía.

“Tienen que decir la verdad”, subrayó, recordando como ejemplo el manejo de las cifras de muertes provocadas por el huracán María. “Al principio decían de las pocas muertes que ocurrieron en Puerto Rico después del huracán María y todos los que estábamos en el campo de batalla, como ha sido con la pandemia, los que estábamos en el campo días después del huracán, vimos muertes relacionadas, no directamente a traumas, pero teníamos muertes primero por leptospirosis, los pacientes de diálisis”, relató.

Esa falta de transparencia y la politización de la agencia ha sido una constante, lamentó Colón, al recordar su experiencia durante el manejo de la pandemia de influenza A(H1N1), que alcanzó a Puerto Rico en verano de 2009. En aquel momento, Colón era presidente de la Sociedad de Enfermedades Infeccionas de Puerto Rico y el secretario de

“Tuve varias reuniones en el Departamento de Salud en esa época y se notaba el desbarajuste y la politización del Departamento de Salud”, manifestó, añadiendo que lo mismo ocurrió al inicio de la pandemia de COVID-19 este año.

“Cuando esto comenzó decían que el virus no iba a llegar a Puerto Rico porque no había vuelos directos de China a Puerto Rico y se tardaron en prepararse porque una pandemia en el país no era políticamente correcta. Si nos hubiésemos preparado desde un principio, cuando estaba el neurocirujano (el exsecretario Rafael Rodríguez Mercado), tal ve no hubiésemos tenido que hacer lockdown (cierre de emergencia)”, expresó. Colón también hizo hincapié en la necesidad de reforzar el equipo epidemiológico de la agencia.