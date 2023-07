Naranjito - Seis meses después que iniciaran las reparaciones en el emblemático puente atirantado, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, anticipó que, en diciembre, abrirán al público dos de los cuatro carriles de la estructura, reparados y sin ondulaciones.

Además, la corporación pública elabora una solicitud de propuestas para, inmediatamente después que concluyan las obras -lo que se proyecta ocurrirá en julio de 2024-, contratar una firma especializada que se encargue de dar mantenimiento preventivo a la instalación.

“Esperamos que, para diciembre, vamos a poder tener dos carriles abiertos al tránsito. Es lo que estamos trabajando, y básicamente vamos a tener lo mismo que había cuando cerramos el puente, dos carriles, uno en ambas direcciones, sin ondulaciones. Un puente como se concibió en un principio”, subrayó González Montalvo en entrevista primicia con El Nuevo Día.

Entre los naranjiteños, sin embargo, predomina el escepticismo, pues, para algunos, los trabajos de reparación progresan lentamente, y quienes transitan a diario la zona dicen que no se ve movimiento de trabajadores ni las maquinarias esperadas, lo cual ha causado preocupación.

“Yo estoy pasando bastante por ahí porque tengo que ir a Río Piedras, a Hato Rey, y es muy lento, se ve muy poco movimiento en las labores y no se ve el trabajo con rapidez. El pueblo está cansado”, manifestó Pedro Rodríguez, de 60 años.

Al ser cuestionado sobre la velocidad de los trabajos y la presencia de trabajadores y equipo pesado, el director ejecutivo de la ACT argumentó que el calendario de tareas avanza al ritmo proyectado y que la cantidad de personal en la obra es suficiente.

“Entendemos que es un conector importante para la montaña, y con esa responsabilidad lo estamos trabajando para que, cuando lo culminemos, puedan tener el puente por muchos años venideros”, subrayó.

El puente atirantado fue cerrado el 30 de enero para reparaciones, trabajos que iniciaron después que la Unidad de Investigación de El Nuevo Día reveló que las inspecciones de la propia ACT confirmaron, durante años, la existencia de vicios de construcción en la estructura y que el puente fue inaugurado sin haber culminado trabajos críticos, dos semanas antes de las elecciones generales de 2008.

La obra, sin embargo, se pagó prácticamente en su totalidad, a un costo de $31 millones. Casi 15 años después de su apertura, las reparaciones le cuestan al pueblo alrededor de $25.9 millones.

En abril, la ACT determinó que era posible reabrir un carril, sin afectar las labores de reparación, para que estuviera disponible al público de manera reversible. Entre el mediodía y las 8:00 p.m., la vía transcurre en dirección de Bayamón hacia Naranjito, y luego opera en dirección de Naranjito hacia Bayamón, hasta las 11:00 a.m.

“Ha sido un poquito difícil. A veces, uno tiene que dar esa vuelta grandísima. Pero hay que arreglarlo (el puente)”, sostuvo Lidia Colón, una residente en Naranjito de 74 años.

La reapertura de ese carril benefició a los comerciantes, que, en principio, se vieron afectados por la clausura total de la estructura, explicó Carlos Sierra, propietario del restaurante Atirantado Bar & Grill, ubicado en una colina justo antes de la entrada al puente, en dirección hacia Bayamón.

Sin embargo, los negocios del área esperan con ansias la apertura total de la estructura, una vía clave hacia la famosa ruta gastronómica.

“Con el puente abierto ‘full’ (por completo), la venta es mucho mejor. Todavía, no estamos allá arriba (en ventas), pero está subiendo el público. Una vez abra el puente por completo, se acabe ese revolú de ‘a.m.’, ‘p.m.’ (en referencia a los horarios de uso del carril), entiendo que ahí sí va a mejorar mucho más”, planteó Sierra.

Qué se ha hecho hasta ahora

De los cuatro carriles que tiene el puente, los trabajos de reparación se han concentrado primero en dos, que ya no lucen las abruptas ondulaciones que representaban un problema de seguridad pública. “La diferencia es palpable”, sostuvo el titular de la ACT.

González Montalvo indicó que ya se hizo el pedido del material epoxi que se utilizará para el “overlay”, es decir, sobre la losa en los carriles. El “overlay” que se está haciendo como parte de la reparación es uno de los trabajos críticos que no se efectuó ni antes ni después de la inauguración a destiempo del atirantado, reveló la investigación de este medio.

Mientras la reparación sigue su curso, también avanza la investigación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) sobre las irregularidades que dieron paso a vicios de construcción y que no impidieron que el principal contratista de la obra, Las Piedras Construction, facturara y cobrara por los trabajos.

“Estamos en el cuadre de los desembolsos, viendo todo lo que tiene que ver con asfalto y hormigón. Se han hecho entrevistas, falta todavía algunos documentos que digitalice la Autoridad de Carreteras y se está preparando una presentación para llevarla a un fiscal en Justicia”, sostuvo la contralora Yesmín Valdivieso, en unas breves declaraciones a este medio.

El director ejecutivo de la ACT, por su parte, afirmó que, una vez culmine esa investigación, se adjudicarán responsabilidades. “Estamos llevando a cabo las investigaciones para adjudicar responsabilidades a las personas que les corresponda, o entidades que les corresponda, eso es lo que hemos estado haciendo en todo momento”, indicó.

Tras la publicación de la investigación de El Nuevo Día, que tuvo acceso a documentos tras solicitarlos mediante el tribunal, la ACT ha recopilado informes y comunicaciones adicionales que han sido entregados a la contralora y la Cámara de Representantes.

“En algunos casos, minutas diarias. No se tienen todas, se consiguieron algunas, se consiguieron correspondencias del director ejecutivo de aquel momento (Luis Trinidad Garay) con parte de la gerencia del proyecto y otros documentos”, describió González Montalvo.

Investigación cameral se quedará a medias

En tanto, la Comisión cameral para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte -que lleva a cabo su propia investigación- va rumbo a preparar su informe final y lo hará antes de lo previsto.

El presidente de dicha comisión, Edgardo Feliciano, dijo a este medio que supuestamente no fue posible identificar un ingeniero a un costo asequible para analizar los cientos de documentos que solicitó la Cámara a la ACT, por lo que, reconoció, la pesquisa concluirá a medias. “El ingeniero nunca lo conseguimos y proseguimos, entonces, con entregar toda la documentación a (Departamento de) Justicia”, indicó el representante popular.

Durante las vistas públicas en febrero, depusieron Trinidad Garay y la ingeniera María Ayala, entonces supervisora del proyecto y actual directora del área de Construcción. Feliciano había dicho que algunos de los citados serían convocados nuevamente, pero eso no ocurrió. Además, dijo, en aquel momento, que habría otros deponentes, pero eso tampoco ocurrió.

El legislador descartó citar al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien inauguró el puente antes que culminaran algunos trabajos críticos en la estructura, poco antes de los comicios en los que buscaba la reelección.

“Aparte de toda la negligencia y la falta de contrato de mantenimiento, alguien que diga: ‘él (Acevedo Vilá) fue el que me llamó’, ‘él fue el que me obligó’, ‘él fue que metió presión’, no lo ha habido, así que no entiendo que sea necesario que comparezca”, puntualizó Feliciano.