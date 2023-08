Loíza - Las dudas sobre el mecanismo elegido para poner en práctica el programa de $450 millones para la instalación de placas solares en techos de residencias de personas vulnerables, así como sobre los plazos anticipados por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) para su ejecución, predominaron en el encuentro que sostuvo hoy, miércoles, la secretaria de esa agencia, Jennifer Granholm, con vecinos y líderes comunitarios de este municipio y pueblos cercanos.

La líder comunitaria Carmen Villanueva, por ejemplo, instó al DOE a incluir a representantes de organizaciones sin fines de lucro en el comité que adjudique los contratos de instalación de sistemas solares, una partida que totalizará unos $400 millones distribuidos entre dos y cinco empresas.

Además, Villanueva señaló que los criterios de elegibilidad para los beneficiarios –de un programa que se anticipa impactaría entre 30,000 y 40,000 familias– dejarían fuera a amplios sectores de la población.

“Los obreros nos quedamos fuera con las tablas”, dijo la activista riopedrense, en una sesión de preguntas y respuestas.

En la presentación que ofreció Eric Britton, líder del equipo del DOE encargado del desarrollo del programa en Puerto Rico, se precisó que todas las familias beneficiarias deberán ser participantes de, al menos, uno de los siguientes programas federales: Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) y el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Escasos Recursos (LIHEAP, en inglés).

Además, las familias deberán contar con, al menos, un miembro que sea dependiente de equipo médico que requiera electricidad o residir en una de las zonas designadas como de alto volumen de apagones y de lenta respuesta a interrupciones.

Aquellos hogares ubicados en estas áreas –denominadas “comunidades de última milla”– y en donde resida una persona dependiente de electricidad para su bienestar físico serán quienes se beneficien primero de la ayuda, dijo Britton.

Granholm reconoció, por su parte, que el programa no atenderá las necesidades de toda la población que cumpla con los requisitos de elegibilidad, que se estima en 200,000 familias.

“Esta primera ronda es para 40,000 (familias), así que no llegará a todo el mundo”, dijo la secretaria de Energía.

Fondos para reparar techos

Cuando Granholm visitó Loíza, en enero, uno de los elementos que le llamó la atención fueron las familias que carecen de techos que puedan sostener un equipo de paneles solares, entre ellas, decenas de viviendas que aún cuentan con toldos azules o están cubiertas con placas de zinc.

“En Villa del Carmen y Pompeya, todavía hay 17 familias que tienen toldos. Mi pregunta es cómo van a trabajar con las comunidades, porque en los 78 municipios (hay residencias) con toldos. Cada vez que hacíamos una pregunta, nos evadían lo de los toldos”, planteó a este diario Sonia Martínez, del sector Villa del Carmen.

En un aparte con medios de comunicación luego del conversatorio, Granholm sostuvo que, como parte de las inversiones anunciadas, se destinarán fondos para reparar los techos que así lo requieran. En el desglose de fondos anunciado públicamente, sin embargo, no se ha precisado si existe una partida destinada específicamente a empresas que realicen este trabajo.

“No tenemos un estimado (de las casas que requerirían reparación de techos), pero sabemos que son muchas. También, sabemos que (el Departamento de la) Vivienda cuenta con un censo de esos hogares y que ellos trabajan sistemáticamente para atender la situación. Estamos trabajando con ellos para asegurarnos que, según identifiquemos a esas personas, se reparen sus hogares. Nosotros tenemos financiamiento para hacerlo y Vivienda también, así que estamos coordinando”, subrayó la secretaria del DOE.

Abierta la puerta a empresas adicionales

Ante el señalamiento de que el modelo presentado podría derivar en un control del mercado por parte del puñado de empresas que sean seleccionadas para la instalación de sistemas solares, Britton afirmó que el DOE no cierra la puerta a incorporar compañías adicionales a las cinco previstas. La adjudicación de los contratos está programada para octubre, luego que el plazo de solicitudes cierre el 18 de septiembre.

La líder comunitaria loiceña Modesta Irizarry expresó su preocupación de que, con los fondos asignados por el DOE, se repitan situaciones de falta de “transparencia” que previamente han ocurrido con programas de reparación de hogares e instalación de sistemas de energía solar administrados por Vivienda.

“Si el dinero de reconstrucción lo tienen aguantado, me preocupa que (al seleccionar cinco compañías de instalación) ellos deciden quién te las van a montar. Pregúntame dónde están los que están reconstruyendo casas ahora mismo en este país, que tienen a medio mundo en la calle o viviendo en condiciones infrahumanas. Esto es un tema bien serio. Tenemos que estar pendiente a qué va a pasar”, acentuó Irizarry, quien favoreció el concepto de microrredes de energía comunitarias a la instalación de sistemas individuales.

Además de los fondos asignados a las empresas instaladoras, el DOE separó partidas para organizaciones comunitarias que identifiquen las residencias elegibles para el programa y desarrollen campañas de educación y protección a los consumidores.

Por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, catalogó como “bien estructurado” el plan de uso del dinero, pero puso en duda las herramientas de fiscalización existentes. La alcaldesa estimó que, en el caso de Loíza, con una población de 23,000 personas, cerca de dos terceras partes cualificaría bajo el criterio de ingresos anuales.

Asimismo, vio con escepticismo la previsión de que las instalaciones se lograrán completar antes de la temporada de huracanes de 2024, que inicia el 1 de junio del año entrante.

“Vamos a cumplir seis años de María ahora en septiembre y, en algunos proyectos, aún estamos en etapa inicial. Claro, esto no lo manejará COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia), pero, ¿quién lo va a manejar? No quedé muy clara”, dijo Nazario. “Yo no creo (que esté listo para junio de 2024), pero a mí me gusta ser siempre muy optimista y darle la oportunidad”.