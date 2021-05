Activistas por la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género cuestionaron el proceder de la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, quien presentó para evaluación de la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley -que buscan enmendar estatutos que regulan los derechos de las sobrevivientes- sin el insumo ni el consenso de las entidades que trabajan con esta población.

Esto ocurre en momentos en que el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), organismo creado por virtud de la declaración del Estado de Emergencia e integrado por representantes de múltiples sectores, trabaja en alternativas para atender la problemática.

“(La procuradora) está actuando por su cuenta y para nosotros es bien difícil entender cómo ganamos todas y todos con proyectos radicados en la fecha límite sin que hayan sido traídos a discusión en PARE. Alguno de esos proyectos pudiera ser bueno, pero confirma algo que hemos estado diciendo y es que ella trabaja por su cuenta, sin consultar con las organizaciones, sin trabajar en alianza y eso lo que hace es que, de alguna manera, debilita sus propias iniciativas” afirmó Amárilis Pagán, directora ejecutiva de Matria e integrante de PARE.

PARE, a su vez, cuenta con un subcomité de Política Pública y Legislación, espacio al que pertenece Pagán y que está, precisamente, para proponer proyectos de ley y apoyar el trabajo de PARE.

✉ Email La Colectiva Feminista en Construcción convocoó a una manifestación denominada" Viva nos queremos , las tumbas son para el patriarcado " , que salió desde el cementerio Santa Magadalena de Pazzis hacia La Fortaleza, en Viejo San Juan. (Ramón "Tonito" Zayas)

Este reclamo se produce a más de un año de que la gobernadora Wanda Vázquez optó por promulgar una alerta y no un estado de emergencia para hacer frente a la violencia contra la mujer. (Ramón "Tonito" Zayas)

Sin embargo, esta determinación parece no haber rendido frutos, según la organización feminista. (Ramón "Tonito" Zayas)

La protesta se dio tras conocerse que un cuerpo que halló la Policía hace dos días, en estado de desomposición, correspondía al de Rosimar Rodríguez Gómez, una joven de 20 años que fue secuestrada en Toa Baja. (Ramón "Tonito" Zayas)

El cuerpo fue encontrado en la carretera PR-165, kilómetro 20.1 del municipio de Dorado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Aunque las autoridades han entrevistado a más de 10 personas con relación a la desaparición de Rodríguez Gómez, todavía no se ha detenido a nadie como sospechoso del crimen. (Ramón "Tonito" Zayas)

Pese a conocerse los detalles preliminares y tras confirmarse que el cuerpo es el de Rosimar, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no se ha expresado y tampoco ha declarado un estado de emergencia. (Ramón "Tonito" Zayas)

Entre las propuestas de la Colectiva Feminista en Construcción está la declaración de un estado de emergencia para asignar recursos que permitan atender la ola de violencia de género en la isla. (Ramón "Tonito" Zayas)

Además, solicitan la implementación de un currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza, de modo que se apueste por inculcar la equidad y la justicia en la educación de las niñas y niños. (Ramón "Tonito" Zayas)

En lo que va de año la Policía acumula más de 18 reportes de mujeres desaparecidas. Sin embargo, las autoridades niegan que haya un patrón que incluya secuestro. (Ramón "Tonito" Zayas)







Certificación de intercesoras

Entre las medidas presentadas por Boria está el Proyecto de la Cámara 792 que permite que, además de la OPM, organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las defensas de los derechos de las mujeres certifiquen intercesoras legales.

Actualmente, este proceso recae exclusivamente en la OPM y se había convertido en uno burocrático, denunció la presidenta de la Red de Albergues e integrante de PARE, Vilmarie Rivera.

Aunque, en su faz, la medida parecería ser positiva, Rivera advirtió que hay que tomar en consideración varios elementos, como la otorgación de fondos para llevar a cabo el proceso de capacitación, lo que no está considerado en la legislación. “Lo que sucede es que no tiene una agenda clara de trabajo, un plan a seguir dentro de la procuraduría. En PARE se ha montado una estructura que es una estructura que tiene un plan de trabajo diseñado y 12 subcomités para la implementación”, afirmó.

Rivera explicó que previo al cambio de legislación, los cursos eran ofrecidos por la Coordinadora Paz. Una vez completada la capacitación, eran licenciadas por la Administración de Tribunales. “Lo que hemos expresado es que el proceso vuelva a como estaba antes, que haya una entidad que conozca y tenga el peritaje para capacitar y que Tribunales vuelva a emitir la certificación, pero que salga de la Procuradora, es burocrático y el cupo bien limitado”, señaló.

Frances Hernández, de la Coordinadora Paz para la Mujer y parte de PARE, confirmó que fue consultada por parte del personal de la OPM para que ofreciera su “retroalimentación” sobre los cambios en el proceso de certificación de intercesoras legales. Sin embargo, nunca recibió el documento antes de ser radicado para evaluarlo y discutirlo con las intercesoras legales.

Tras leer la propuesta, Hernández advirtió que tal y como está redactada, pudiera prestarse para que organizaciones e instituciones no preparadas en el tema hagan capacitaciones. “Eso es bien importante porque pudiera verse como un negocio”, señaló.

Hernández también mostró reservas con el hecho de que el proceso esté sujeto exclusivamente a un reglamento diseñado por la OPM, donde actualmente “hay poca participación activa de las organizaciones”.

Aumento de penalidades

Otra de las medidas presentadas por Boria es el Proyecto de la Cámara 791 para elevar las penas en los delitos de incumplimiento de órdenes de protección, maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, maltrato mediante restricción de la libertad y agresión sexual conyugal.

Pagán afirmó que no se ha considerado aumentar las penas contempladas en la Ley 54, sino que el enfoque está en tomar medidas de prevención y mejorar la respuesta del sistema. “Pueden poner 320 años de cárcel por una violación, pero si el sistema no responde de nada vale lo que diga la ley. Y ese trabajo de mejoramiento del sistema que le corresponde por ley a la Oficina de la Procuradora no se ha hecho y ahora lo está haciendo PARE”, expuso Pagán.

El Proyecto de la Cámara 791 también enmienda el Artículo 3.6 de la Ley 54, para limitar la disponibilidad del desvío del procedimiento únicamente a los casos en que se haga alegación de culpabilidad y añade -de manera no discrecional- la condición de supervisión electrónica como parte de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal al amparo de la Ley 54.

Esa imposición de un grillete como parte de las condiciones para la fianza requiere, además, enmendar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal, lo que se atendería bajo el Proyecto de la Cámara 793.

“Nosotros sí creemos en que no haya impunidad, pero en este momento hay detalles en los que hay que trabajar y que hemos identificado. Sabemos que hay problemas con los grilletes, con jueces y con policías y todo es porque se incumple con las leyes y reglamentos vigentes”, expuso Hernández, que pertenece al subcomité de Seguridad y Tecnología.

Sostuvo que el país está en una “incidencia epidémica”, por lo tanto, hay actuar para que cada denuncia sea atendida correctamente, mientras se hacen cambios drásticos en todos los niveles.

El Proyecto de la Cámara 794, por su parte, derogaría de la “Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo” y crearía la “Ley Integral de Acción Afirmativa para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines adecuar la política pública del Estado a la realidad laboral de hoy.