Tanto en Puerto Rico como Estados Unidos se destaca un alza de hospitalizaciones de personas contagiadas con COVID-19 no vacunadas contra el virus.

Hoy habían 461 adultos y 48 menores hospitalizados por COVID-19. De esos, 111 adultos y dos menores estaban en cuidado intensivo.

Varios médicos y portavoces de hospitales locales aseguran que la balanza de admisiones se inclina hacia los no vacunados. Además, este jueves el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, informó que de las 58 admisiones COVID que habían entonces en Bayamón, 56 era de no vacunados contra el virus.

“El 80 por ciento (de las hospitalizaciones COVID) son de no vacunados y el 20 por ciento de vacunados”, informó la doctora Ángeles Rodríguez.

Según la exepidemióloga del estado, aunque los síntomas entre ambos son similares, en los no vacunados destaca la severidad clínica y la dificultad en reponerse con prontitud.

PUBLICIDAD

“La mayoría de los vacunados infectados que llegan a sala de emergencia se van a sus casas (sin ser admitidos) o, si se admiten, el cuadro es más alentador y no suelen terminar en intensivo, aunque algunas veces ocurre, especialmente si tienen otras condiciones (previas)”, dijo la infectóloga.

Sin embargo, los no vacunados que requieren tratamiento hospitalario, indicó, tienden a complicarse y algunos fallecen.

“(Los no vacunados) pueden desarrollar trombos y hay que ponerles antibióticos”, señaló.

El doctor Pedro Benítez, director médico del Hospital Damas, en Ponce, coincidió en que la mayoría de las admisiones COVID son de no vacunados contra el virus.

“La mayoría no están vacunados. Ahora mismo tengo seis pacientes hospitalizados (por COVID) y los más malos (de tratar) son los no vacunados. Ahora mismo hay uno en intensivo y ayer murió uno no vacunado”, manifestó.

No obstante, reconoció que hay vacunados que requieren hospitalización, como recientemente observó en tres integrantes de una familia, aunque ninguno se complicó y ya uno fue dado de alta.

Por su parte, la licenciada María Marte, administradora del Hospital Doctors’ Center, en Bayamón, resaltó que ha sido notable el alza de hospitalizaciones COVID-19. De las admisiones de este tipo que tienen actualmente, dijo, el 100 por ciento son no vacunados. Solo uno, indicó Marte, tiene una dosis de la vacuna, por lo cual el proceso se considera incompleto.

Según datos del Departamento de Salud federal, en Estados Unidos se estima que el 9 por ciento de las camas hospitalarias y el 20 por ciento de la capacidad de unidades de intensivo están ocupadas por pacientes COVID.