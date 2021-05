El subdirector de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fernando Padilla Padilla, culpó esta tarde a empleados de la corporación pública, específicamente a unionados, del retraso en las labores en restablecer el servicio de energía eléctrica ante varias averías que se han reportado desde ayer a través de toda la isla.

Según Padilla Padilla, “lamentablemente, nos encontramos experimentando una alta incidencia de ausentismo por parte de los empleados unionados, por lo que restablecer el sistema está tomando más tiempo del deseado”.

“A nuestro personal que ha dicho presente, que se encuentra en la calle y está trabajando sin descanso para resolver las situaciones lo antes posible, gracias por su compromiso con la Autoridad y nuestros clientes”.

Sus expresiones se dan a solo días de que comience el término del contrato de LUMA Energy para el manejo de las operaciones de la AEE.

Los empleados de la AEE que no sean contratados o busquen trabajo en LUMA son parte de un Plan de Movilización en el que son entonces trasladados a diferentes dependencias del gobierno.

El Nuevo Día intentó conseguir una reacción de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), pero hasta el momento no se ha conseguido respuesta.

En un reportaje en Noticentro sobre la situación de los empleados y las averías, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que “prácticamente nos han desahuciado de la Autoridad. Nos quitaron todos los camiones, las herramientas. Los compañeros están dando servicio por iniciativa propia con los pocos materiales que a lo mejor puedan tener. A lo mejor un vehículo...”

Mientras, ayer, la jueza Laura Taylor Swain denegó el pedido de interdicto que la Utier radicó con miras a detener la implementación de la segunda etapa del contrato de Operación y Mantenimiento de LUMA.

Si bien Swain destacó en su fallo que los empleados de la AEE que sean transferidos a otras agencias tendrán que aprender nuevas destrezas y que el sindicato perderá un número importante de miembros, “los demandantes no han demostrado menoscabo de ningún derecho legal protegido a través del O&M”.

Por su parte, empleados de la AEE hicieron dramáticos relatos a mediados de esta semana sobre sus traslados ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

A la vista pública comparecieron Josefina Rodríguez García, Edward John Rivera, Miguel Colón Reyes y Carmelo Ortega, quienes llevan laborando por más de 20 años en la AEE.

Colón Reyes indicó que él recibió su carta de movilidad el 30 de abril. No obstante, en la misiva menciona que será Oficial de Orientación de Servicio en el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños (WIC).

“Me siento frustrado porque llevo 25 años de servicio en la AEE. He dado el mejor servicio y eso le consta al área oeste”, expresó Colón Reyes, quien no sabe exactamente dónde tendrá que ir el 1 de junio.

Rivera dijo que “no hay palabras. Desde que nos entregaron la carta, no duermo, llevo la preocupación a la casa y mi esposa también es empleada de la AEE”. Rivera lleva 23 años de servicio como Operador de Equipo de Reproducción en la región San Juan.

Por su parte, Rodríguez García, quien ha laborado por los últimos 33 años como Coordinadora de Asuntos Gerenciales de la AEE, recibió la comunicación de su traslado a la posición de funcionaria administrativa en el Departamento de Justicia. Rodríguez García manifestó que “esta plaza no requiere bachillerato, no es un puesto de confianza ni gerencial. No me dieron ninguna información”.

De la misma manera, Ortega dejó plasmada la preocupación por no saber qué sucederá con el plan médico. Mencionó que tiene dos hijas y su esposa es paciente de cáncer. “En estos momentos nos sentimos en el limbo y no se ha tenido ningún sentido de sensibilidad conmigo ni con mis compañeros”, relató de forma compungida.

El presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres Cruz, catalogó como un desastre el Plan de Movilidad.