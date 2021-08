Con un 70.3% de su población completamente vacunada contra el COVID-19, el municipio de Aibonito se convirtió en el primero en todo Puerto Rico en alcanzar la cifra, según los datos del Sistema Electrónico de Vacunación de Puerto Rico (PREIS), porcentaje que el Departamento de Salud estimaba lograr en todo el país en o antes de finales de verano.

Para el alcalde William “Willie” Alicea Pérez, mantener un buen ritmo de vacunación responde “al junte de muchos proveedores vacunando y el junte de mucha gente llevando el mensaje claro y conciso”.

“En este caso, quienes están de frente llevando el mensaje son gente conocedora del tema de la salud, conocedores de los procesos, los síntomas y las consecuencias que tendríamos si no nos hubiésemos vacunado y creo que ese mensaje la gente lo captó y lo asimiló”, apuntó Alicea.

El alcalde sostuvo que en ese esfuerzo de promoción y educación a la población de Aibonito sobre la vacuna contra el COVID-19, además de los profesionales de salud de entidades como el Hospital Menonita, laboratorios y farmacias de la comunidad, también cooperó la comunidad religiosa. “Escuchar a muchos pastores de Aibonito llevando el mensaje a los feligreses de que la vacuna es símbolo de vida y salud, eso cayó bien ante la gente”, expresó.

La cifra se desprende del informe sobre vacunación más reciente, publicado por la Coalición Científica este lunes, basado en los datos reportados en el PREIS. Alicea dijo que la cifra de 70% de población completamente vacunada se habría superado en realidad alrededor de 21 julio, pero que no se había reflejado debido al rezago de proveedores en el proceso de añadir la información de los vacunados al PREIS. De acuerdo al conteo municipal, la cifra de residentes completamente vacunados es 71.7%. El total de residentes de Aibonito es 22,108, de acuerdo con el estimado poblacional del Censo para el 2019.

Aunque se ha hecho énfasis en alcanzar el 70% de vacunación, atado a estimados para lograr la llamada inmunidad de rebaño, la variante Delta, al ser más contagiosa, obliga a que se necesite un porcentaje más alto de la población para alcanzar esa meta. El infectólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, ha estimado que, tal vez, se necesite llegar hasta el 90% de la población inoculada para que los contagios bajen a tal punto que se entienda que existe una inmunidad comunitaria.

“En cuanto a la variante Delta, hay mucha preocupación entre la ciudadanía”, subrayó el ejecutivo municipal. En ese sentido, Alicea sostuvo que los esfuerzos de vacunación no han mermado porque se haya superado el 70%. Aseguró que el municipio junto a los proveedores de la vacuna trabajan en identificar los bolsillos específicos de residentes no vacunados para llegar ellos, así como en lograr la vacunación de todos los jóvenes de 12 años en adelante que no se han vacunado, previo al inicio de clases el 17 de agosto. Pese al alto porcentaje de vacunación, Alicea reconoció un alza en casos en Aibonito.

“Llegamos a estar dos o tres semanas sin ningún reporte positivo. Ahora resulta que durante estas últimas dos semanas hemos tenido una cantidad de casos reportados que ya alcanza los 21″, indicó. Del total de casos hasta el mediodía, había dos menores no vacunados, debido a que no cuentan con la edad para la cual está aprobada la vacunación, mientras que el resto son adultos vacunados. El alcalde indicó que ninguno ha requerido hospitalización, al tiempo que recordó a la ciudadanía que la vacunación previene, precisamente, enfermedad severa y muerte.

Según el informe de la Coalición, los municipios que están próximos a alcanzar el 70% de su población completamente vacunada, de manera oficial en el PREIS, son Villalba (66.5%), Cayey (63.6%), San Sebastián (63.4%) y Bayamón (63.1%). Cataño (33.1%), Loíza (33.9%), Peñuelas (36.5), Añasco (37.1%) y Naguabo (38.7%) son los municipios con las tasas más bajas de vacunación. En términos generales en todo Puerto Rico, el grupo poblacional de 20 a 29 años sigue ocupando la brecha más amplia de personas no vacunadas. El informe sostiene, además, que el ritmo de vacunación sigue cayendo, proyectando que el 70% de la población completamente vacunada no se alcanzaría hasta finales de noviembre. Esa proyección se llegó a colocar para el corriente mes de agosto.