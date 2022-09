Aunque el Departamento de la Vivienda tiene 365 refugios certificados como aptos desde principios de año, los alcaldes y alcaldesas son los responsables de planificar cuáles de estas facilidades harían disponibles a la ciudadanía durante el paso de la tormenta Fiona a partir de hoy.

Cada municipio es responsable de su propio plan de manejo de emergencias y de notificar al gobierno central si abrirán alguna instalación para alojar refugiados en lugares que se supone sean seguros de inundaciones y deslizamientos. Ayer, algunos ejecutivos municipales comunicaron a El Nuevo Día su plan para abrir hoy, en horas de la tarde, entre uno a cuatro escuelas o edificios públicos certificados como refugios.

“Sabemos que hay municipios que tienen intención de abrir mañana (hoy), pero hasta que no lo soliciten, seguimos en espera de esa petición”, comunicó el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, en entrevista con El Nuevo Día.

“Son los alcaldes los que nos van indicando el momento que debe abrir un refugio. Nosotros y (el Negociado de) Manejo de Emergencias, obviamente, tenemos discreción si hay un área en la que entendemos se debe abrir (un refugio), pero, como está constituido el plan de manejo de emergencia y la cadena de mando, la apertura del refugio comienza por una solicitud del alcalde o alcaldesa de cada municipio”, puntualizó.

Los planes varían por municipio. La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, comunicó, por ejemplo, que su intención es abrir, a partir de la 1:00 p.m., el plantel Carlos Escobar López, que se habilitó como un “superrefugio”, con placas solares, generador eléctrico, cisterna, camas de posición y cunas donadas por organizaciones sin fines de lucro tras el paso del huracán María.

El Departamento de Educación había cerrado este plantel en 2017 y el municipio tiene un acuerdo de alquiler de $1 anual con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por el término de 15 años, explicó Nazario.

Mientras, el alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, abrirá a partir de las 4:00 p.m. las escuelas Ernestina Bracero, en el barrio Candelaria; José Robles Otero, en el barrio Ingenio; y Altinencia Valle Santana, en Campanillas.

Aún así la recomendación tanto de Márquez como del alcalde de Comerío, Josean Santiago, es que la gente primero busque alojamiento con familiares que residen en zonas seguras.

Santiago se quejó de que los refugios certificados no tenían generadores funcionando ni duchas, un problema que ayer en la tarde se estaba atendiendo con la asistencia de plomeros y personal de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Las áreas más afectadas

Según los pronósticos de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), un total de 32 pueblos en las regiones noreste, sureste, central y suroeste de Puerto Rico podían recibir, en todo o parte del municipio, hasta 10 pulgadas de lluvia durante el fin de semana.

“El área este, sur y sureste de Puerto Rico (es la que más lluvia puede recibir), pero, a petición de los alcaldes, estaremos abriendo cada uno de los refugios que nos sean solicitados”, comentó Rodríguez.

El titular de Vivienda explicó que “los refugios no necesariamente tienen que tener planta eléctrica”, pues no es un requisito indispensable. “Nuestra meta es, eventualmente, que todos los refugios tengan su planta eléctrica y su cisterna”, aseguró, aunque no es la realidad de los 365 refugios certificados.

La lista de estos albergues se determina a nivel interministerial, en reuniones de Vivienda con el Negociado de Bomberos, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos y personal municipal.

Rodríguez explicó que “se toma en consideración el lugar donde está localizado, que sea de fácil acceso, que no esté en zona inundable ni zona vulnerable ni en un lugar aislado, así como la capacidad que tenga la escuela, que tenga comedor escolar”.