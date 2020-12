Ante el vertiginoso aumento de casos de COVID-19 que se sigue registrando justo al inicio de la época de Navidad, varios alcaldes del país pidieron que se tomen medidas más drásticas para tratar de controlar la cadena de contagios, e incluso sugirieron el cierre total del país.

“Hay que cerrar por lo menos un mes, en lo que bajan los casos”, sugirió el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

Según el ejecutivo municipal, de lo contrario, el cuadro que vive el país será peor.

“No queremos perder ni una vida más, por dos o tres irresponsables”, manifestó.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced citó esta tarde, a una reunión de emergencia, a los alcaldes de los municipios con más casos del virus. Entre los alcaldes citados se encontró el de Vega Baja. Con 1,164 casos Vega Baja figura entre los diez pueblos con más casos de COVID-19 en Puerto Rico.

“Estamos hablando de vidas. Hemos perdido más de mil y la gente no lo entiende”, dijo molesto el alcalde vegabajeño previo a la reunión.

El funcionario resaltó que urge, además, que se tomen medidas más drásticas contra las personas que incumplen con los protocolos establecidos para minimizar el riesgo de contagio, como el uso de mascarillas, distanciamiento físico y evitar aglomerados de personas.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, sugirió, por su parte, que se ordene un “lockdown” por dos semanas, aunque permitiendo la apertura de negocios y servicios solo a través de la modalidad de servicarro u órdenes para llevar. Esto pues, según informó, investigaciones del sistema de rastreo de casos de Ponce han identificado que en lugares con concentraciones de personas es que se propician los contagios.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, coincidió en sugerir un cierre de dos semanas, particularmente las últimas dos de diciembre cuando, según dijo, muchos estarán libres por ser días feriados.

“Los días feriados es cuando más contagios surgen y los días festivos son propensos para eso (las reuniones familiares)“, sostuvo.

Agregó que otra sugerencia sería modificar el toque de queda para que, en lugar de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., sea desde las 7:00 p.m. a 5:00 a.m. También, dijo, se podría optar por hacer un cierre total, pero solo los domingos.

Comentó que, de optar por un “lockdown” completo, sus resultados se verían entonces para la tercera semana de enero.

“Hay una discusión de donde es que más las personas se contagian. Los empresarios dicen que no es en sus negocios porque están siguiendo los protocolos. Lo que pasa es que no sabemos si el que entra (al lugar) es portador o no (del virus)“, dijo.

Agregó que otra sugerencia sería implantar una modalidad que han adoptado otros países mediante la cual se puede hacer un rastreo inteligente del virus a través de los celulares de las personas.

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, exhortó a la gobernadora, mientras tanto, a decretar un cierre los domingos, con algunas excepciones.

“Es imperativo tomar acción. Es por eso que exhortamos a la gobernadora a que decrete un cierre los domingos y que solo autorice la apertura de establecimientos de servicios esenciales como: farmacias, restaurantes, restaurantes de comida rápida y que estos puedan operar por (”carry out”, servicarro y “delivery”), y las gasolineras solo despacho de gasolina. Esto para de alguna manera contener el impacto de los contagios”, indicó.

En declaraciones escritas, Hernández Rodríguez resaltó que su preocupación principal es que, por el alto nivel de transmisión comunitaria del virus, el sistema hospitalario del país colapse.

“Aunque hay una responsabilidad ciudadana, el Gobierno debe procurar restricciones con el ánimo de prevenir una crisis y poner freno a esta situación, manteniendo un equilibrio entre restricciones a tomar y la protección de la economía”, señaló.

Falta de recursos

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, por su parte, advirtió que el problema principal que tienen los municipios es la falta de recursos para poner en cumplimiento las medidas de control del virus. Como ejemplo, mencionó que en este municipio solo hay unos 50 miembros de la policía, entre estatales y municipales, para prestar vigilancia dentro de un espacio territorial con 75,000 habitantes.

“Hay que ser bien cautelosos cuando uno habla de cierre. Los contagios son más en cuestiones comunitarias, familiares. Los restaurantes están siguiendo todos los protocolos. Lo que hay es que dar más vigilancia, pero no tenemos el personal para vigilar tantos negocios”, dijo el alcalde toalteño.

Agregó que se perdió una gran oportunidad, al principio de la pandemia, de imponer mayores controles y mejores sistemas de rastreo en el aeropuerto para controlar la entrada del virus y su propagación.

“Hacer un lockdown de dos semanas no haría nada. Tendría que ser de seis meses y entonces habría que enterrar al país. Es difícil porque habría un problema económico, mental… El desempleo… Esto es más bien responsabilidad ciudadana, poner de su parte, pero muchos hasta que no les toca alguien de cerca no lo toman en serio”, indicó.

De igual forma, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, comentó que no favorecería un cierre total ya que sería detrimental para la economía del país, a parte de que sería el efecto directo de los que no están en cumplimiento con los protocolos para evitar los contagios.

“No estoy 100% de acuerdo con un cierre total. Si hubiese que llegar (el cierre), qué remedio, pero sería (pagar) justos por pecadores”, dijo al comentar que sería “fatal” para negocios que ya han tenido que limitar su capacidad de clientes.

Agregó que el transcurso de la enfermedad dependerá de la empatía y cooperación de la población en seguir las medidas para minimizar el riesgo de transmisión. Comentó, además, que con el fin de los fondos federales que nutrieron los sistemas municipales de rastreo del virus será un reto continuarlos. Resaltó, mientras tanto, que hay esperanza con la pronta disponibilidad de la vacuna que ofrezca protección contra esta enfermedad. De la misma forma exhortó a los residentes de Caguas contagiados y bajo sospecha a comunicarse con el programa “Apoyo Positivo Criollo” al 787-296-9292.

Por su parte, Yaridsa Collazo Perdomo, ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, comentó que de decretarse un “lockdown” se le debe informar al país las razones científicas para hacerlo, así como por qué la extensión del mismo. Agregó que en este como en otros municipios impera la preocupación por el pronto fin de los fondos Cares Act que sostienen en gran parte los sistemas municipales de rastreo e investigación de COVID-19.

“No se ha vislumbrado una transición y los municipios están afectados económicamente”, dijo.

Datos del Fideicomiso de Salud Pública advierten que durante noviembre han habido 250 muertes registradas. Según el doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso, este mes también se registró un máximo de hospitalizaciones, con un total de 634.

Según se ha informado, el nivel de positividad de COVID-19 en Puerto Rico supera el 10%, lo que lo cataloga en nivel crítico o rojo, de un barómetro donde el Fideicomiso mide varios factores de riesgo del virus.

Los 13 municipios con más casos confirmados del virus, según datos de Salud, lo son: San Juan (8,541 casos), Bayamón (4,050), Carolina (3,507), Caguas (2,150), Guaynabo (1,942), Toa Baja (1,590), Toa Alta (1,568), Trujillo Alto (1,355), Vega Baja (1,164), Arecibo (1,044), Ponce (949), Dorado (824) y Canóvanas (716).