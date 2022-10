La Asociación de Alcaldes no firmará ningún acuerdo de entendimiento con LUMA Energy tras no entender “prudente” negociar con la empresa a 24 días del paso del huracán Fiona, y optar por seguir asistiendo a las comunidades con brigadas municipales, informó ayer el presidente de la organización, Luis Javier Hernández Ortiz.

“Todos los alcaldes y alcaldesas están disgustados con la gestión de LUMA, y entienden que, a 23 días de la emergencia, no es prudente estar negociando y firmando acuerdos de colaboración porque se supone que ya lo que falte sería que LUMA haga su trabajo y energice, de por sí, el país”, expresó Hernández Ortiz, también alcalde de Villalba, al concluir una reunión con otros alcaldes populares.

Este diario solicitó una reacción a LUMA Energy, pero, al cierre de esta edición, no se recibió expresiones oficiales del consorcio.

Además, Hernández Ortiz indicó que decidieron como organización, exigirles a las autoridades correspondientes que LUMA brinde información sobre todas las brigadas que destinaron en los municipios para la respuesta.

"Ponemos en tela de juicio el porcentaje de energización, pero también la cantidad de brigadas que se trabajó. Entendemos que LUMA intentó atender esta emergencia con los mismos empleados que tenía, que eran bien pocos. Por eso, es que, en muchos municipios como el mío, alcaldes tuvimos que activar nuestras brigadas", explicó Hernández Ortiz.

Detalló que estarán utilizando la Ley de Transparencia para exigirle, tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AAE) como al Departamento de Seguridad Pública, que les remitan todos los datos que la empresa se supone les ha entregado durante las pasadas semanas.

“LUMA tuvo que rendirle información a alguien. No puede estar por la libre. A alguien, les tenían que estar dando información sobre las brigadas”, agregó.

En la reunión virtual, que duró poco más de una hora, asistieron alcaldes del PPD de Aguadilla, Isabela, Salinas, Naguabo, Jayuya, Yabucoa, Guayama y Lares, entre otros municipios.

Hernández Ortiz había adelantado el lunes que se intentó llegar a un acuerdo de entendimiento para facilitar a los alcaldes el trabajo de energizar, luego de tres semanas intentando reunirse con LUMA luego del paso de Fiona.

La empresa LUMA Energy envió el lunes un nuevo memorando de entendimiento, que luego de ser revisado por los alcaldes populares no fue avalado. “Ni tan si quiera añade funciones inherentes para adelantar la energización y, por el contrario, no cumple con las expectativas, al añadir restricciones onerosas e inalcanzables, debido a la falta de información que debía anejar la empresa junto al memorando”, dijo Hernández Ortiz.

“Era importante que se incluyeran los documentos, particularmente las certificaciones que exigen para que nosotros podamos hacer el desganche. Ellos no me las hicieron llegar. No cumplieron con la entrega de documentos para poner en perspectiva a los compañeros”, expresó.

Penepés rechazan también propuesta de LUMA

Del mismo modo, el presidente de la Federación de Alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Hernández Rodríguez, rechazó el memorando propuesto por LUMA debido al lenguaje del documento.

“Una de las objeciones va en relación con lo que se estipula en el inciso A, en el que las partes acuerdan que el memorando aplica a los esfuerzos de restauración relacionados con el huracán Fiona y a cualquier otra emergencia declarada según dispuesto en el Art. 1.018(v), de la Ley 107. Con este lenguaje, el municipio se obliga a futuro a lo pactado en el MOU para otras emergencias. Es importante señalar que cada emergencia es diferente y podría presentar otros retos por lo que consideramos que no es conveniente aceptarlo”, indicó el también alcalde de Camuy en declaraciones escritas a este medio.

“Firmar este memorando tendría el efecto de que los alcaldes renuncien a la facultad que el legislador le confirió en el Código Municipal bajo situaciones de emergencia”, señaló.

Por último, indicó que el memorando establece las únicas ocho instancias en el que municipio podría colaborar con la restauración del sistema eléctrico. Tras su evaluación, Hernández Rodríguez explicó que cada alcalde debe evaluar el acuerdo a la luz de sus circunstancias en su municipio, y proceder a firmar o no, “haciendo un balance de intereses ante la situación”.

Por su parte, Hernández Ortiz compartió que esta mañana una de las brigadas de “Villalba Power” fue “amedrentada” por funcionarios de LUMA al indicarles que iban a ser querellados por el trabajo que estaban realizando en Ponce.

“La gota que derramó el vaso fue la amenaza de LUMA a este servidor de una querella. ¿Por qué, porque estamos en poder y haciendo los trabajos de ellos? En medio de la negociación, ellos se atrevieron a amedrentar”, denunció el presidente de la Asociación de Alcaldes.

Contó que el incidente fue en sus trabajos en alianza con el municipio de Ponce a media hora antes de la reunión que tuvo con los alcaldes para analizar la propuesta del acuerdo con LUMA. “Se acercaron a la brigada nuestra para amenazarlos con presentar una querella”, reiteró.

Adelantó que exigirán al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a la Legislatura un proyecto de ley para investigar la respuesta de LUMA y saber en detalle cuántas brigadas fueron destinadas a los municipios más afectados.

“Lo único que queremos de parte de LUMA es que nos digan cuando terminan de energizar las comunidades, que al día de hoy (martes), están sin energía”, expresó contundentemente Hernández Ortiz.