La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, presentaron una demanda contra LUMA Energy, su matriz Quanta Services, otras corporaciones y dos personas privadas por alegados daños sufridos como consecuencia de una campaña mediática que, según argumentan, buscaba desprestigiar a los demandantes en el contexto de la privatización de la red eléctrica.

El recurso del sindicato reclama una compensación ascendente a $2 millones por el contenido que, por más de un año, se publicó en las cuentas de redes sociales de una organización denominada Boricuas Por Un Mejor Futuro (BPUMF) que, según se plasma en la demanda, fue creada por una alta ejecutiva de Quanta Services, Denise Malone. Malone, una de las codemandadas, aparece en el documento como principal oficial financiera de Quanta Services, Inc. y varias subsidiarias, como Quanta Workforce Solutions, LLC y Quanta Pipeline Services, Inc., entre otras.

Según la demanda, Malone creó en el estado de Delaware la corporación BPUMF, Inc., que, a su vez, es el “único miembro” de BPUMF, LLC, con dirección en Isla Verde. BPUMF, LLC fue disuelta el 26 de julio de este año, de acuerdo con el Registro de Corporaciones.

Como codemandado, también figura el abogado y relacionista público Ramón Alejandro Pabón, quien aparecía en el Registro de Corporaciones como la persona autorizada de BPUMF, LLC.

“Atenderé responsablemente la demanda. Dejando claro de plano que solo trabajé por servicios profesionales por un término de tres o cuatro meses, en el año 2021, para la entidad sin fines de lucro Boricua Por Un Mejor Futuro, y no renové contrato. Todas mis representaciones fueron públicas, tanto es así que tuve un programa de radio que se llevó a cabo en una de las principales emisoras locales, desarrollé una conferencia de prensa para promover la transformación energética y desarrollo económico y para presentar un estudio económico. No he tenido ni he autorizado a nadie a utilizar mi nombre, si fuera el caso, para hacer o afiliarse a una publicación en redes sociales. Así que, si alguna persona o entidad lo hizo, será demandado por mi parte”, indicó Pabón en una declaración escrita.

La demanda, presentada hoy en el Tribunal de San Juan, sostiene que los demandados “directamente o a través de terceros, se dedicaron a publicar diariamente anuncios pagados a través de BPUMF, LLC, en las referidas cuentas y páginas de redes sociales donde colocaban imágenes y escritos sobre la Utier y Jaramillo, los cuales contenían afirmaciones falsas o estaban diseñados para hostigar y atentar contra la honra, dignidad y reputación de los demandantes”.

Asimismo, se plantea que, a través de BPUMF, se utilizaron sin consentimiento imágenes y eslóganes alusivos al líder sindical y la propia Utier.

La demanda, en total, contiene cuatro causas de acción, incluyendo violaciones a las disposiciones constitucionales en protección a la dignidad y la honra de los ciudadanos; cuatro artículos del Código Civil que protegen contra patrones de hostigamiento a través de la divulgación de información falsa; difamación y libelo; y el uso indebido de la propia imagen. Por cada una de las causas, la demanda reclama una suma de $250,000 para la Utier y la misma cantidad para Figueroa Jaramillo.

Junto a Malone, Pabón y las identidades corporativas de BPUMF, el recurso acumula como demandados a Quanta Services, Inc., LUMA Energy, LLC, y LUMA Energy ServCo, LLC.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Figueroa Jaramillo y el licenciado José A. Rodríguez Jiménez anticiparon que podrían añadir demandados según avanza el descubrimiento de prueba.

“Esta gente no solo hizo todas estas cosas, sino que usaba la imagen, la foto de Jaramillo o el emblema de la Utier para ellos, de manera indirecta, enriquecerse. Esa era la campaña para ellos defender su contrato, para ellos poder echar la culpa a la Utier del desastre que ellos estaban llevando a cabo, defender su contrato y la privatización, y obtener las desorbitantes ganancias que están obteniendo”, subrayó Rodríguez Jiménez, al intentar explicar la diferencia entre las acciones de BPUMF y mensajes ordinarios que pudieran estar cobijados bajo el principio de libertad de expresión.

El abogado puntualizó que, contrario a un caso criminal, en una demanda civil no se requiere evidenciar los alegatos “más allá de duda razonable” para prevalecer, sino que se sigue el principio de “preponderancia” de la prueba presentada.

En ese sentido, sostuvo que los vínculos de Malone con Quanta y sus subsidiarias hacen “evidente” que la campaña de redes sociales, denominada “Tumba el tumbe”, estaba autorizada tanto por la matriz como por LUMA, razón por la que fueron incluidas en la demanda.

Al momento de esta publicación, no había sido posible obtener una reacción de LUMA al recurso legal en su contra.

Ante los cuestionamientos de por qué había recurrido a la vía legal en este momento, cuando por años su figura ha sido criticada públicamente por opositores de la Utier, Figueroa Jaramillo señaló que se ha “creado un daño directo, no solamente a la persona, sino a las personas que rodean a uno”.

“Que la gente esté hablando del salario que alegadamente me adjudicaron, de los sabotajes, de ‘Jarapillo’, salió de esa página. Era el momento de hacerlo. Uno a lo mejor puede pasar esto, aunque esté sufriendo el proceso, pero cuando uno se asesora legalmente, esto ha pasado de gris a oscuro”, sostuvo el líder sindical.

Rodríguez Jiménez, en tanto, sostuvo que, si bien la campaña de BPUMF dejó de promover contenido pagado con la disolución de BPUMF, LLC, el 26 de julio, los mensajes continúan teniendo alcance mediático debido a las republicaciones.