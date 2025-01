Alerta en la UPR tras orden del presidente de paralizar admisiones a 64 programas académicos

“Parece un poco preocupante las gestiones y la orden del presidente de que no se admitan estudiantes en todos esos programas, particularmente considerando que las admisiones (para el año académico 2025-2026) abrieron hace varios meses y están próximas a cerrar. Entonces, hay estudiantes que han solicitado a la UPR (y) podrían verse afectadas sus posibilidades de ingresar al programa y recinto que querían debido a esta directriz de última hora” , advirtió el representante estudiantil graduado en la Junta de Gobierno de la institución, Simonely Hidalgo .

Una carta de Ferrao Delgado a los rectores, con fecha del 13 de enero, ordenó detener las admisiones a 64 programas en 10 unidades académicas –con la única excepción del Recinto de Ciencias Médicas , que no tiene programas de bachillerato– que “han estado consistentemente por debajo del umbral sostenible de 10 o menos estudiantes matriculados por cohorte durante tres años consecutivos” .

“Yo lo invito (a Ferrao Delgado) a tener un diálogo más abierto, o a quienes puedan asesorarlo de mejor manera. Yo creo que esto es un error, en el sentido de que estamos utilizando una lógica mercantilista para trabajar cuando cierro un curso, en función de oferta y demanda, (bajo la premisa de que) si hay pocos estudiantes en un programa, lo cierro . La universidad pública tiene como función en el país producir los profesionales que el país necesita, así que, si tengo un problema –y ciertamente lo es– de pocos estudiantes, la respuesta no puede ser cerrar el programa, sino cómo incentivar a la juventud a que se matricule en esos programas”, abundó Rosa Rodríguez.

“De momento, hablamos de denegar admisión a estudiantes que quieren entrar, porque esto es lo terrible, que son programas que están bajos en matrícula, pero, si hay estudiantes que quieren estudiar, no los voy a admitir” , señaló Rosa Rodríguez.

“La Junta (de Supervisión Fiscal) se pasa diciendo –y no es que yo crea todo lo que dice la Junta– que la administración de la UPR no le ha sabido demostrar para qué necesita el dinero, y uno sabe que eso es falso, (…) pero también la UPR puede decir que este país necesita enfermeros y profesionales de relaciones laborales y necesito estas exenciones. La UPR puede hacerlo, pero no lo hace”, denunció.