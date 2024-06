Alertan sobre los riesgos del calor y el consumo de medicamentos

“La mayor parte, sino todos los medicamentos, se tienen que guardar en lugares frescos y secos, que ni el calor ni la humedad los dañe. Dejarlos en el carro, en estas temperaturas, es pecado porque se descomponen. No era la idea cuando se manufacturaron. Y la insulina, peor todavía, porque se deteriora y no va a hacer su función. No es que vaya a envenenar a la persona, es que no se van a obtener los resultados buscados”, advirtió Sierra.