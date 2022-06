La escasez de viviendas a precios asequibles en la isla municipio de Culebra representa uno de los principales retos para el alcalde Edilberto “Junito” Romero, quien reconoció que los alquileres a corto plazo, aunque propician la actividad turística, han reducido opciones para los residentes.

La falta de vivienda para los locales, a juicio de Romero, también limita las oportunidades laborales en el pueblo, por lo que apuesta al desarrollo de un proyecto de 35 unidades de vivienda -de dos y tres habitaciones-, que se construirán con fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). La inversión total alcanzará los $9.1 millones.

“Culebra, como se ha vuelto prácticamente una meca del turismo, muchas de estas personas están cogiendo las propiedades como alquiler a corto plazo. Ese es el proyecto a largo plazo que es bien importante para nuestra comunidad porque aquí, en Culebra, tenemos una escasez de residencias. Hay muchas personas de Culebra que no tienen sitio donde vivir, viven con sus padres y familiares o, lamentablemente, han tenido que abandonar la isla”, enfatizó el alcalde.

PUBLICIDAD

“Eso afecta tanto al residente que se quiere quedar en su isla trabajando y a personas que quieren venir a trabajar a Culebra... Queremos tener paramédicos certificados en Culebra, pero por la necesidad de que la gente no tiene donde vivir, no es atractiva la oferta de trabajo porque no hay residencias y las rentas están bien altas”, añadió.

Según el Censo 2020, Culebra tiene un poco más de 1,700 habitantes.

Precisamente, el aumento vertiginoso en la modalidad de alquileres a corto plazo es otro aspecto que el alcalde dijo tener en la mira. Para lidiar con los retos que conlleva esa tendencia, Romero indicó que iniciaron un proceso de orientación a propietarios de residencias de alquiler para que sus negocios comiencen a tributar.

“En donde único tenemos problemas, que estamos trabajando, es en los alquileres a corto plazo que están operando ilegalmente. A cada rato, estamos por las redes sociales hablando con ellos para que se legalicen porque, si no, pronto estaremos creando una ordenanza municipal a través de los abogados del municipio para ir en contra de ellos para que aporten al municipio, porque ellos están sacando un beneficio de la isla”, sostuvo.

“Estamos haciendo estudios, y aquí hay Airbnb que, a veces, cobran $500 la noche, y no hay una aportación al municipio, y ellos tienen que aportar si quieren que nuestras carreteras estén aptas, que nuestras aceras se reparen, que Culebra brille”, acotó Romero.

/ Aunque su extensión territorial es de 7 millas de largo y 3.5 de ancho, Culebra ostenta hermosas playas de arena blanca y agua cristalina, amplia biodiversidad marina y terrestre y una serie de paisajes paradisiacos, listos para ser explorados. (Xavier García)

Somos Puerto Rico coordinó un recorrido en bote con la empresa H2O Water Taxi, para descubrir los secretos de la ‘Cuna del Sol Borincano’. En la foto: Germán Amaro Rivera y Jaqueline Reyes Romero, propietarios de H2O Water Taxi. (Xavier García)

En isla Culebrita se puede caminar hasta subir al faro y deleitarse con el paisaje de sus aguas cristalinas en sus diversas tonalidades. Desde allí se ven Saint Thomas, Vieques y la Isla Grande. (Xavier García)

Faro de Culebrita. (Xavier García)

En Culebra, las familias desarrollan algún negocio relacionado al turismo para generar ingresos. Por eso, idearon el concepto desde el cual se realizan actividades acuáticas. En la foto: Germán Amaro Rivera, propietario H2O Water Taxi. (Xavier García)

En la foto, el cayo Luis Peña, en Culebra. (Xavier García)

En la foto, saliendo de Culebra. (Xavier García)

Atención a los estorbos públicos

Por otra parte, el alcalde culebrense comentó que encaminan una iniciativa para atender el problema de estorbos públicos, y con ese fin, junto a una organización sin fines de lucro, buscan identificar las estructuras abandonadas para comunicarse con sus propietarios y reclamarles que les den mantenimiento. “Ha funcionado. Ahora mismo, vienes a Culebra y muchas de esas casas que estuvieron, por años, abandonadas, que eran un peligro para la salud y para la comunidad, las han limpiado. Hay otras que las están restableciendo, y ese es el propósito de este programa”, indicó.

PUBLICIDAD

Tras destacar que el 50% de los fondos que entran a las arcas municipales provienen del turismo, dijo que impulsa varios proyectos en esa dirección.

Uno de ellos es el Varadero Food Court, un espacio que comenzarán a construir próximamente para establecer negocios, y cuya subasta ya fue adjudicada.

“Es un área recreativa que va a tener quioscos, baños, una tarima, una pantalla para hacer actividades y va a ser en el área del varadero, cerca de la Villa Pesquera. En ese solar, que se había preparado antes, lo que tenemos es un sitio donde se dejaron vehículos abandonados, y lo estamos preparando para cuando el turista llegue a Culebra tenga recursos para comer, comprar ‘souvenirs’, que los artesanos tengan un lugar, que haya actividades en esa área y la gente pueda disfrutar”, detalló.

Culebra también proyecta reabrir, en los próximos meses, el área de acampar en la playa Flamenco, que incluye cerca de nueve quioscos para el disfrute de los visitantes de este icónico balneario. “Esperamos ya que en los próximos meses estén abiertos los quioscos y volver a recibir nuevamente al turista que le gusta acampar”, puntualizó Romero.

Asimismo, anunció que, en las próximas semanas, iniciarán los trabajos de reconstrucción de la alcaldía de Culebra, una estructura que sufrió daños tras el paso del huracán María en 2017. “Ya salió en subasta el edificio gubernamental para reparación. Tenemos la alcaldía bajo una inversión de como $900 mil y pico. Ese es uno de los primeros que tenemos en subasta, ya fue adjudicado, y esperemos que, en las próximas semanas, ya empiecen los trabajos”, previó.

PUBLICIDAD

De la misma forma, señaló que están por culminar las reparaciones en el centro de adultos mayores de Culebra. “Ahí, hubo una inversión de $90,000 en la reparación del techo, los aires, pintura, y eso está a punto de terminarse. En los próximos días, se estará entregando el proyecto”, anticipó Romero, quien añadió que están haciendo mejoras al Centro de Diagnóstico y Tratamiento con fondos del Departamento de Salud.