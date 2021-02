Fiebre, dolor muscular, picor corporal, mareos, náuseas y erupciones son algunas de las manifestaciones que se han registrado en los 134 reportes de efectos adversos a las vacunas contra el COVID-19 en Puerto Rico.

El Reporte de Vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico #12, que semanalmente publica el Departamento de Salud, detalla, además, que hasta el pasado 24 de febrero se habían recibido 754,870 dosis de este producto en la isla. A esa fecha se habían distribuido 698,240, mientras que en el Sistema de Información de Vacunación aparecían registradas 473,991. De las registradas, 308,735 eran primeras dosis y 165,256 segundas dosis.

Tomando en consideración las 3.1 millones de personas que se estima viven en la isla, esto significa que 15% de la población ya se ha vacunado.

Según el reporte, la vacunación continúa en las fases 1-A y 1-B. Sobre los lugares certificados para vacunar, se informó que, además de 65 hospitales, también hay 59 Centros de Salud Primaria o 330, además de 84 Centros de Diagnóstico y Tratamiento y 16 Grupos Médicos Primarios.

También hay 17 acuerdos con compañías farmacéuticas, 8 con compañías manufactureras, cuatro con centros de producción y distribución de comida y 99 con farmacias de comunidad a través de Cardinal Health.

Las instalaciones que reciben y administran vacunas, sin embargo, dependen de las dosis recibidas semanalmente y la distribución realizada por el Departamento de Salud, con la ayuda de la Guardia Nacional.

Según recuerda el documento, el pasado 2 de febrero el designado secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, firmó la Orden Ejecutiva 480 para que en las próximas cuatro semanas solo se vacunara a adultos mayores de 65 años, con la excepción de la vacunación al personal educativo.

Aunque el informe no detalla cuantos profesionales de la salud se han vacunado, informa que en la fase 1-A se han vacunado a 4,629 personas en hogares de ancianos no congregados, 37,725 en facilidades de cuidado prolongado, 2,414 del programa de incapacidad intelectual y 2,988 de égidas. Mientras, en la fase 1-B se han vacunado 155,311 personas de 65 años o más, 3,353 encamados, 72,702 personal del sistema educativo, 12,405 en facilidades correccionales, 15,715 en clínicas especializadas y 21,326 en agencias federales. No se informa, sin embargo, cuantas de estas vacunas son primeras y segundas dosis.

Por otra parte, el informe detalla que a través del Programa federal de Farmacia Minorista (Federal Retail Pharmacy Program) a Walgreens llegan 10,700 vacunas semanales, mientras en CVS reciben 2,000, en Walmart 6,000, en Costco 2,000 y en Cardinal Health 12,000. Todas estas vacunas están destinadas a adultos mayores de 65 años o más.

Mientras tanto, de la fase 1-B se informa que una serie de trabajadores esenciales aún no han entrado al proceso de vacunación. Esto incluye a empleados de fábricas, trabajadores del Servicio Postal, transportistas públicos y empleados de la cadena de suplido de alimentos.