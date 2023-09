Estudiantes de la Escuela de Medicina negaron que su rechazo a Ilka Ríos Reyes como rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sea por razones machistas, a raíz de señalamientos de la doctora por protestas en su contra y tras alegar que ha sufrido violencia por ser la primera mujer en el cargo.

“Como una persona feminista y que aboga mucho por los derechos de las mujeres, me molesta mucho que utilice estas alegaciones para defenderse, cuando no tiene nada que ver con eso. Igual, al presidente (de la UPR) Luis A. Ferrao lo hemos protestado y a otros rectores que están amenazando a la Universidad. Cualquier persona que amenace a la UPR, le vamos a protestar y no depende de su género”, declaró Tania González, estudiante de cuarto año de Medicina.

Ríos Reyes, quien lleva una semana como rectora en propiedad, dirigió ayer, viernes, una reunión extraordinaria con el claustro y estudiantado del RCM para presentar sus planes de trabajo y aclarar cuál fue su ejecutoria cuando fue destituida del mismo cargo, el año pasado, por haber intervenido en la evaluación de una estudiante de Medicina.

En medio de la entrada silenciosa de estudiantes con pancartas exigiendo su destitución, Ríos Reyes –desde la tarima– señaló que está siendo discriminada por ser la primera mujer en ocupar el cargo, y catalogó como “una falta de respeto” que no incluyeran su grado de doctora en las pancartas.

“He recibido violencia contra la mujer porque estoy segura de que, si fuera uno de los doctores que está aquí, esto no pasaba. A los dentistas, también nos están rechazando”, alegó desde el Anfiteatro Jaime Benítez del RCM.

Asimismo, en un aparte con los medios luego del cónclave, Ríos Reyes insistió en que nunca había visto tanto rechazo, y aseguró que no pensó en cancelar el evento ante la convocatoria de la protesta.

“Yo no puedo esconderme. Yo tengo que estar disponible para contestar preguntas y espero que, eventualmente, haya una disposición de comunicación y colaboración. (…) A lo mejor, sí pude haber reaccionado más calmadamente. Soy una persona que acepto si pude haberlo hecho mejor. Ustedes tienen que entender que he sido el foco de acusaciones que yo entiendo, que probé hoy, no hice…”, insistió la doctora.

Sobre el caso con la estudiante que, presuntamente, fue beneficiada por un cambio de nota, Ríos Reyes defendió que ya se había tomado una transacción legal previa y que su administración hizo “todo lo posible por atenderlo en su mérito y tomar las decisiones que entendíamos correspondían”. Recalcó que siguieron recomendaciones del abogado de la UPR, junto a la evaluación de ejemplos legales de otras universidades en Estados Unidos.

Luego de lograr acceso al anfiteatro, los estudiantes mostraron una enorme pancarta para pedir la salida de Ilka Ríos Reyes de la rectoría del RCM. (David Villafane/Staff)

Ríos Reyes reconoció que la decisión que tomó el exrector Segundo Rodríguez Quilichini, cuando acordó unos acomodos con la estudiante superdotada en controversia, puede tener unos efectos futuros en el RCM.

“Es una decisión que no se le ha presentado a otro rector del recinto y que, para el futuro, uno tiene que pensar que las decisiones, como la que el doctor Quilichini tomó, pueden tener repercusiones para personas que vienen detrás”, enfatizó.

“Hay que ser bien responsable. En el futuro, si una institución no tiene las herramientas para darle consejería y apoyo a un estudiante que es bien diferente a los demás, y aunque tenga todos los méritos, debe tener la honestidad para decir: ‘No es que no pueda admitirte, es que no tengo el escenario o el apoyo para que puedas desarrollar al máximo tu capacidad’”, abundó.

Por su parte, el ex rector interino Carlos Ortiz Reyes, mediante una carta aclaratoria a la comunidad universitaria, reiteró que la acción cometida por Ríos Reyes –de modificar las calificaciones de la estudiante tras un acuerdo exparte por encima del proceso ordinario que corresponde a la Escuela de Medicina– fue “una grave violación” al estándar 9.9 de acreditación del Liaison Committee on Medical Education (LCME).

“Que la doctora Ilka Ríos diga ‘que ella no violó los reglamentos de la UPR’ NO equivale a que sus actuaciones no sean inapropiadas, cuestionables y sancionables a la luz del cumplimiento que la institución debe mostrar con la principal agencia acreditadora de la Escuela de Medicina de la UPR”, concluyó Ortiz Reyes en su carta.