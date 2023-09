La rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ilka Ríos Reyes, interrumpió este viernes su reunión extraordinaria con el claustro y el estudiantado para ordenarles a varios alumnos que cerraran los carteles que portaban exigiendo su destitución, y catalogó como “una falta de respecto” el acto de no añadir su grado de doctora en las pancartas.

“Es una falta de respeto. Yo me llamo doctora Ilka del Carmen María Ríos Reyes, para que lo sepan. Si me van a hacer un ‘banner’ (pancarta), háganlo bien, háganlo con respeto. Ok. Foto, por favor”, dijo desde la tarima del anfiteatro Jaime Benítez, mientras miraba a las cámaras de la prensa y posaba.

“Ciérrenme el ‘banner’ o se van fuera. Esas fueron las reglas establecidas con la junta coordinadora. Enrollen el ‘banner’ o se tienen que ir afuera porque, aquí, en este recinto, nunca había ocurrido esto hasta que llegaron ciertas personas que están haciendo unos grados en otros recintos de la universidad”, agregó Ríos Reyes.

Antes que los estudiantes de la Escuela de Medicina que llevaban las pancartas lograran acceso de manera silenciosa, guardias del RCM impidieron su entrada al lugar. Líderes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) defendieron el derecho a la libertad de expresión de los alumnos.

“Van a entrar y enseñar las pancartas porque ellas se explican solas. Son adultos, son profesionales. Ellos pueden entrar con sus pancartas”, defendió la doctora Lida Orta, presidenta de la APPU.

“No estamos pidiendo permiso. Ellos tienen derecho a entrar”, expresó, por su parte, el representante de la Heend en el RCM, Carlos de León.

Fueron unos 15 estudiantes los que entraron de forma silenciosa al anfiteatro, con una gran pancarta que leía: “¡Fuera Ilka!”. Se sentaron en las butacas traseras y mostraron los carteles. Cuando la rectora los vio, evidentemente molesta, ordenó que los cerraran.

El grupo de alumnos se manifestó frente al anfiteatro minutos antes de acceder a la inslatación. Profesores de la Escuela de Medicina, como el exdecano Humberto Guiot y la expresidenta de la UPR Mayra Olavarría Cruz, acompañaron a los estudiantes.

“Lo que queremos es gente que cumpla con los reglamentos y las normativas, que son las que hacen que esta Escuela de Medicina exista y que la gente venga a estudiar aquí. Si nosotros violentamos las reglas o hacemos excepciones, no vendrán estudiantes o vamos a establecer un estado de derecho en el que se le da beneficios a unos y a otros no”, argumentó Olavarría Cruz.

La Junta Universitaria de la UPR pidió, el miércoles, la destitución de Ríos Reyes como rectora, principalmente, porque una investigación concluyó que había violentado normativas universitarias. Además, el Consejo General de Estudiantes del RCM aprobó ayer, jueves, de manera unánime, una resolución exigiendo también su destitución.

Ríos Reyes, quien ocupa el cargo desde el 1 de septiembre, insistió este viernes en que renunciar a su puesto pondría en riesgo la acreditación de la Escuela de Medicina porque designarían, en sustitución, a un fincionario interino.

“Ustedes no me tienen que querer a mí, porque ninguno interactúa conmigo. Tienen que apoyar a las personas que estén en sus escuelas. No es la persona que esté, sino es el compromiso de trabajar hacia los logros del recinto. El atraso en la acreditación (de la Escuela de Medicina) no es por mí”, acotó.

Ríos Reyes insistió en que, si renuncia a su puesto, significaría poner en riesgo la acreditación de la Escuela de Medicina. (David Villafane/Staff)

A pesar de los incidentes, la rectora minimizó la cantidad de alumnos y profesores que protestaban en su contra. Los representantes estudiantiles, por su parte, plantearon que muchos de sus compañeros estaban en las clínicas u hospitales haciendo sus residencias.

“No están aquí porque le están dando el servicio de salud a Puerto Rico que necesita, porque si todos los médicos se van, quién va a atender el hospital”, expuso Valeria Toro, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Medicina.