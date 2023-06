Siete años. Ese el tiempo que le tomó a Amalinés Castillo Figueroa, de 25 años, comenzar las clases de conducir en el Centro de Avaluación y Ajuste (CAA) de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), ubicado en las inmediaciones del Centro Médico, en Río Piedras.

Fue en el 2016 que Amalinés -con un diagnóstico de perlesía cerebral- solicitó por primera vez las clases adaptadas que, en Puerto Rico, solo son ofrecidas por la ARV, específicamente en el CAA de San Juan.

“Como yo siempre he dicho, guiar es lo único que me falta en mi lista de metas, por el momento, para comenzar a hacer mis cosas”, expuso la joven.

El proceso, compartió, se ha visto retrasado porque la agencia cuenta con un solo instructor para ofrecer el servicio, quien, a su vez, depende de un único vehículo que data del 2004 y se daña con frecuencia.

“Aunque las clases se iniciaron en febrero, han tenido que ser canceladas porque el auto es muy viejo y se calienta”, narró su madre, Eyra Figueroa.

A esto se suma la falta de comunicación entre la ARV y la Administración de los Centros de Servicios al Conductor (Cesco).

“Yo sacaba la licencia de aprendizaje, se vencía y como ellos no tienen comunicación con Cesco directamente, pues cuando venía para acá con la licencia vencida me decían que tenía que volver a sacarla y, cuando volvía para acá, me decían que no estaban listos”, comentó la joven, quien completó un bachillerato en Comunicaciones y una maestría en Redacción.

Amalinés ha tenido que tomar el examen para la licencia de aprendizaje unas cinco veces. “He tomado como nueve o diez clases (de conducir), intermitentes porque el carro se daña”, expuso la joven.

Las fallas en la continuidad de la prestación de servicios, así como la carencia de instalaciones dignas para atender a la población con diversidad funcional en Puerto Rico, quedaron evidenciadas durante una vista ocular de la Comisión de Impacto Comunitario de la Cámara de Representantes, presidida por la legisladora Lydia Méndez, y llevada a cabo en el CAA, de Río Piedras.

“Más allá de mencionar a (los huracanes) Fiona y María o a la pandemia… eso es ahora, eso es hace seis años para acá. De ahí hacia atrás se trata de una serie de fallas que se cometieron”, dijo Méndez, quien, a través de la Comisión, investiga el asunto; esto como resultado de denuncias hechas por pacientes que apuntaban a que los servicios del CAA de San Juan estaban en riesgo.

La administración de la CAA ha denunciado que se ha visto imposibilitada de reparar la estructura que han ocupado por las pasadas cinco décadas, en el Centro Médico, ante la ausencia de un contrato de alquiler con la Administración de Servicios Médicos (ASEM), propietaria del edificio y el terreno. Para atender este asunto, las partes han logrado un acuerdo preliminar que formaliza, mediante un acuerdo, el arrendamiento del espacio.

Así lucen actualmente las instalaciones del Centro de Avaluación y Ajuste (CAA), en Río Piedras. (Suministrada)

Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento de la estructura, de la cual la ARV utiliza 30,000 de un total de 117,700 pies cuadrados, es evidente. Partes del techo expuestas, puertas de maderas inservibles, paredes con hongo, acondicionadores de aire fuera de servicio, equipo obsoleto y filtraciones de agua son algunos de los problemas que enfrenta la estructura.

El área de almacenamiento, o Stock Clerk, que es donde se prepara a los participantes para insertarse en el mundo laboral, no tiene aire acondicionado desde hace más de un año. Mientras, lo que era el área de prótesis parece que se detuvo en el tiempo. La ARV ya no confecciona prótesis, aunque sí canaliza y compra el servicio para el participante que lo necesita. El espacio aún está ocupado por equipo obsoleto.

Lo que era está el área de prótesis del CAA, ahora está ocupado por equipo obsoleto. (Suministrada)

“Hay unas áreas que, por las situaciones del aire y otras, obviamente por lo del techo, hemos perdido su uso”, reconoció Maridelia Arrieta, administradora del CAA de San Juan, quien dijo que ya emitieron una orden de compra para un vehículo, así como de un simulador de conducir que está dañado hace siete años, el cual, alegó, “no es indispensable”.

“Estos equipos no están disponibles en Puerto Rico”, argumentó Arrieta.

No obstante, el instructor Rubén Vázquez, dijo que el simulador es un “filtro” que le ayuda “bastante”, dependiendo del nivel de severidad de las limitaciones físicas del participante. “Es necesario”, expuso, al indicar que, actualmente, hay seis participantes en lista de espera para tomar las clases de conducir.

Vázquez, quien lleva 23 años en la agencia, también destacó la necesidad de que se firme un acuerdo con el Municipio de San Juan para utilizar el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn para ofrecer las clases iniciales. Cada participante toma, en promedio, 35 clases de una hora cada una.

“Yo no quisiera que nadie pasara por una situación como estas que tienen que atravesar los pacientes”, sostuvo Méndez.

En la vista pública participó el licenciado Rafael Fabre, asesor legal de ASEM, así como personal de la ARV; no así su administradora, María Gómez García.

Los representantes de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos; el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez; y el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez estuvieron presentes.

El CAA de Río Piedras ofrece servicios de evaluación vocacional, terapia ocupacional, terapia física, psicología, patología del habla, asistencia tecnológica, clínica de baja visión, fisiatría, clases de conducir adaptadas, enfermería rehabilitativa y estaciones simuladas de trabajo.

La dependencia atiende a 55,526 participantes. De estos, 2,594 reciben servicios a través de los CAA.