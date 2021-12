Contrario a voces ciudadanas y ambientalistas, el gobierno estatal y federal, además de la administración municipal, avalaron la construcción de un hotel frente al balneario La Monserrate, en Luquillo, bajo la premisa de que la empresa desarrolladora ya tomó e implantará nuevas medidas para mitigar cualquier daño al entorno natural, incluyendo el impacto directo a un área de humedal.

Por un lado, la coalición Salvemos el Humedal insistió ayer en que el proyecto supone la “destrucción masiva” del humedal Monserrate, pero, por el otro, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el alcalde Jesús “Jerry” Márquez coincidieron con los planteamientos de la firma Luquillo Hotel Company, referentes a que la obra –que inició construcción hace poco– se rige por las leyes y reglamentos aplicables.

“La lucha apenas comienza y nuestro objetivo es claro: que no se construya ni se destruya el humedal. No estamos en contra del desarrollo en Luquillo, pero no podemos destruir un ecosistema tan importante como este, que ayuda a controlar las inundaciones en el municipio”, dijo Zoraya Castro, portavoz de la coalición.

Según Castro, al endosar el proyecto, el gobierno “le dio la espalda al pueblo” y “obvió” las leyes sobre preservación de humedales y de desarrollo turístico selectivo. Esta última, explicó, promueve el uso de estructuras existentes para establecer hospederías “sin impactar de manera preocupante los recursos naturales”.

“El humedal impide que las inundaciones lleguen a las comunidades, pero no tomaron eso en consideración. No oyeron ni están trabajando a favor de los intereses ni el bien común de los luquillenses. No hubo ni vistas públicas. Nos enteramos cuando inició la construcción y, por eso, la reacción fue inmediata. Establecimos un campamento y permaneceremos hasta detener el proyecto, porque no vamos a permitir que sigan tomando decisiones que no son sabias”, aseveró.

En declaraciones escritas, Federico Stubbe, hijo, principal oficial ejecutivo de PRISA Group –conglomerado al que pertenece Luquillo Hotel Company–, señaló que el “proceso extenso” de estudios y permisos del proyecto tomó tres años e incluyó el aval del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) y el DRNA.

“El hotel en Luquillo se desarrolla en un predio elevado (‘upland’) de 8 cuerdas, donde solo existe 0.374 acres de humedal. A solicitud del Cuerpo de Ingenieros, este impacto se mitigará con la creación de 0.81 acres de humedal, y el mejoramiento y restauración de 1.61 acres de humedal degradado. Esto se traduce a una mitigación a razón de 6 a 1, triplicando lo requerido por los reglamentos vigentes”, acotó.

Por escrito, el secretario auxiliar de la Secretaría de Permisos, Endosos y Servicios Especializados del DRNA, Luis Sierra, indicó que la solicitud conjunta de permiso del hotel (Fairfield Inn & Suites by Marriot and El Tropical Casino) se trabajó “con sensibilidad y detenimiento” y junto al USACE y la Junta de Planificación.

Sierra dijo que, aunque el USACE solicitó medidas de mitigación, el DRNA requirió acciones “más abarcadoras” y exigió el rediseño del proyecto para “reducir el área de impacto en los terrenos húmedos, así como el mejoramiento y conservación de la pequeña zona húmeda (charca al sur del desarrollo)”. Algunas de las acciones requeridas incluyen “siembra de vegetación propia”, cambios en los extremos del estacionamiento y una servidumbre de conservación a perpetuidad para el área de mitigación de humedales.

“Se advirtió que el proyecto debe cumplir una serie de leyes y reglamentos para evitar erosión y el movimiento de materiales y escombros de construcción hacia puntos topográficamente más bajos en el terreno”, añadió, al detallar que, como parte de las medidas de mitigación, “el DRNA recibirá sobre $138,000″ que nutrirán el fondo de la agencia para comprar tierras que desee conservar y proteger.

Por su parte, el alcalde indicó que avaló el proyecto porque, “cuando me lo presentaron, venía contemplado en un terreno para este tipo de actividad, con la debida consulta de ubicación y los permisos y endosos del Cuerpo de Ingenieros y Recursos Naturales, que son las entidades con jurisdicción y peritaje en el tema”.

“Mi labor, como primer ejecutivo del pueblo, es velar que el desarrollo se dé de forma sustentable, que se proteja el medio ambiente y que haya actividad económica, porque de ahí generamos para los servicios básicos del pueblo. Ese es el panorama en el que dimos el endoso”, recalcó Márquez.