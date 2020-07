Yauco - Desde que se anunció, durante el fin de semana, que el potencial ciclón tropical nueve impactaría la isla, las familias del campamento en el sector Ciénaga del barrio Barinas, en Yauco, se activaron para proteger los módulos o casitas de madera que ocupan desde enero, cuando el terremoto de 6.4 las obligó a reubicarse.

Hoy, miércoles, al filo del mediodía, cuando El Nuevo Día visitó el lugar, grandes y chicos daban los últimos toques ante lo que se espera sea un evento de mucha lluvia y ráfagas de viento.

“Estamos tranquilos porque sabemos que estamos preparados con agua, comida, linternas y gasolina para dos o tres días para la planta (eléctrica). Pero, a la vez, estamos preocupados porque, si llueve mucho y se inunda, vamos a quedar incomunicados por varios días”, dijo la portavoz del campamento, Amelia Vélez Ayala, de 38 años.

En el campamento, hay 11 casitas de madera, cuyos materiales fueron donados por un pastor de Aguada tras el terremoto. Son 10 familias y, en total, 28 personas. Todos están emparentados. Las edades fluctúan entre 2 y 84 años.

Cuentan con agua y luz, aunque no en todos los módulos. Desde una residencia cercana, pudieron hacer la conexión de los servicios básicos. Le da, al menos, para enchufar una pequeña nevera, en la que guardan insulina para un tío, y un “freezer” de uso compartido.

“Todos somos familia. Residíamos aquí mismo, en Ciénaga, y nos ubicamos en este predio privado, que es de un tío mío que vive en Nueva York, después del terremoto. El lugar es alto y nos movimos”, sostuvo Vélez Ayala, al tiempo que su esposo y otros hombres anclaban con tensores las casitas.

“Con esto de la posible tormenta, si me preguntas si tenemos otro lugar seguro para ir, la respuesta es no. Esta es una calle sin salida, y la mayoría vivíamos en la montaña que se está cayendo desde el terremoto. Esa es la montaña en la que encontraron la nueva falla geológica. Las casas no son seguras”, añadió.

Vélez Ayala contó que, frente al campamento, ubica una iglesia, cuyo pastor les dijo que podían moverse allá si las condiciones del tiempo empeoran. No obstante, les preocupa que, detrás del templo, el terreno presuntamente está inestable y, en caso de terremoto, pudiera ceder.

“La estructura de la iglesia está sólida para resistir un huracán, pero tiene una piedra bastante grande en la parte de atrás, que cayó durante el terremoto. Si tiembla o llueve fuerte, todo eso puede ceder. Eso es algo que nos da mucho miedo”, dijo Vélez Ayala.

En el campamento, hay 11 casitas de madera, cuyos materiales fueron donados por un pastor de Aguada tras el terremoto.

Contó, de paso, que las familias despertaron hoy poco después de las 4:00 a.m. debido a los temblores, de magnitud 3.51 y 3.81, que se registraron.

“Ya removimos una carpa en la que teníamos cajas de suministros. Pudimos guardar las cajas en la casa de mi abuela, que es aquí abajo y tiene una extensión que no se agrietó con el terremoto. Limpiamos y llenamos las cisternas, recolectamos agua, recogimos dinero para comprar gasolina para las plantas (eléctricas) y tenemos los medicamentos de mi tío al día. Inmediatamente anunciaron que venía la posible tormenta, nos reunimos y, como familia, identificamos las necesidades y llegamos a acuerdos. Eso es lo que siempre hacemos”, resaltó.

“Nos sentimos preparados para la posible tormenta, pero la mayor preocupación sigue siendo que tiemble… y que tiemble duro”, puntualizó Vélez Ayala.

Mientras El Nuevo Día estaba en el campamento, empleados del Departamento de la Vivienda llegaron al lugar para conocer si las familias tenían alguna necesidad.