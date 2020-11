El representante por el distrito de Carolina, Ángel Matos, justificó este martes las expresiones sobre el salario de los legisladores del ahora aspirante a la presidencia de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito" Hernández, quien vinculó en agosto los recientes casos de corrupción en la Asamblea Legislativa a la eliminación de las dietas y estipendios que antes otorgaba el gobierno a estos oficiales electos.

Las palabras de Hernández generaron una controversia al interior del Partido Popular Democrático (PPD) y ahora tomaron fuerza ante su intención de asumir el liderato de la Cámara Baja.

“Tatito dijo que los legisladores del PNP robaban porque les eliminaron las dietas y el carro y los siete arrestos (de legisladores en la Cámara) confirman esa teoría", estableció Matos en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Hernández había dicho que “aunque la gente lo vea difícil, a los legisladores se le daban dietas y se le daba estipendio de transportación, y mientras tuvo eso no hubo casos, búsquelo para récord. Aquí lo que hay que buscar es resultado, que a los legisladores se le pagaba algún tipo de millaje, un proceso de millaje como los de empleados de gobierno”.

El legislador, quien luego de sus expresiones pidió excusas e indicó que fueron malinterpretadas, el viernes pasado se proclamó como presidente de la Cámara de Representantes a partir de enero tras una reunión con parte de los legisladores electos en los comicios del 3 de noviembre. No obstante, la Junta de Gobierno del PPD invalidó anoche esa votación, por lo que esta semana habrá otra conferencia legislativa para escoger al presidente cameral.

El nuevo liderato de la Cámara también incluiría como vicepresidente y segunda vicepresidenta a José Conny Varela y Lydia Méndez, respectivamente. Matos, por su parte, sería el portavoz de la mayoría.

No obstante, Hernández fue retado por el representante y ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, quien confirmó hoy en Radio Isla 1320 AM que le interesa asumir la presidencia de la Cámara, a la vez que aseguró que tiene los votos.

El anuncio del liderato de la Cámara generó una lluvia de críticas contra Hernández. Hasta el presidente del PPD, Carlos “Charlie" Delgado Altieri, catalogó la determinación como una “falta de respeto", mientras que otro grupo de legisladores que respaldan a Ortiz dijeron que se trataba de un “golpe de estado” al partido y al país.

“La reunión convocada ayer en la sede del Partido Popular fue con el propósito de hacer una reflexión e introspección sobre el mensaje enviado por el electorado puertorriqueño el día de las elecciones. Cualquier intento de autoproclamarse en posiciones, en momentos en que aún se están contando votos, está a destiempo, y es una falta de respeto a nuestra institución y al pueblo de Puerto Rico. No es momento de pensar en posiciones. Eso es precisamente parte de la vieja política que el país rechazó”, dijo el derrotado candidato a la gobernación el sábado.