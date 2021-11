Al filo del mediodía de ayer la entrada de la sede central del Departamento de Salud, en Río Piedras, estaba llena de gente. Una fila de madres y padres, acompañada de sus hijos, llegaba hasta la acera del local y crecía mientras avanzaba el reloj.

Pacientemente, el grupo esperaba su turno para que los menores fueran vacunados en el primer día en que en Puerto Rico se comenzó a inmunizar a niños y niñas de cinco a 11 años contra el COVID-19.

Al menos mientras esperaban ninguno de los pequeños, muchos vistiendo uniformes escolares, lloraba o lucía asustado. Adentro del edificio, en el salón Guillermo Arbona, varios personajes infantiles, incluyendo a Cenicienta, Spiderman y Ironman, entre algunos otros, esperaban a los menores para saludarlos y tratar de distraerlos mientras eran vacunados.

Irene, de seis años, no pudo contener las lágrimas que le bajaban silenciosa y lentamente por su rostro enmascarado mientras era vacunada por el propio secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado.

Se trataba de una clínica de vacunación especial que Salud realizó ayer para familiares de empleados de la agencia que tenían interés en ser vacunados con el producto fabricado por Pfizer/BioNTech para prevenir la infección de COVID-19 en esta población pediátrica.

Limarys Cruz Santiago, de once años recién cumplidos el mes pasado, lucía tranquila mientras la enfermera Amalia Rodríguez Guardiola, del Programa de Vacunación de Salud en la región de Caguas, preparaba la dosis para inocularla.

“No dolió”, dijo la menor inmediatamente después de recibir el pinchazo bajo la atenta mirada de su padre, Omar Cruz.

De sus cuatro hijos, dijo Cruz, Limarys, la más pequeña, no había podido ser vacunada por que no tenía la edad mínima para recibirla. Eso cambió esta semana luego de que el gobierno federal le concediera una autorización de uso de emergencia a la vacuna de Pfizer/BioNTech para niños y niñas de cinco a 11 años.

“Esto (vacunarse) es muy importante porque si no (te vacunas) tienes riesgo de morir (por COVID-19)”, dijo la menor, quien contó que le diría a sus amigos y amigas que, al igual que ella, se vacunen.

Aunque Cruz comentó que cada cual tiene el derecho de decidir si se vacuna o no, advirtió que todos sus familiares y conocidos han optado por la protección de este producto para tratar de prevenir el contagio de este virus.

“La mayoría (de los niños) vienen nerviosos (a vacunarse), aunque no todos han llorado. Pero todo ha corrido bien”, relató, mientras tanto, Rodríguez Guardiola.

Ryan Torres Millán, estudiante de quinto grado, fue otro de los inoculados ayer allí.

“Hay que combatir el COVID”, dijo mientras, visiblemente confiado, reveló no haber sentido la aguja de la vacuna.

Su madre, Lori Millán, quien trabaja en el Programa WIC, contó que su otro hijo, de siete años, no pudo ser vacunado ayer porque estaba enfermo. Advirtió que, tan pronto mejorara, lo llevaría a vacunarse.

“Ya tenemos 196 centros de vacunación (pediátrica)”, comentó, por su parte, el doctor Mellado, quien señaló que esto no incluye las farmacias Walgreens y CVS, así como las tiendas Walmart y Costo que se unen a este esfuerzo de vacunación.

La semana que viene, contó, personal del grupo médico primario (IPA) que preside la doctora Sara López, en Fajardo, se trasladará a Vieques para vacunar a unos 150 niños de estas edades. Posteriormente, dijo, replicarán el esfuerzo en Culebra.

“Ya 44 proveedores recibieron hoy (ayer) la vacuna (pediátrica de Pfizer/BioNTech), aunque no todos van a empezar hoy (ayer) a vacunar”, dijo la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud.

Según informó, los hospitales Auxilio Mutuo y San Jorge comenzarán hoy esta fase de la vacunación, mientras los hospitales Menonita y Ashford, entre otras clínicas, también son parte del esfuerzo.

El centro de salud primaria (330) Salud Integral de la Montaña (SIM) también se unió ayer a esta vacunación en sus clínicas en Bayamón, Barranquitas, Comerío, Corozal, Toa Alta, Orocovis y Naranjito.

Gloria Amador, presidenta de SIM, informó que no se necesita cita para la vacunación allí. Indicó que las clínicas de Corozal, Naranjito y una de las de Toa Alta operarán de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras la de Orocovis abrirá sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El resto, dijo, abrirá de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.