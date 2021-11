A partir de hoy comienza oficialmente la vacunación contra el COVID-19 de menores de cinco a 11 años en Puerto Rico, esfuerzo para el cual ya se han reclutado a 173 proveedores entre pediatras privados, centros de diagnóstico y tratamiento, grupos médicos primarios (330), farmacias, centros de vacunación y hospitales.

Las primeras 11,600 dosis de este producto fabricado por Pfizer-BioNTech para la población pediátrica ya llegaron al país y fueron distribuidas por el Departamento de Salud para comenzar el proceso con 20 proveedores que arrancan hoy con esta iniciativa. Esos proveedores no fueron identificados de inmediato.

La meta del gobierno, anunció ayer el secretario de Salud, Carlos Mellado, es vacunar el 95% de los 227,000 menores entre estas edades que se estima viven en el país y completar el proceso de dos dosis requeridas para enero próximo.

A partir de esa fecha, advirtió el gobernador Pedro Pierluisi ayer, salvo por excepciones médicas, se requerirá que todo menor que desee tomar clases presenciales esté debidamente vacunado contra el virus.

“Si por alguna razón no se vacunan, siempre podemos proveerle la educación a distancia, que como yo he dicho no sustituye la presencial”, afirmó Pierluisi sobre las clases en las escuelas públicas.

En una conferencia de prensa separada para ofrecer detalles sobre cómo transcurrirá esta fase de vacunación, directivos de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, el capítulo local de la Academia Americana de Pediatría y del Colegio de Médicos Cirujanos respaldaron el proceso y exhortaron a los padres a vacunar a sus hijos.

“Este es el mejor regalo de Navidad que les podemos dar a nuestros niños, que tengan una Navidad segura y que disfruten sus juguetes y actividades navideñas”, comentó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

No habrá vacunación masiva

Según Mellado, en esta fase de vacunación pediátrica, no se llevarán a cabo grandes actividades, sino que el proceso correrá en lugares donde tradicionalmente se vacuna a esta población. La presencia de pediatras donde se esté vacunando a menores, resaltó el secretario, será requerida.

Para que las farmacias participen del proceso, indicó, se les concedió un permiso especial para poder vacunar a menores de 12 años.

“Queremos que sea un proceso ágil, ordenado y escalonado. Las vacunas no van a llegar de cantazo. Todos los días se van a añadir más proveedores (vacunando). Es importante que la gente entienda que las vacunas no se van a acabar ni escasear”, resaltó el funcionario.

Según Mellado, 37% de las vacunas pediátricas llegará directamente a Salud para ser distribuidas a distintos proveedores. Otro 43% llegará directamente a los centros de salud primario (330) y otro 20% a Walgreens, CVS y otras farmacias que las reciben directamente a través del “Retail Pharmacy Program”.

Entre los lugares en que habrá vacunación de menores, ayer destacaban 60 farmacias Walgreens, 10 CVS, 50 farmacias de la comunidad a través de la compañía Cardinal Health, 10 Walmart y cuatro locales de Costco.

Además, se informó que el Colegio de Médicos Cirujanos ofrecerá próximamente detalles sobre una clínica de vacunación que abrirá para menores de estas edades en la región metropolitana. La organización VOCES también ha informado que vacunará a menores de 5 a 11 años en dos centros, uno en San Juan y otro en Mayagüez.

Mientras, las farmacias Walgreens iniciarán el proceso este sábado por cita previa y los centros 330 lo harán a partir del lunes en 60 instalaciones ya certificadas para este proceso.

El Nuevo Día supo que las farmacias Walgreens participantes en la isla recibirán 24,300 dosis de la vacuna pediátrica entre hoy y el 10 de noviembre. Posteriormente, obtendrán dosis semanales.

“Esto es otra vacuna en un frasco diferente, con formulación diferente, dosificación diferente y una aguja diferente (a la recomendada a partir de los 12 años)”, explicó Mellado sobre la inyección, que tendrá un tapón naranja en vez del violeta que tienen las vacunas que se administran a partir de los 12 años.

Advirtió que, para poder vacunar a niños y niñas de estas edades, los proveedores participantes deben tomar un adiestramiento. Agregó que la repartición de las vacunas se hará tomando en cuenta la población de menores en los municipios de la isla.

Nivel de contagio en esta población

Para contestar algunas interrogantes que puedan surgir entre padres y madres sobre la necesidad de vacunar a menores en estas edades, la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud, ofreció información sobre el cuadro de contagio en esta población. Hasta la fecha, dijo, se han contagiado unos 9,215 niños y niñas de 5 a 11 años en la isla. De esos, destacó la funcionaria, 95 han requerido ser hospitalizados y dos han fallecido.

“La población pediátrica son niños en edad escolar que tienden a ser reservorios de la infección. (Muchos) no se enferman, pero se lo transmiten a abuelos y otros familiares”, sostuvo.

Agregó que, hasta el lunes, el 18.9% de todos los contagios de COVID-19 reportados en la isla habían sido de pacientes en edades pediátricas. “Sí, se hace necesario vacunar a la población pediátrica”, enfatizó.

Sobre la seguridad de la vacuna de Pfizer-BioNTech para ser administrada en estos menores, comentó que unos 4,000 niños y niñas en este segmento de edad, de cuatro a cinco países, participaron en el estudio clínico sobre este producto. Además de arrojar un 90.7% de efectividad en la prevención del contagio del virus, la infectóloga pediátrica comentó que, por tener una formulación distinta, esta vacuna ha demostrado tener menos efectos adversos. Entre los reportados, destacan dolor, inflamación y enrojecimiento en el área de la vacuna, además de escalofríos y cansancio.

Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico no se estableció un orden prioritario de vacunación para ningún grupo particular entre los menores de 5 a 11 años. Sin embargo, varios proveedores han señalado que quienes padezcan de alguna condición crónica de salud deben tratar de acudir a vacunarse lo más pronto posible por el posible riesgo de desarrollar complicaciones, si se contagian con el virus.

Por el momento, no se ha establecido ninguna contraindicación de menores que no podrían recibir esta vacuna. Ayer, Cardona advirtió que los menores no deben estar agudamente enfermos, y resaltó que tampoco deben haber presentado una reacción previa a la vacuna.

Varios proveedores han destacado que menores con condiciones especiales o severamente inmunocomprometidos deben consultar con sus médicos de cabecera antes de proceder a vacunarse.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños de estas edades se administra como una serie primaria de dos dosis, con tres semanas de diferencia, pero es una dosis más baja (10 microgramos) que la que se usa para personas de 12 años o mayores (30 microgramos).

Además, los CDC advierten que la vacuna de Pfizer-BioNTech para estas edades tiene una formulación diferente. Entre sus ingredientes, se destaca un tampón Tris, lo que se refiere a un ingrediente médico que ayuda a mantener el pH (métrica de cuán ácida o alcalina es una solución) y la estabilidad de la vacuna. Esta nueva formulación es más estable en temperaturas refrigeradas durante períodos de tiempo más prolongados, lo que permite mayor flexibilidad en su almacenamiento.

“La meta es que todos los niños (de estas edades) estén protegidos para enero. Va a haber suficientes vacunas para todos los niños del país”, sostuvo la doctora Carmen Suárez, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.

La doctora Gredia Huerta, presidenta del capítulo local de la Academia Americana de Pediatría, mientras tanto, informó que el efecto de la pandemia del COVID-19 a nivel pediátrico ha sido extenso y continúa. Además de infecciones, hospitalizaciones y muertes, resaltó los efectos colaterales de esta enfermedad, como la educación a distancia y la separación de familiares queridos para evitar contagios. Estos, entre otros escenarios, han afectado la salud mental de la niñez, destacó.

Mientras tanto, el doctor Mellado comentó que la tasa de positividad de COVID-19 en la isla está en 2.2%. Agregó que se ha notado un repunte del virus entre personas no vacunadas. “No podemos bajar la guardia”, dijo, al insistir en el uso de mascarillas y seguir exigiendo la tarjeta de vacunación o prueba negativa del virus en distintos lugares.