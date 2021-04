El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, afirmó hoy que las órdenes ejecutivas que acordaron implantar los miembros de la organización que dirige son, en esencia, recomendaciones generales que cada líder municipal deberá atemperar a la realidad de su pueblo.

Por eso, dijo, muchos pueblos afiliados a la Asociación amanecieron hoy con sus costas abiertas pese a que inicialmente el grupo de alcaldes afiliados al opositor Partido Popular Democrático (PPD) había acordado cerrar las playas.

Ambiente en el Balneario de Carolina, donde la administración municipal no acogió una orden promovida por la Asociación de Alcaldes.

“El tema de los balnearios, playas y demás se ha salido de proporción. En el diálogo era que varios alcaldes de áreas costeras nos habían plateado su preocupación por el descontrol que había en las playas. Lo que consternó a la gente fueron las imágenes en (el cayo) Caracoles… Expliqué que era una recomendación que los alcaldes”, dijo el también alcalde de Villalba.

Municipios como Carolina, Dorado, Aguadilla y Guánica, entre otros, habían optado por no dar paso a la idea de cerrar las playas o balnearios. El alcalde de Dorado, Carlos López, indicó, por ejemplo, que las costas de su pueblo no están bajo jurisdicción. El de Guánica, Ismael Rodríguez, afirmó que no tenía el personal suficiente para impulsar una medida como esa. En otros casos, como el de Aguadilla, el alcalde Julio Roldán afirmó que habían decidido usar los recursos del ayuntamiento para fiscalizar el cumplimiento de la orden ejecutiva del gobierno central sobre el tema.

Hernández Ortiz indicó que, por ejemplo, en Carolina se establecieron contingencias contra el COVID-19 que han sido efectivas por lo que probablemente no era necesario el cierre del balneario del municipio.

Esa discreción también aplica a la “recomendación” de que en los ayuntamientos se retome el trabajo remoto. Afirmó que la determinación dependerá del análisis que haga el alcalde de cada municipio, puesto que hay consideraciones que varían en cada ayuntamiento. Por ejemplo, indicó que la proporción de personas o empleados municipales vacunados en un pueblo varía dependiendo de la disponibilidad de vacunas.

“Todo eso fueron unos lineamientos básicos que cada alcalde atemperaría de acuerdo a su necesidad”, apuntó.

El ejecutivo municipal afirmó que la Asociación está 100% de acuerdo en la exigencia de que se pidan pruebas diagnósticas negativas de COVID-19 a los viajeros y que los procesos de vacunación no se detengan y operen las 24 horas, todos los días de la semana.

“No nos satisface que nos diga que si no tienen pruebas tienen 48 horas para hacérsela. Alguien que venga de fin de semana a la isla no se la va a hacer. No es algo realista El otro planteamiento es que estamos exigiendo que la vacunación sea 24/7. Estamos viendo que son unos días particulares y a unas horas particulares. Y hay municipios que no están recibiendo vacunas, aunque tienen hospitales. La verdad es que no está llegando a todos los lugares por igual. Dicen que supuestamente hay menos vacunas por lo de Johnson & Johnson (la paralización en el uso de este antídoto) pero le dan 10,000 vacunas a Walmart pero se las niegan al Hospital de Yabucoa. Esas son las cosas que queremos que se corrijan”, alegó.