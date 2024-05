Asociación de Alcaldes propone crear consorcios municipales para impulsar la esterilización y adopción de mascotas

“Si nosotros no establecemos un programa, a nivel isla, donde se esterilicen todas esas mascotas, vamos a tener que la reproducción de todos y cada uno de estos animales, pues va a seguir agravando. Cuando hablamos de control animal, no nos referimos solo a los perros y gatos, sino que nos referimos a los caballos, a los cerdos vietnamitas ”, verbalizó.

“No damos abasto. En la medida en que nosotros no promovamos la adopción y evitemos estar comprando perros y no adoptemos, vamos a seguir y el albergue no se va a vaciar. ¿Por qué? Porque solamente tú puedes realizar la eutanasia si el perro está herido, enfermo o si es bravo. Nosotros no podemos practicar la eutanasia desmedidamente como se hacía antes, porque esto es un problema que realmente conlleva maltrato y nosotros no estamos dispuestos a eso”, dijo la alcaldesa, quien mencionó que el esfuerzo se ha hecho completamente con fondos municipales.