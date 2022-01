El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, respaldó la posibilidad de posponer el inicio del próximo semestre escolar, pautado para el 10 de enero, si continúan en alza los contagios por COVID-19 en la isla.

El líder magisterial sostuvo que lo idea es que sea posible un regreso a clases de forma presencial, pero destacó que la prioridad debe ser garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes y empleados docentes y no docentes en medio del repunte impulsado por la variante ómicron. A la vez, recordó que la educación a distancia supone retos complejos para la enseñanza y el aprendizaje, por lo cual no debería ser la primera opción de no poder recibir nuevamente a los estudiantes en los salones.

“Esta variante es más agresiva en cuanto al contagio y, mirando el porcentaje de niños que estaban admitidos en hospitales, eso es alarmante y esa es nuestra matrícula, de 5 a 17 años. Eso tenemos que mirarlo bien de cerca”, apuntó Bonilla Sánchez.

“La enseñanza virtual y ese proceso, si uno les pregunta a los estudiantes, a ellos no les gusta. Les gusta el internet para sus investigaciones y para otros asuntos, pero el proceso de enseñanza y aprendizaje para ellos y para nosotros, los maestros, es más difícil. Nada sustituye ese contacto uno a uno, esa educación presencial”, agregó.

Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el secretario designado del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, han indicado que la primera opción del gobierno es que las clases se ofrezcan de forma presencial en las escuelas públicas. No obstante, ante la realidad del dramático aumento de contagios, reconocieron que ofrecer educación a distancia, establecer medidas para reducir la interacción entre individuos en las escuelas y posponer el inicio del semestre están sobre la mesa. La decisión final se tomaría la semana próxima, tras una reunión de la Coalición Científica que asesora al gobernador.

“El secretario, los maestros, los padres, los estudiantes, toda la comunidad escolar, todo Puerto Rico, aspiramos a volver a la normalidad. Siempre tenemos que estar pendientes a la salud y seguridad y basados en eso es que tenemos que tomar decisiones”, destacó Bonilla Sánchez, quien expresó preocupación por el aumento diario en la cantidad de menores de edad hospitalizados por COVID-19.

El calendario académico establece que el semestre comienza el 10 de enero con la llegada del personal docente a las escuelas. Las clases comenzarían el 11 de enero.

El presidente de la Asociación de Maestros apuntó que el Departamento de Educación debe comunicar la decisión sobre el inicio de clases, a más tardar, el 7 de enero, luego de la festividad del Día de Reyes, de modo que no haya incertidumbre entre las comunidades escolares.

A lo largo del semestre pasado, la mayoría de las escuelas públicas retomaron las clases en modalidad presencial y, para noviembre, muchas ofrecían cinco días de clases presenciales a todos sus estudiantes al haber eliminado los horarios alternos para atender grupos reducidos, recordó Bonilla Sánchez.

El líder magisterial señaló que Educación pudiera tener que retomar medidas implementadas el año pasado, cuando reabrió por primera vez en la pandemia, como la desinfección intensiva de las estructuras o el tomar decisiones a base de los datos de transmisión del coronavirus a nivel municipal, en vez de mirar las estadísticas de la isla.

El líder magisterial también recordó que se supone que Educación reabra más escuelas este semestre, en la medida que se completaron reparaciones que se realizaron el semestre pasado y con la instalación de estructuras temporeras en municipios de la zona sur cuyas escuelas fueron destruidas por los terremotos de enero del 2020.

Bonilla Sánchez también expresó su apoyo a la directriz del gobernador para hacer compulsoria la dosis de refuerzo entre los trabajadores del sector educativo.

“Entendemos que el maestro es muy responsable y que hay muchos que ya se han puesto la tercera dosis. Pero entendemos también que están en vacaciones y que, no es que no sean responsables, es que no han podido ir con el alza en positividad. Por eso, sería bueno que se coordine con el Departamento de Educación y con el Departamento de Salud una feria o una actividad donde, como lo hicieron anteriormente, los maestros puedan irse a inocular y ponerse esa tercera dosis”, indicó Bonilla Sánchez.