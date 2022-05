En un acto sin precedentes en la historia política de la isla, la delegación legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes se dispone a impugnar la redistribución electoral por entender que el trabajo realizado, hasta el momento, es contrario a lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico.

La determinación de los representantes surge luego de dos reuniones de la Conferencia Legislativa del PPD en las que, a grandes rasgos, se les explicó qué puntos contempla, hasta el momento, el Código Electoral y cómo va quedando la redistribución electoral. Sin embargo, al cabo de una semana de la última conferencia legislativa, aún no tienen respuesta respecto a las quejas de que el trabajo se hizo dividiendo municipios y no uniendo unidades, y bajo acuerdos que, de entrada, benefician al Partido Nuevo Progresista (PNP) sin considerar que como parte del proceso puede y debe intervenir la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, contaron los legisladores.

Indicaron que los dos miembros de la junta acordaron desde un inicio evitar los disensos, lo que ha provocado que, ante la oposición o negativa del representante del PNP a ciertas redistribuciones electorales, se opte por aceptar acuerdos que no son lógicos.

“Si el lunes (mañana) no hay acción, radicaremos nuestra acción legal. Ya tenemos adelantado el documento. He consultado con mis abogados. Estamos hablando de la mayoría legislativa, de la gente que representa al pueblo, a los populares. Nos tienen que escuchar. Somos la gente del PPD”, dijo el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

“¿Por qué ganan, en mayoría legisladores y alcaldes del PPD? Porque escuchan a su gente”, agregó el legislador que desconoce aún cómo queda su distrito, pero lamenta que otros legisladores de la Pava se enteren en el hemiciclo, por voz de legisladores del PNP, cómo va quedando la redistribución electoral.

La redistribución electoral se lleva a cabo por disposición de la Constitución de Puerto Rico que establece, en su Artículo III, sobre el poder legislativo, Sección 4 que la división en distritos senatoriales y representativos “será revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960, por una Junta que estará compuesta del juez presidente del Tribunal Supremo como presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado”.

La presidenta del Tribunal Supremo funge como presidenta de la Junta Constitucional de la Redistribución Electoral con la potestad de votar y participar plenamente en el proceso. En representación del PNP está el exrepresentante y excomisionado electoral Edwin Mundo y por el PPD está el licenciado Ferdinand Mercado.

El Censo del 2020 arrojó una merma poblacional de 439,915 o 11.8% en comparación con el 2010. La población en Puerto Rico para el 2010 era de 3,725,789 y en el 2020 fue de 3,285,874. Con estos números, la Junta determinó que el parámetro para hacer la redistribución electoral en cada distrito es un 4%. Es decir, todo distrito -representativo o senatorial- que tenga hoy día una cantidad de residentes mayor o menor de 4% con respecto a lo que había en el 2010 debe ser reconfigurado. Además, acordaron evitar los desacuerdos para avanzar en el proceso.

La inconformidad con la redistribución electoral surge porque los legisladores cuestionan cómo se aceptaron esas reglas de juego y, además, alegan que se ejecuta dividiendo municipios o cortando unidades cuando esto propende a desarticular unidades sin tomar en cuanta los accesos viales, la realidad del elector y su dinámica. Acusan a Mercado de subyugarse a los criterios establecidos por Mundo para así evitar el disenso y sin sopesar las consecuencias.

El presidente del PPD, José Luis Dalmau, indicó que los parámetros que toma en consideración la Junta son balance poblacional, contigüidad, compasividad y comunicación terrestre.

Sobre los alegatos de los representantes, dijo que no le constaban porque no es miembro de la Junta.

“Eso es un derecho que las personas tienen de acudir a los foros pertinentes cuando no están satisfechos con algún tipo de situación”, sostuvo sobre la impugnación de los representantes populares.

“La inmensa mayoría de los representantes sí tienen la información oficial, porque hasta el momento, es extraoficial. Están de acuerdo con la redistribución. Hay unos casos aislados, pero como todavía no es final, no pueden darse cuenta si tiene impacto o no”, agregó.

Hablan los perjudicados

El representante Orlando José Aponte dijo que cuestionaron a Dalmau por qué no daban paso al desacuerdo en las divisiones que se estaban haciendo y así dejaban que la presidenta del Supremo interviniera. Pero indicó que Dalmau sostuvo que Mercado no estaba “velando los intereses del PPD”, sino que, al igual que Mundo, había sido nombrado a la Junta por el gobernador.

“¿Usted cree que Mundo no está velando allí por el PNP? Mi molestia con el Partido Popular es que el presidente nombró una persona allí que se supone no permita eso. La redistribución electoral no puede ser pensando si le favorece o no a un candidato”, manifestó Aponte, representante del distrito 26, que comprende a Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo.

Juan José Santiago es el representante del distrito que comprende Barranquitas, Corozal, Naranjito y Comerío, explicó que en su distrito aumentó la población, por lo que es necesario reducirla. La Junta optó por dividirle el municipio de Corozal, cuya población total él representa así como la de los pueblos de Naranjito y Corozal, pero solo dos de las 13 unidades que posee Barranquitas.

“En vez de quitarme esas dos unidades, que era lo más lógico en mi distrito, romper un pueblo que lo tenía completo. Mi planteamiento es que esas unidades de Barranquitas, pasen entonces al distrito 26 y se consolide ese distrito en un solo pueblo”, afirmó Santiago.

“Que sea lo que ellos (la Junta) entienda, pero sí he planteado mi inconformidad dentro del Partido Popular porque entiendo que si lo que se está buscando es reconfigurar unos distritos en términos poblacionales, busquemos entonces la manera de consolidar municipios y no tener distritos donde haya muchos legisladores con pedacitos de pueblo”, abundó.

Los legisladores dijeron que uno de los casos más dramáticos es el del representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, al que se le quitó la mitad del municipio de Adjuntas, donde él vive y como consecuencia de la nueva redistribución electoral, a partir del 2024, ya no podrá votar en su distrito por él mismo.

Rivera Segarra representa al distrito 22, que comprende Adjuntas, Lares, Utuado y Jayuya. Le añadieron el municipio de Ciales que es tradicionalmente PNP y le quitaron la mitad de Adjuntas.

“Eso empeora mi situación electoral. Al yo ser de Adjuntas, tengo un amplio margen de respaldo de todos los partidos en mi pueblo y al quitarme la mitad de mi pueblo y añadirme un pueblo distante, que nunca hemos recorrido y tradicionalmente del PNP porque era de (Gabriel) Rodríguez Aguiló, pues me complica el panorama electoral”, explicó Rivera Segarra.

“La información que también tenemos es que yo no votaría por mi mismo distrito sino por (José) “Chéito” Rivera Madera. Es absurdo y cuando tiras del mapa que a ojo ves los pueblos que los lunes, territorialmente hablando es incongruente. Lo que siento es frustración por cómo nuestro representante (en la Junta) Ferdinand Mercado ha manejado esto. Yo me entero porque me lo dijeron en el hemiciclo y luego que llamo a Mercado y me lo confirma por teléfono. En el PNP, con Edwin Mundo, ellos se enteraron por él”, agregó.

La representante Lydia Méndez también expresó su inconformidad. La legisladora ocupa el distrito representativo 21, compuesto por Yauco, Guánica, Lajas, Maricao y Sábana Grande, y que redujo su población. La Junta optó por añadirle a ese distrito electores de Las Marías, un municipio tradicionalmente dominado por el PNP. Igualmente, recibió sectores de Yauco y Adjuntas, donde también predomina el elector penepé.

Méndez dijo que la Junta debe considerar factores sociales y económicos que impactaron el Censo del 2020, pero que no son finales. Explicó que, debido al huracán María, los temblores y hasta la pandemia, hay familias que se han mudado a otros pueblos temporeramente por la falta de vivienda o porque sus residencias aún no han sido reparadas.

“Ellos (la Junta) no se pueden dejar llevar totalmente por el Censo porque el elector que se movió a Ponce o a municipios cercanos -aparte de los que salieron en Puerto Rico- ese elector conserva su residencia y los hace ser electores de esos municipios. No pueden tomar todo como cierto, que la disminución de electores es definitiva. No es así porque hay personas que están esperando que se les remodele sus hogares, recibir los fondos, hay toldos todavía de María… son muchos factores”, apuntó la legisladora.