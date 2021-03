El administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carlos Rodríguez Mateo, asumió este miércoles una postura en contra de las llamadas terapias de conversión, al tiempo que avaló el Proyecto del Senado 184, para prohibir estas prácticas en Puerto Rico.

“Estoy en contra de las terapias de conversión, apoyo la idea de que se prohíban en Puerto Rico”, afirmó Rodríguez Mateo. “Como médico, como salubrista, ahora como administrador de ASSMCA y como pasado senador, creo que hay razones de sobra en la literatura científica para avalar esta medida, que se pueda prohibir esta práctica de terapias de conversión”, subrayó en respuesta a El Nuevo Día.

El hoy administrador de Assmca fue uno de los 20 votos a favor del Proyecto 1000 que, en el pasado cuatrienio, también se buscó prohibir las terapias de conversión. Rodríguez Mateo era parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado. La medida, sin embargo, se colgó en la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

“Mi exhortación es, no solamente a la delegación de mi partido, sino a la Asamblea Legislativa, que aproveche esta coyuntura histórica para de una vez y por siempre, erradicar esta práctica en Puerto Rico”, sostuvo, al tiempo que avaló una definición amplia de las llamadas terapias de conversión, de modo que la prohibición abarque las diversas modalidades.

“Mi postura siempre ha sido que se erradique por completo, no es permitir unas cosas y otras no. Dentro de la ciencia médica no hay razón ninguna para estas prácticas, no hay literatura científica que pueda avalarlas”, planteó.

Rodríguez Mateo hizo sus expresiones durante el lanzamiento de una campaña de servicio público denominada VIVE, una nueva iniciativa de Assmca para la prevención del suicidio que busca reforzar el mensaje de apego a la vida. En ese contexto, el administrador que las terapias de conversión son prácticas que colocan en potencial peligro de daño emocional y físico a sus víctimas, principalmente niños y jóvenes, incluyendo el suicidio.

La llamada terapia de conversión o reparativa es definida como cualquier intento de cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona.

Durante la conferencia de prensa, otras entidades también asumieron posturas en contra de las terapias de conversión y a favor de la prohibición en la isla.

“En nuestro sistema no practicamos, ni fomentamos ni estamos de acuerdo con estas terapias, no las consideramos siquiera una terapia. Fomentamos el que el ser humano sea aceptado como es”, afirmó Marta Rivera, directora ejecutiva del hospital San Juan Capestrano.

PUBLICIDAD

Una práctica que existe en Puerto Rico

Rivera sostuvo que en dicha institución de salud mental han identificado casos de individuos con traumas como resultado de intentos de suprimir o cambiar la identidad de género de un ser humano.

“Hemos identificado casos que la raíz del problema es ese y lo trabajamos con la familia y con la persona. Sí hemos tenido pacientes que han llegado con mucho trauma ante un intento de esa conversión que pretende esa llamada terapia, que no es terapia”, subrayó.

“En Puerto Rico existen muchas cosas que públicamente no se hablan que afectan la salud mental de nuestra gente”, planteó Rivera.

En la misma dirección, la vicepresidenta de APS HealthCare, Wendy Fernández, APS, manifestó que, aunque estas prácticas en sus diversas modalidades son conocidas como “terapias” de conversión, son opuestas a los procedimientos y tratamientos avalados por las organizaciones profesionales de la salud mental.

“Definitivamente terapia es una palabra muy grande para esto de lo que hemos estado hablando, no es una terapia, no hay ninguna evidencia científica que apoye este tipo de procedimiento que se lleva a cabo con la intención de hacer un cambio en la manera de ver y de pensar y de sentir de ese ser humano”, apuntó.

De igual modo, el licenciado Astro Muñoz, CEO de First Hospital Panamericano, sostuvo que es alta la incidencia de casos, tanto en jóvenes de 13 a 17 años como en adultos, que son atendidos en esa institución de salud mental como resultado de conflictos relacionados a la no aceptación de la identidad de género de la persona y factores sociales como la familia, el entorno escolar y la comunidad.

“La incidencia de casos que llegan y acuden a nivel ambulatorio y a nivel agudo a buscar servicios de salud mental y atender su situación emocional, que tienen esa situación subyacente, es bastante alta”, subrayó.