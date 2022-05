La Oficina de Auditoría Interna del Municipio de Guaynabo investiga posibles manejos inadecuados en la otorgación de subastas, reveló esta mañana el alcalde Edward O’Neill, a 100 días de asumir la administración de la ciudad que se estremeció a finales del año pasado con el arresto del entonces ejecutivo municipal Ángel Pérez por actos de corrupción.

O’Neill, sin embargo, no precisó si los señalamientos que han identificado responden a posibles actos de corrupción. Sí confirmó que, una vez concluido el análisis interno, la información será auditada por una compañía externa. “Ese es parte de lo que se determinaría en la auditoría forense”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día.

Tras asumir el mando de Guaynabo, el pasado 21 de enero, O’Neill se comprometió a realizar una auditoría forense. Alegó que decidió postergar el análisis externo hasta tanto ellos no hayan realizado su propia evaluación.

El alcalde explicó que han identificado varias subastas que se concedieron de forma informal que inicialmente ascendían a, por ejemplo, los $20,000, pero que, eventualmente, alcanzaron los $600,000. “Nos dimos cuenta en el presupuesto que cuando (los contratistas) terminaban sus trabajos estaban en los $600,000″, explicó.

La diferencia en el costo, explicó, se debía a la concesión de múltiples extensiones al contrato y cambios en los requerimientos. “Incumplieron en la ley porque no te puedes salir de los $200,000 y ellos se extendían de los $200,000″, expresó.

Según el Código Municipal todo proyecto de construcción mayor de más de $200,000 requiere una subasta formal. De forma recurrente, la contralora Yesmín Valdivieso ha hecho señalamientos administrativos a los municipios por fraccionar obras con el propósito de evadir subastas informales.

El alcalde no solo tiene en la mirilla posibles malos señalamientos en el área de subastas, sino que también tiene ante su consideración una serie de recomendaciones que le hiciera el Comité de Transición, que fue presidido por el contador público autorizado Manuel Díaz Saldaña, las cuales ha preferido no divulgar hasta que culmine la investigación interna.

Dijo que aún no ha elegido la compañía que realizaría la auditoría forense, pero indicó que debería iniciar entre los meses de junio y julio. “Tan pronto se vaya a hacer la auditoría forense se va a notificar a todos los medios”, dijo en referencia a lo que fue una de sus principales promesas al asumir la dirección de Guaynabo.

“Hay muchas cosas, yo espero ya en junio o julio tener la auditoría forense encaminada…vamos a llevar la documentación exacta, como es, para no perder tiempo”, dijo. “No queremos llevar cosas que yo creo o entiendo, sino cosas que tengan credibilidad”, agregó.

Abordado sobre qué medidas han tomado para evitar futuros actos de corrupción, O’Neill indicó que, precisamente, han dejado a un lado la realización de subastas informales. También, dijo, se ha detenido el pago de ciertas facturas hasta tanto no sean auditadas y han prescindido de contratos. “Si pago estoy adjudicando todo y, entonces, el problema sería mío”, expuso.

Agregó que tiene un equipo analizando los procesos de solicitud de propuestas o Requests for Proposals (RFP), ya que durante el proceso de transición se identificaron unas “debilidades”. “Vamos a ser bien cautelosos a la hora de adjudicar la subasta del RFP. porque no es adjudicar por adjudicar”, argumentó O’Neill.

El alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) reconoció, sin embargo, que a su llegada las finanzas del municipio –que cuenta con un presupuesto de $128 millones-, estaban saludables. “La economía del Municipio nunca ha estado mal, nunca. No te voy a mentir diciendo que cogí un municipio en quiebra y el año que viene decir que soy Superman. El municipio no está en déficit”, puntualizó.

Un paso adelante

O’Neill indicó que cerca del 60% del presupuesto del Municipio proviene del pago de patentes municipales, del CRIM y del Impuesto sobre las Venta y Usos (IVU). “El mayor recurso económico que tiene el Municipio es del CRIM. Por eso, es que voy encaminado al recogido de basura, a las carreteras, a darle servicios a mi gente”, expuso.

Durante los pasados 100 días, O’Neill indicó que ha estado concentrado, además, en el desarrollo de proyectos, específicamente en el área de mejoras viales, que apoyen o viabilicen la construcción de obras residenciales y comerciales que, a su vez, alleguen nuevos fondos al Municipio. “Voy a mantener la visión de ir frente al desarrollador para que pueda vender rápido y yo indirectamente pueda recuperar el dinero de la inversión”, detalló.

Esa “visión”, dijo, la heredó de su padre, el exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, quien renunció luego de imputaciones de agresión sexual. De esta forma, se desarrolló la PR-837 y el expreso PR-834. Aun así, aseguró que su progenitor no se inmiscuye en su trabajo, aunque le da consejos cuando así se lo solicita. “Cuando voy a almorzar, o voy un viernes o un weekend nos sentamos y hablamos y siempre me pregunta cómo va. No me dice tiene que hacer esto, pero si yo le pido una opinión, él me la da”, sostuvo.

Entre los proyectos en agenda está la construcción de una rotonda en la PR-199 para aliviar el tráfico y un puente para conectar el área de los Food Trucks, también en la mencionada vía, con el Mets Pavilion. Igualmente, va a dotar la instalación deportiva con placas solares para que sirva de refugio en momentos de emergencia.

Busca, además, rentar un área para resturante en el Museo de la Música y hacerle mejoras al Paseo Tablado, donde ubican comerciantes del área. “Son comerciantes de Guaynabo y tengo que darle vida a todo el mundo, no a un grupo de personas nada más”, expresó.

Entre las iniciativas de la pasada administración que mantuvo está la Oficina del Programa de Ayuda al Empleado (PAE) y el Head Start ubicado en la comunidad Los Báez.

Como parte de sus “logros”, O’Neill destacó el alza salarial a los policías municipales. Sostuvo que todo lo que ha logrado es gracias a los empleados, algunos de los cuales en un inicio no favorecían que dirigiera la ciudad. “Tengo empelados que Ángel (Pérez) trajo y se han quedadon aquí trabajando, directores... entiendo que las personas que se quedaron es porque hacen equipo, no solo conmigo sino con los empleados que son los que mueven esto básicamente”, sostuvo.

“Siempre las hay (asperezas), pero la gente ha visto quien es uno”, apuntó.