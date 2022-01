Tras ganar las alcaldías de Cataño y Guaynabo, Julio Alicea Vasallo y Edward O’Neill Rosa, respectivamente, sostuvieron ayer, lunes, su primera reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, quien les recalcó que no tolerará actos de corrupción.

Las reuniones fueron por separado, pero el denominador común, según dijeron los alcaldes a su salida de La Fortaleza, fue el énfasis del gobernador en extender su brazo amigo, pero advirtiendo que los ejecutivos municipales no deben fallarle y que será intolerante a la corrupción.

“Cero corrupción. No va a tolerar la corrupción. Obviamente, yo tampoco la voy a tolerar. Que en él tengo un amigo, que lo puedo llamar en cualquier momento. Me dio su número de teléfono, que no lo tenía, que me puedo comunicar en cualquier momento con Fortaleza para ayudarnos. Que conmigo va a ser un amigo fiel hasta lo último, pero que nunca le falle”, dijo O’Neill Rosa.

PUBLICIDAD

El mismo consejo dio el mandatario a Alicea Vasallo, quien le adelantó que hará referidos a Justicia por posible corrupción en su municipio.

“Me dijo tajantemente: ‘Lo que veas mal, lo vas a referir’. En ese sentido, vi un gobernador y un amigo porque conoce Cataño. Ha ido a Cataño”, dijo.

“Me recomendó que continuara con esa visión de desarrollo, que continuara ayudando al pequeño y mediano comerciante, ayudar a los jóvenes a crear sus propias empresas”, abundó.

Los municipios de Cataño y de Guaynabo fueron sacudidos en diciembre pasado cuando las autoridades federales divulgaron pesquisas que concluyeron con cargos criminales contra los entonces alcaldes de ambos pueblos: Félix “El Cano” Delgado y Ángel Pérez Otero.

Ambos alcaldes enfrentan acusaciones por corrupción pública. Pérez se declaró no culpable de tres cargos por corrupción. Mientras que Delgado se declaró culpable de un cargo por conspiración, soborno y comisiones ilegales (“kickbacks”), como parte de un acuerdo con la fiscalía federal. Con ello, Delgado espera no cumplir días en cárcel.

Alicea Vasallo dijo a El Nuevo Día que los auditores de la Oficina del Contralor se mantienen en Cataño y no descarta referidos a Justicia por actos de corrupción de empleados municipales vinculados a las acciones de Delgado.

“No te puedo hablar de nombres. Sí te puedo decir que la Oficina del Contralor lleva más de un año en el municipio pidiendo expedientes, haciendo entrevistas de rigor. Lo que sí puedo decir, sin entrar en detalles, es que he leído todos los requerimientos de información, (y) a base de lo que he leído van a haber referidos al Departamento de Justicia de empleados y funcionarios por síntomas de corrupción”, precisó.

PUBLICIDAD

En el caso de Guaynabo, el recién electo alcalde reiteró que hará una auditoría forense.

“Yo no quiero que me digan que vengo a perseguir a nadie. Yo quiero aclarar todo. Pues vamos desde atrás. Si hubo algo mal en el pasado, en ese momento, también vamos a abundar y vamos a referir. Yo no vengo a tapar a nadie”, sostuvo cuando se le cuestionó si la auditoría buscaba ocultar información de la administración de su padre, Héctor O’Neill, convicto por violencia de género, hostigamiento sexual y violación a la Ley de Ética Gubernamental.

“Como yo siempre he dicho, tengo criterio propio y tengo una responsabilidad bien grande en un pueblo que me apoyó abrumadoramente”, agregó.

O’Neill Rosa ganó la elección de Guaynabo con el apoyo de 62.30% de los electores. Aún no ha jurado al cargo, dijo.

A preguntas de periodistas, sostuvo que no contempla despedir empleados, pero destacó que aquellos de confianza ponen sus cargos a disposición de él.